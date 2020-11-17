Лучшая микроволновка. Samsung MW5000T

Подбирать бытовую технику, особенно если это касается кухни, всегда тяжело, особенно если вы хотите получить качественный продукт за разумные деньги и потом наслаждаться устройством не год или два, а гораздо больше. Конечно, можно взять флагманский продукт за баснословные деньги, но не у всех они есть и не всегда это разумное вложение. Мы решили подобрать для вас лучшее из того, что есть на рынке, чтобы вы могли просто посмотреть на цену и взять то, на что денег хватает.

LG MS-20R42D

Конечно, когда речь заходит о достаточно качественных продуктах, то сразу хочется рассказать о бытовой технике крупных компаний, которые на рынке находятся уже очень давно, при этом отлично справляются со своими обязанностями. Например, микроволновая печь LG MS-20R42D пользуется высоким спросом благодаря тому, что производитель использует качественные материалы, дорогой металл и пластик, при этом устройство обладает прочностью и надежностью за вполне разумные деньги. Для многих пользователей это действительно важный момент, так как покупать микроволновую печь вы будете явно не на год или два, а на гораздо более длительный срок. Именно по этой причине мы считаем, что пользователю стоит сразу брать надежный вариант.
В плане мощности данная микроволновая печь может и не побьет рекорды, но она предоставляет пользователю возможность спокойно разогревать еду или даже готовить ее. Режимов предостаточно, корпус не маркий, аппаратные элементы управления позволяют спокойно заниматься своими делами и быстро выбирать тот режим, который вам необходим. Собственно, за эти деньги устройство просто шикарное, особенно если вы не планируете платить баснословные деньги за флагманские модели. В этом случае LG MS-20R42D является лучшим решением в сегменте без всяких сомнений.

Samsung MW5000T

Прямым конкурентом для модели от компании LG выступает печь Samsung MW5000T, которая тоже может похвастаться достаточно высоким уровнем надежности, антибактериальным биокерамическим покрытием, качеством и долговечностью. Многие пользователи покупают данную модель именно потому, что они получают возможность длительное время пользоваться устройством, получать от него удовольствие и не думать о поломках. Как мы уже говорили ранее, у микроволновых печей цикл обновления намного больше, чем у смартфонов или планшетов, так что такие продукты можно спокойно приобретать раз в десять лет. Если они, конечно же, при этом достаточно качественные, чтобы выполнять поставленную задачу. С Samsung MW5000T все именно так, ведь производитель на рынке бытовой техники лидер не просто так.
Здесь тоже имеются все необходимые для пользователя режимы, 33 встроенных рецепта приготовления пищи, объём в 23 литра, мощность в 1150 Вт, все настройки и так далее — можно спокойно разогреть еду так, как вам хочется, или так, как написано на упаковке блюда. Достаточно часто на различных полуфабрикатах указывают точную мощность и время приготовления — с данной печью вы сможете все выставить так, как нужно, чтобы получить вкусный готовый продукт. При этом нужно понимать, что внешне микроволновая печь выглядит очень стильно и привлекательно, у нее есть все необходимые органы управления и прочие тонкости, на которые тоже стоит обратить внимание. Шикарный продукт в своем ценовом сегменте.

Candy CMW 2070 M

Весьма интересной моделью также выступает микроволновая печь Candy CMW 2070 M, которая обладает достаточно привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер. Например, пользователь может без труда вписать данную модель в абсолютно любой дизайн интерьера, чтобы получить стильное и уместное решение, ведь это на самом деле тоже достаточно важно. В плане параметров устройство от своих прямых конкурентов точно не отстает — мощность в 700 Вт позволяет без труда заниматься своими делами, получать удовольствие от быстрого приготовления пищи и при этом не думать о каких-то трудностях или длительном времени готовки.
Режимы у этого устройства тоже достаточно стандартные — вы легко можете определить, какие параметры нужно выставить для того или иного блюда, при этом получить нужную температуру и скорость нагрева. Иногда при приготовлении определенных блюд производитель пишет на упаковке данные характеристики, чтобы конечный результат был максимально близок идеальному. При этом стоит устройство разумных денег, а в плане качества никаких нареканий нет и быть не может — данный бренд отличается действительно шикарным качеством сборки и материалов. Можем смело рекомендовать всем и каждому, кто хочет качественное устройство.

Gorenje MO17E1W

Отдельно хотелось бы порекомендовать микроволновую печь Gorenje MO17E1W, которая стоит действительно разумных денег, при этом предоставляет пользователю возможность наслаждаться качественным продуктом, быстро подогретой едой и прочими особенностями подобных устройств. Конечно, стоит сказать, что это относительно доступный гаджет, так что ожидать от него функций флагмана точно не стоит — производитель сделал упор на доступность при сохранении того же уровня качества. Благодаря этому печь проработает у вас на кухне многие годы без поломок и проблем, хотя цена у нее ниже, чем у большинства конкурентов.
При этом аппаратные элементы управления реализованы достаточно правильно — есть удобный переключатель для режимов нагрева, который еще и контролирует мощность вашей микроволновой печи, при этом имеется таймер, что неудивительно, и прозрачное окно для того, чтобы пользователь смотрел на то, что происходит внутри при нагреве. В целом, ничего удивительного, как мы и говорили, у продукта нет, но за свои деньги найти что-то более привлекательное тоже будет проблематично, особенно если вы хотите продукт от известного бренда.

Weissgauff HMT-206

Завершать подборку лучших решений будет микроволновая печь Weissgauff HMT-206, которая идеально вписывается в интерьер современной стильной кухни. Но, здесь стоит отметить, что речь идет о встраиваемой технике — вы не можете просто поставить устройство на стол и подогревать еду или готовить какие-то блюда, это устройство нужно именно встраивать в шкаф или в полку. Это не всем пользователям подходит по той причине, что для этого и мебель должна быть специальная, иначе у пользователя не будет возможности установить данную модель. С другой стороны, после установки Weissgauff HMT-206 выглядит очень круто и моментально привлекает к себе внимание.
При этом в плане характеристик устройство от своих обычных, если так можно выразиться, конкурентов не отличается ничем — здесь те же режимы работы, те же мощности, те же возможности. Пользователь просто получает качественную реализацию не совсем привычного нам формата, который точно будет хорошо выглядеть в вашей кухне. С другой стороны, если покупать такие шкафы для встраиваемой техники вы не планируете, то и смысла смотреть в сторону данного продукта тоже нет — производитель не дает ничего, помимо дизайна, чего нет у потенциальных конкурентов даже с меньшей ценой. И это, без всякого сомнения, выбор самого покупателя.
Комментарии и отзывы Samsung MW5000T
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