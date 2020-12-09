Logitech Circle View - проводной дверной звонок

Компания Logitech выпустила камеру для проводного дверного звонка с круговым обзором. Это первый потребительский умный дверной звонок, поддерживающий стандарт Apple HomeKit Secure Video и работающий только с настройкой умного дома Apple.

Камера дверного звонка Logitech Circle View является первой камерой, предлагающей стандарт HomeKit Secure Video. Пока что, камера умного дверного звонка предназначена исключительно для работы с системой Apple HomeKit, поэтому нет поддержки Amazon Alexa или Google Nest.

Проводной дверной звонок Circle View предлагает поле обзора 160 градусов от 5-мегапиксельного сенсора, который снимает с разрешением 1200x1600 пикселей в HDR. Он также имеет встроенную световую полосу для слабого освещения, которая может освещать окружающую среду и захватывать посетителей, а также поддерживает цветное ночное видение.

Камера дверного звонка Logitech Circle View доступна за 199,99 долларов США и доступна на официальных сайтах Logitech или Apple.

Комментарии и отзывы Logitech Circle View
Обзоры:
Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60
Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000. Снегоуборщик бензиновый Patriot СИБИРЬ 62Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000. Снегоуборщик бензиновый Patriot СИБИРЬ 62
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45
Новости:
Лучший электролобзик. Makita 4329X1

Арсенал инструмента домашнего мастера редко обходится без электроинструмента. Одним из таких, необходимых...
Philips Hue получают поддержку Apple Adaptive Lighting

Если вы являетесь обладателем Apple и несколькими лампами Philips Hue, теперь вы можете использовать их ...
Дышите полной грудью с новым увлажнителем-очистителем воздуха Dyson PH02

Dyson выпустила инновационное решение для очистки воздуха. Увлажнитель-очиститель Dyson PH02 обеспечивает...
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкойОбзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой
Лучшие фены для волос. BaByliss D570DEЛучшие фены для волос. BaByliss D570DE
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Китайский Redmi Note 9 получит продвинут...
Китайский Redmi Note 9 получит продвинутОдин из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что смартфон Redmi Note 9 (китайская в...
Galaxy Z Fold2 набрал 109 баллов в рейти...
Galaxy Z Fold2 набрал 109 баллов в рейтиSamsung официально анонсировала свой складной смартфон нового поколения под названием Galaxy Z Fold 2. Од...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Asp...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 AspКомпания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM, который прихо...
Компания Mercku представила роутер M6 Me...
Компания Mercku представила роутер M6 MeКомпания Mercku хорошо известна своими маршрутизаторами Wi-Fi. Новым продуктом компании является роутер M...
Nokia 3.4 поступит в продажу в Индии ...
Nokia 3.4 поступит в продажу в Индии Компания HMD Global впервые представила в сентябре Nokia 3.4 в Индии. ...
OPPO сотрудничает с Orange для расширени...
OPPO сотрудничает с Orange для расширениOPPO объявила о том, что компания вступила в партнерство с оператором связи Orange для запуска на европей...
Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy...
Лучшие сушильные машины до 40 000. CandyСушильные машины, обеспечивающие быструю сушку белья, постепенно становятся незаменимыми помощниками для ...
Браузер Google Chrome станет намного про...
Браузер Google Chrome станет намного проЗа прошедший год компания Google выпустила множество обновлений для своего браузера Google Chrome, все он...
Создатели Hitman работают над новой игро...
Создатели Hitman работают над новой игроРазработчики культовой игры Hitman IO Interactive объявили о новой игре Project 007, посвященной Джеймсу ...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» с...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» сВыход «The Legends of Zelda: Breath of the Wild» на старте продаж Nintendo Switch породил не только восто...
Лучшая рация. Baofeng UV-5R 8W...
Лучшая рация. Baofeng UV-5R 8WОчень часто пользователи нуждаются в качественной рации, которая необходима для прогулок по лесу или гора...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Editio...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited EditioOnePlus 8Т недавно был представлен и смартфон является последней флагманской моделью компании OnePlus. Ко...
Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлениемОбзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 WhiteЛучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor