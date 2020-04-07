Лучшая микроволновая печь. Candy CMW 2070 M

BBK 23MWG-850T/B-M

Candy CMW 2070 M

Многие пользователи почему-то думают, что компания BBK делает только магнитолы для автомобилей и телевизоры для кухни, но на самом деле это далеко не так. Производители выпускает громадное количество различной электроники, которая отлично справляется с поставленными задачами, может похвастаться высоким качеством исполнения и приличным сроком службы. BBK 23MWG-850T/B-M в этом плане нам очень понравилась — микроволновая печь отлично скомпонована и может похвастаться приличным набором различных бонусов. Обязательно рекомендуем присмотреться, если вы давно хотели что-то подобное.Данная микроволновая печь оборудована отсеком на 23 литра, чего хватает на достаточно большое количество пищи. Более того, большой объем позволяет разогревать сразу несколько емкостей с пищей, что тоже достаточно приятно, если у вас большая семья и нужно разогреть сразу несколько типов продуктов на завтрак или обед. Мощность у печи достигает 800 Вт, этого вполне достаточно для комфортной и полноценной работы устройства. И, конечно, дизайн корпуса тоже привлекает внимание — такая печь отлично впишется практически в любой интерьер. Отличный продукт, который явно стоит внимания.

Wollmer E305

Компанию Candy пользователи воспринимают совершенно иначе — пользователи думают, что это очень дорогой производитель, хотя на самом деле это не так. Конечно, флагманские устройства компании могут быть более дорогими, чем доступные модели или продукты среднего класса, но на деле это не так уж заметно. К примеру, микроволновая печь Candy CMW 2070 M стоит лишь немного дороже трех тысяч рублей, что по меркам современного рынка очень даже доступно и недорого, хотя у продукта есть все необходимые функции и достаточно высокий уровень сборки. Все дело в том, что производитель сделал ставку на том, что действительно нужно покупателям.На лицевой стороне печи расположены два аппаратных переключателя, которые отвечают за мощность нагрева и за время, которое будет работать устройство. Это весьма удобное решение, так как пользователя никто не грузит ненужными параметрами и режимами. Вы просто ставите максимальную мощность, ставите нужное вам время и по его истечению блюдо будет полностью готово к употреблению. При этом Candy CMW 2070 M выполнена из качественных дорогих материалов, смотрится крайне привлекательно и может похвастаться отличными отзывами от владельцев. Если хотите недорого и надолго — берите Candy CMW 2070 M.

Samsung ME88SUW

Также нам очень понравилась модель Wollmer E305, которая обладает еще большим объёмом и при этом обеспечивает пользователя возможностью готовить еду или разогревать ее при мощности в 900 Вт. Это крайне круто, так как для некоторых пользователей очень важно иметь возможность поставить в микроволновую печь большой контейнер с едой, чтобы разогреть все сразу, а не делить еду на порции. И если при небольшом объеме пользователя сковывают, то с Wollmer E305 никаких проблем не возникнет совершенно. Также стоит понимать, что мощность в 900 Вт отлично подходит для абсолютно любых задач и потребностей.В плане дизайна устройство нам тоже понравилось, оно выглядит достаточно броско и современно. На лицевой панели расположена стеклянная вставка плоская, плюс несколько кнопок и переключателей. Всё это необходимо для того, чтобы пользователь быстро находил нужный ему режим и запускал процесс разогревания пищи. Наличие дисплея и аппаратных кнопок для переключения режимов нас очень порадовало — даже пользователь, который ранее никогда ничем подобным не пользовался, будет получать тонну удовольствия и радости от происходящего. Хотя бренд и не самый популярный, с качеством проблем нет.

LG MS-2042DB

Компания Samsung на рынке бытовой техники находится так давно, что сейчас уже и не вспомнишь. И все это время компания считалась если не лидером, то одним из лидером на рынке, так как выпускала свои продукты с максимальным уровнем качества и достаточно адекватной стоимостью. Конечно, у Samsung всегда цена выше, чем у малоизвестных производителей из Китая, например, но это обусловлено качественной сборкой, хорошими материалами и сервисным обслуживанием. И Samsung ME88SUW в этом плане очень хорошо демонстрирует преимущество компании, ведь продукт за вполне разумные деньги обладает всем необходимым для повседневного использования.Важным преимуществом микроволновой печи является специальная керамическая эмаль, которая позволяет легко мыть внутренний отсек продукта и при этом не царапаться. Также стоит отметить, что при внутреннем объёме Samsung ME88SUW в 23 литра пользователь получает еще и мощность в 800 Вт, которой предостаточно для активной работы и постоянного подогревания пищи. В повседневной жизни этой мощности хватает с головой. Да и не будем забывать, что в плане удобства использования режимов данная микроволновая печь одна из самых удобных на рынке, что тоже достаточно важно при покупке.

Gorenje MO20E1S

Естественно, если мы уж заговорили про микроволновые печи и производителей, которые на этом рынке занимают ведущие позиции уже много лет, то стоит упомянуть и достаточно интересную модель LG MS-2042DB от компании, которая на рынке бытовой техники больше, чем средний возраст наших читателей. Корейцы отлично делают бытовую технику, уделяя внимание как современным технологиям, так и качеству. Покупая модель LG MS-2042DB вы можете быть уверены в том, что компания предоставит вам продукт на много лет, а не только на время гарантии. А учитывая, что микроволновая печь не смартфон, который вы меняете раз в год, это серьезное преимущество.Стоит отметить, что у данной модели чуть меньше объем — всего 20 литров, плюс мощность печи составляет всего 700 Вт. Этого вполне хватает, чтобы разогревать еду быстро и до нужной вам температуры, плюс пользователь получает очень удобный интерфейс, который дает возможность даже без инструкции подбирать правильные режимы для нужной вам пищи. В плане дизайна тоже все отлично — черный цвет и практичен, и вписывается в любой интерьер, так что даже обои в кухне менять не нужно. Настоятельно рекомендуем присмотреться.

Завершает нашу подборку лучших устройств микроволновая печь Gorenje MO20E1S, которая выглядит очень стильно и обладает всеми теми же преимуществами, что и предыдущие модели. Производитель обеспечивает своего потенциального покупателя достаточно высоким уровнем качества сборки, длительным сроком гарантийного обслуживания и прочими мелкими бонусами.Устройство оборудовано аппаратными элементами управления, они достаточно удобные в повседневном использовании. Есть несколько режимов, удобная ручка и прочный корпус. Достаточно крутая микроволновая печь, которая при достаточно низкой стоимости может похвастаться абсолютно всеми необходимыми преимуществами.