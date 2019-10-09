Linksys анонсировал службу домашней безопасности для обнаружения злоумышленников

Linksys представила новую услугу Linksys Aware для мониторинга дома. Используя данные из ячеистых маршрутизаторов Velop, система может отслеживать и обнаруживать вторжения в дом через WiFi. Маршрутизаторы Linksys Velop Tri-Band AC2200 могут обнаруживать движение в своей сети «Intelligent MeshTM», устраняя необходимость в камерах или установленных детекторах движения. Когда система обнаружит движение, она отправит предупреждение приложению Linksys Smart WiFi на iPhone или Android-смартфоне пользователя.

Приложение также хранит историю активности до 60 дней для просмотра. Журналы доступны для просмотра по часам, дням и неделям. Однако Linksys Aware не является бесплатным сервисом. Это подписная программа, которая будет стоить в месяц 24,99 долл, но также Linksys предлагает 90-дневную бесплатную пробную версию сервиса.