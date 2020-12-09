Logitech Circle View - проводной дверной звонок

Компания Logitech выпустила камеру для проводного дверного звонка с круговым обзором. Это первый потребительский умный дверной звонок, поддерживающий стандарт Apple HomeKit Secure Video и работающий только с настройкой умного дома Apple.

Камера дверного звонка Logitech Circle View является первой камерой, предлагающей стандарт HomeKit Secure Video. Пока что, камера умного дверного звонка предназначена исключительно для работы с системой Apple HomeKit, поэтому нет поддержки Amazon Alexa или Google Nest.

Проводной дверной звонок Circle View предлагает поле обзора 160 градусов от 5-мегапиксельного сенсора, который снимает с разрешением 1200x1600 пикселей в HDR. Он также имеет встроенную световую полосу для слабого освещения, которая может освещать окружающую среду и захватывать посетителей, а также поддерживает цветное ночное видение.

Камера дверного звонка Logitech Circle View доступна за 199,99 долларов США и доступна на официальных сайтах Logitech или Apple.