Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WII

Midea BM-220Q3-BL

В условиях изоляции многие пользователи стали задумываться о том, как бы наладить быт без постоянных походов по магазинам. И в этом плане просто отлично подходит домашняя выпечка, ведь хлеб мы едим постоянно каждый день, а за ним совершенно не обязательно ходить в магазин. Достаточно заказать специальное устройство, которое выпекает хлеб, после чего разобраться с рецептами и получать море удовольствие от домашнего ароматного хлеба. Итак, давайте разберемся в моделях, которые не стыдно порекомендовать.

Moulinex OW2101 Pain Dore

Очень многие пользователи при выборе хлебопечки не совсем понимают, на какие элементы и параметры стоит обращать внимание. Это вполне понятно, так как это не самый популярный продукт и в интернете информации о параметрах не так уж много. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем обращать внимание сначала на максимальный вес выпечки — у модели Midea BM-220Q3-BL, к примеру, этот вес составляет 1000 грамм, то есть один килограмм. Это достаточно много, так как буханка хлеба в магазине, например, в среднем весит 300-400 грамм. Исходя из этого можно посчитать, что вес готового блюда в хлебопечке будет в два раза больше, чем буханка хлеба из магазина.Также стоит обращать внимание на производителя и его уровень качества — если компания делает крутые продукты и у нее нет проблем с сервисным обслуживанием, то можно смело присматриваться и брать. Все же уверенность в приобретенном продукте в данной ситуации имеет решающее значение. Конечно, программы и прочие элементы системы тоже важны, но не будем забывать, что это все таки не смартфон или планшет, так что софт здесь не играет такую уж решающую роль. И среди доступных устройств Midea BM-220Q3-BL выглядит весьма интересным вариантом.

REDMOND RBM-1908

Хлебопечка Moulinex OW2101 Pain Dore обладает тем же весом выпечки, но при этом у нее чуть больше программ. Это, конечно, будет интересно как тому типу пользователей, которые ранее ничего подобного не пробовали, так и тем, кто уже достаточно много времени провели с таким типом продуктов. Ведь новичок может просто поставить режим выпечки хлеба из муки грубого помола и получить достаточно вкусный ароматный хлеб, тогда как более опытный пользователь может экспериментировать и пробовать что-то новое, необычное. Благо, функции устройства позволяют это делать с полным комфортом. Например, можно выпекать французский багет.Более того, пользователь при выбранном режиме может выбирать цвет корочки, ставить таймер, может выбирать один из двенадцати программ для выпечки. Это все очень приятно, так как гибкость в настройке предоставляет возможность выпекать именно тот хлеб, который вам больше нравится, плюс можно вполне спокойно экспериментировать, пробовать что-то новое, искать рецепты более ароматного хлеба в интернете. В этом плане Moulinex OW2101 Pain Dore нам очень понравилась, так как устройство идеально подходит и новичкам, которые особо не разбираются в хлебе, и опытным пользователям с большим набором рецептов.

Gorenje BM910WII

Данная модель нам очень приглянулась по двум причинам. Первая — это очень компактное решение, которое приносит море удовольствия тем пользователям, у которых кухня компактная и поставить море аппаратуры не выходит. В такой ситуации вы вполне можете заказать себе небольшую хлебопечку, которая поместится на небольшом столике и не будет занимать слишком много пространства. Вы удивитесь, но для многих пользователей это решающее преимущество, ведь не у всех громадные кухни — в студиях, например, всегда стараются сделать больше пространства для человека, а не для кухонных приборов.Вторым преимуществом продукта является его долговечность и качество — производитель абсолютно всегда радовал нас качественными устройствами, которые при своей относительно невысокой стоимости могут похвастаться всем необходимым. Здесь есть и довольно приличный набор режимов, и возможность выпекать различные типы хлеба, не только обычный хлеб из муки грубого помола, есть функция выбора цвета корочки и так далее. Устройство крайне надежное, оно будет работать у вас долго и принесёт только положительные эмоции от приготовления пищи. Главное приноровиться к режима и рецептам, тогда все будет отлично.

Sinbo SBM-4718

Компания Gorenje всегда ассоциировалась у пользователей с максимальным качеством, прочностью и долгим сроком службы. Собственно, судя по отзывам из интернета, ситуация сейчас не изменилась и данная компания всё ещё делает упор именно на качество. Учитывая, что хлебопечка продукт на много лет — преимущество и правда важное. Ведь вы не будете менять данный тип устройства раз в год или два, это не смартфон, который устареет уже к концу года. Технологии на данном рынке меняются очень медленно и даже спустя пять лет Gorenje BM910WII не будет ощущаться устаревшим гаджетом прошлого века.Конечно, данное устройство может похвастаться приличным набором различных режимов, которые позволяют выпекать нужный вам хлеб. Кто-то любит прожаренную корочку, кто-то предпочитает меньшую степень прожарки, кто-то хочет именно французский багет, кто-то использует свои собственные рецепты. Это весьма интересно, так как пользователь с любовью к приготовлению пищи сможет найти в интернете уйму рецептов и разобраться с приготовлением вкуснейшего хлеба. Кроме того, есть в магазинах уже готовые смеси для хлебопечки, достаточно лишь правильно подобрать таймер и тогда можно будет даже без замеса теста получать качественный продукт. Gorenje BM910WII — отличный вариант за свои деньги.

Данную модель мы не просто так оставили под конец — это настоящий покровитель хлебопечек. Производитель решил, что делать буханки по 1 килограмму это достаточно просто и легко, так что у этой модели при весьма компактных габаритах вес выпечки составляет 1,25 килограмма. Для сравнения — буханка хлеба в магазине весит 300-400 грамм, то есть с одного замеса пользователь получает три-четыре буханки хлеба из магазина. Естественно, для небольшой семьи этого слишком много и вы просто не будете успевать съедать этот хлеб. А вот для большой семьи такое приобретение крайне выгодно, ведь с одного замеса получается хлеба на несколько дней.Пользователю осталось только сходить в магазин, посмотреть на цены на хлеб, после чего посчитать, сколько денег уходит на магазинный хлеб в сутки. Далее, посчитайте расходы на выпечку домашнего хлеба. Уверяю — вы будете удивлены, насколько дешевым получается хлеб в хлебопечке Sinbo SBM-4718 даже при учете стоимости самого устройства. И это мы уже не говорим про то, что в магазинном хлебе самого хлеба почти нет, там одни консерванты, тогда как в домашнем хлебе вы получите лишь натуральные продукты, истинный вкус и так далее. Ведь покупают хлебопечки не только из-за выгоды, но и из-за качества продукта, а также вкусовых качеств. С этим у модели Sinbo SBM-4718 проблем точно нет и не будет.