Линейка светильников Lightcycle Morph от Dyson с 60 летним сроком службы

В обширной линейке продуктов Dyson не так давно появилась инновационные светильников Lightcycle Morph. Производитель заявляет, что срок службы светильника составляет 60 лет без замены ламп!

Lightcycle Morph доступен в двух вариантах: настольный и напольный и в двух цветах: черном и серебристом. В основе светильника запатентованная технология бренда: «тепловые трубки». Они обеспечивают отвод избыточного тепла от светодиодов, защищают их от выцветания и ухудшения условий эксплуатации.

Есть шесть ярких светодиодных ламп Lightcycle Morph - три теплых и три белых - могут быстро переключаться и смешиваться, чтобы обеспечить широкий спектр белого и теплого освещения. Помимо множества режимов, лампа также может адаптироваться к персональным задачам и времени суток. Управление можно осуществлять с помощью смартфона через мобильное приложение Dyson Link. Настольная версия стоит $660, напольный вариант $850.