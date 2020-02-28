Logitech сотрудничает с Herman Miller для производства «высокопроизводительной» игровой мебели

Мебельная компания Herman Miller и Logitech больше всего известен своим широким спектром высококачественной компьютерной периферии, специализирующееся на компьютерных играх «G», официально сотрудничают в создании «высокопроизводительных мебельных решений» для геймеров.

Поскольку индустрия компьютерных игр продолжает расширяться, все больше и больше игроков ищут способы сделать свое место более комфортным и получить небольшое конкурентное преимущество. В этом случае Herman Miller и Logitech обладают взаимодополняющими преимуществами - у первого есть многолетний опыт работы с мебелью, а у второго довольно хорошее представление о том, что геймеры ищут в своих продуктах.

«В Herman Miller у нас богатая история разработки решений для поддержки людей, где бы они ни жили и работали», - заявил в директор по маркетингу Herman Miller Тим Стрейкер. «Мы рады объединить наш эргономичный, основанный на исследованиях подход с превосходством Logitech G в области технологий и инноваций. Вместе мы представим удивительные продукты с улучшенной эргономикой, комфортом и производительностью, которые заслуживают геймеры».

В данный момент, не известно, какие именно виды мебели компании планируют производить в долгосрочной перспективе, но они начинают с игрового кресла, который планируется выпустить весной 2020 года.