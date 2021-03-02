Лучшая микроволновка. Samsung GE83KRW-1

При выборе микроволновой печи стоит учитывать, что это не смартфон, который вы будете менять раз в два года, а устройство, которое у многих пользователей работает по двадцать лет. Так что обращать внимание стоит и на производителя, и на различные характеристики, и на особенности с функциями. На дизайн стоит смотреть в самую последнюю очередь, это не так важно на самом деле.

Samsung GE83KRW-1

Компания Samsung находится на рынке бытовой техники много лет и выпускает действительно качественные продукты, которые вполне справляются с поставленной задачей. А модель Samsung GE83KRW-1 не только выполняет свои задачи, но и достаточно привлекательно выглядит, обладает целым рядом дополнительных функций и может спокойно уделать конкурентов. Например, данная модель может похвастаться 23 литрами объема — внутри достаточно много места, чтобы пользователь мог загрузить достаточное количество еды для разогрева. При этом мощность модели составляет 800 Вт, чего тоже предостаточно для комфортной работы.
Отдельно хотелось бы похвалить модель за огромное количество различных программ для разогревания и приготовления пищи. Пользователь может выставить таймер, выставить в ручном режиме температуру и так далее, но есть возможность использовать и уже настроенные режимы, которые отображаются на панели справа. Также есть функция разморозки, которая достаточно мягко избавляет продукты питания от льда после морозилки — крайне важный бонус на самом деле. За свои деньги это действительно лучшее устройство из всех, которые представлены на рынке на текущий момент. И своих денег микроволновая печь точно стоит.

Caso M 20 Ecostyle

Мы, безусловно, понимаем, что данный производитель не является самым известным на рынке и похвастаться тем же успехом, что и Samsung, он не может, но, как показала практика, вовсе не обязательно быть топовым брендом в плане популярности, чтобы покорить рынок хорошим товаром. Например, в свое время компания Xiaomi тоже была малоизвестной, а сейчас это топовый производитель на рынке. Именно по этой причине микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle нам кажется отличным решением, так как производитель за вполне разумные деньги дает весь необходимый запас функций и возможностей. Более того, цена даже ниже, чем у именитых конкурентов с тем же набором функций.
Производитель оборудовал свою модель достаточно удобными аппаратными переключателями, которые позволяют настраивать мощность нагрева и выставлять время, которое должна работать микроволновая печь. Это действительно простой и удобный вариант, который многим будет даже приятнее, чем вариант с сенсорным управлением. При этом все необходимые настройки имеются, материалы достаточно дорогие, мощность высокая. Данная микроволновка отлично разогреет вашу еду, разморозит мясо, например, и даже приготовит пищу, если использовать правильные рецепты. За эти деньги преимущества вполне приятные.

MAUNFELD MFSMO.20.7 SGB

Среди относительно доступных продуктов стоит отметить микроволновую печь MAUNFELD MFSMO.20.7 SGB, которая порадует потенциального покупателя 20 литрами объема, мощностью в 700 Вт и достаточно привлекательным дизайном. Стоит отметить, что брать слишком уж мощную печь не стоит, так как она будет потреблять безумное количество энергии и при этом нагружать вашу сеть. В этом нет никакой необходимости, так что 700 Вт вполне предостаточно для большинства пользователей. При этом производитель отдал предпочтение сенсорному управлению, которое в каких-то ситуациях выигрывает у аппаратных элементов управления.
Сенсорные варианты клавиш удобны в том, что производитель реализовал на них достаточно удобный выбор режима подогрева еды. То есть, теоретически, вы можете не использовать ручную настройку плиты, а просто запустить нужный вам режим и получить подогрев с комфортом. Другое дело, что далеко не всегда такие режимы подходят для именно вашего блюда — вручную настраивать работу устройства все же тоже придется. Отличный и достаточно привлекательный продукт, который за свои деньги предоставляет всё необходимое. Требовать большего за данную сумму просто нелогично, так как у конкурентов аналоги стоят в два раза дороже.

Hansa AMG20BFH

Конечно, есть и более дорогие варианты микроволновых печей, которые обладают определенными преимуществами и за эти преимущества потенциальному покупателю придется немало заплатить. Например, модель Hansa AMG20BFH является встраиваемой — пользователь покупает специальный шкаф, устанавливает туда данную печь, после чего с комфортом разогревает пищу, получая от этого море положительных эмоций. Преимущество исключительно в дизайне — такое решение выглядит достаточно привлекательно и уместно вписывается в дизайн кухни, но во всех остальных ситуациях заметного преимущества нет, так как в остальном это обычная печь.
Она обладает внутренним отсеком на 20 литров, чего обычно предостаточно для комфортного разогревания пищи, при этом имеется мощность в 700 Вт, а также гриль, функция разморозки пищи, различные автоматические программы и так далее. Выглядит устройство достаточно привлекательно, в плане характеристик вы тоже не будете разочарованы, но стоит понимать, что за пятнадцать тысяч рублей, а эта печь стоит даже немного дороже, вы из бонусов получаете только функцию встраивания в мебель на кухне, всё остальное есть и у предыдущих моделей за гораздо меньшие деньги. С другой стороны, если есть необходимость именно в таком формате кухонной техники, то стоит, безусловно, обратить своё внимание на устройство.

Bosch BFL554MW0

На рынке есть несколько достаточно известных производителей бытовой техники, которые пользуются невероятной популярностью просто потому, что бренд давно зарекомендовал себя с лучшей стороны. И модель Bosch BFL554MW0 как раз к таким относится — данная компания годами выпускала крайне качественные вещи, радуя потенциальных покупателей длительной работой продукции. И это, на самом деле, весомое преимущество, так как пользователь, покупая ту же микроволновую печь, не планирует покупать новую модель ближайшие лет пять-десять, если не больше. И качество в этом плане действительно играет важную роль.
У данной модели помимо очевидного качества сборки, приличного срока гарантии и прочих преимуществ имеется также приличный объём в 25 литров, мощность в 900 Вт, удобное управление, таймер и дисплей. Все необходимые вам функции тоже имеются, есть даже возможность встроить данное устройство на кухне в мебель, что тоже не может не радовать. Но, правда, стоит отметить, что стоимость у данной микроволновой печи достаточно высокая — это практически флагманский продукт, который своих денег стоит, но подойдет далеко не всем. Особенно при учете того, что все предыдущие печи в статье вместе взятые стоят дешевле.
Комментарии и отзывы Samsung GE83KRW-1
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