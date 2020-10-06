Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36

Xiaomi DFB201CM

Выбор мультиварки — крайне важный процесс, так как моделей на современном рынке крайне много, но при этом пользователь не всегда понимает, на что стоит смотреть помимо чаши и режимов. Мы решили помочь с выбором устройства, чтобы вам было проще подобрать идеальный вариант.

Polaris PMC 0578AD

Да, вы удивитесь, но компания Xiaomi делает не только смартфоны, планшеты и ещё сто наименований различной электроники, но и выпускает отличную бытовую технику. Нам из всего этого перечня больше всего понравилась модель Xiaomi DFB201CM, которая выглядит стильно и обладает разумной стоимостью. Стоит сказать, что это скорее вариант для тех, кто ранее никогда не пользовался мультиварками, но хочет за адекватную сумму попробовать новинку, оценить преимущества и недостатки продукта. Для начала стоит уточнить, что у этой модели довольно маленький объем чаши — всего 1,6 литра. Кроме того, производитель позиционирует устройство как рисоварка, но на деле готовить в ней можно не только рис.При этом имеется режим выпечки, тушения и приготовления крупы, имеется довольно большой информативный циферблат, есть функция поддержания тепла и управления со смартфона. Это важный бонус, так как на самом деле пользователь получает возможность включать мультиварку удаленно — можно включать приготовление пищи заранее. При этом мощность у модели всего 400 Вт, так что устройство потребляет крайне мало энергии, у него нет проблем с технической составляющей и в целом это очень крутое решение для тех, кто хочет впервые попробовать такой способ приготовления пищи.

REDMOND RMC-M36

Среди представителей более классических мультиварок стоит отметить модель Polaris PMC 0578AD, которая обладает чашей на пять литров и может похвастаться более привлекательным набором особенностей. Например, за счет большого объёма приготовленной пищи пользователь получает возможность без труда обеспечить целую компанию людей вкусным блюдом — несколько раз готовить одно и то же не нужно. Также стоит отметить наличие большого количества режимов приготовления, которые оптимально подходят для того, чтобы пользователь мог готовить различные блюда по рецепту. К примеру, имеются режимы молочная каша, режим для жарки, приготовления на пару, выпечки, тушения, плова, йогурта и крупы. Все основные варианты присутствуют.При этом мощность устройства составляет уже 750 Вт, есть режим отложенного запуска, есть возможность поддерживать тепло в уже готовом блюде, плюс имеется информационный циферблат со всеми кнопками, которые нужны пользователю. Это действительно крайне удобно, так как пользователю не нужно разбираться в большом количестве различных кнопок и переключателей. И, конечно, отдельно хотелось бы похвалить производителя за качество сборки и чаши — этим устройством вы сможете пользоваться весьма длительное время без страха и переживаний о походах в сервисный центр.

Moulinex MK 707832

Несомненным лидером на рынке является мультиварка REDMOND RMC-M36, которая оборудована всем необходимым для того, чтобы пользователь наслаждался приготовлением пищи и не думал даже о том, что устройство чего-то не может или с чем-то не справляется. Это на самом деле крайне важный момент, так как иногда потенциальный покупатель отказывается от приобретения устройства только потому, что это выглядит не очень понятно. Благодаря большому и удобному интерфейсу пользователь получает весьма простое решение — вы можете спокойно покупать модель даже в том случае, если ранее не владели мультиваркой. Конечно, преимущества у устройства не только в этом плане.Если посмотреть характеристики устройства, то можно смело говорить о том, что пользователь получает крайне достойное решение. Например, мультиварка привлекает своё внимание чашей объёмом 5 литров, мощностью в 700 Вт и большим набором различных сценариев работы. То есть, вы можете готовить как крупы, так и какие-то жидкие блюда вроде супов, при этом есть дополнительные режимы, которые более гибко подстраиваются под ту или иную пищу. Это действительно важный момент для тех, кто хочет готовить здоровые блюда. Да и не будем забывать, что за весьма адекватные деньги пользователь получает продвинутое решение на все случаи жизни — это тоже важный момент. Не все готовы платить слишком уж много за мультиварку.

Philips HD3136/03 Viva Collection

Следующим устройством, на которое стоит обратить своё внимание, выступает мультиварка Moulinex MK 707832, обладающая мощностью в 750 Вт. Стоит отметить, что это на самом деле достаточно важный параметр, так как пользователь получает более высокую скорость нагрева, а это сильный бонус — например, если вы решили утром приготовить еду перед работой. С другой стороны, нужно понимать, что пользователь при использовании данной модели и денег тратит на электроэнергию немного больше, чем при использовании менее производительного варианта. Но, правда, разница в 50 Вт не настолько заметна на фоне общей электроники, так что назвать это недостатком нельзя.При этом стоит похвалить производителя за достаточно высокий уровень качества сборки и материалов — это действительно крутое решение в плане долговечности. Стоит понимать, что это не смартфон — мультиварка не устареет через год или два, ею можно пользоваться хоть десять лет. Так что качество материалов должно быть на высоком уровне и именно эта модель может похвастаться высочайшим качеством сборки. Но, правда, стоит сказать, что и стоимость продукта тоже выше, чем у предыдущих конкурентов.

Модель мультиварки Philips HD3136/03 является наиболее интересным решением, которое привлекает к себе внимание в первую очередь производительностью — 980 Вт мощности позволяют гораздо быстрее подготавливать устройство к приготовлению пищи. Это действительно важный момент, так как пользователь получает больше мощности, чем потенциальные конкуренты. В плане режимов приготовления пищи тоже вопросов никаких не возникает — масса режимов и сценариев использования, море вариантов реализации любимого блюда, при этом пользователь получает доступ к понятному меню с большим дисплеем. Уже этого достаточно, чтобы вы могли с удовольствием пользоваться мультиваркой даже в том случае, если ранее у вас ее никогда не было.Естественно, в плане качества к продукту тоже нет никаких претензий, так как производитель уже очень давно на рынке, он выпускает классные гаджеты, и эта мультиварка не исключение. Устройство привлекает внимание своим дизайном и большим дисплеем, чашей на 4 литра, большим набором дополнительных аксессуаров, которые делают жизнь проще, и даже адекватным ценником. Конечно, многие пользователи могли подумать, что это какая-то флагманская модель за безумные деньги, но на деле это очень продвинутое решение за вменяемые деньги. Да, первые две модели в этой статье дешевле, чем Philips HD3136/03, но за дополнительные деньги вы получаете и дополнительные бонусы.