Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36

Xiaomi DFB201CM
Да, вы удивитесь, но компания Xiaomi делает не только смартфоны, планшеты и ещё сто наименований различной электроники, но и выпускает отличную бытовую технику. Нам из всего этого перечня больше всего понравилась модель Xiaomi DFB201CM, которая выглядит стильно и обладает разумной стоимостью. Стоит сказать, что это скорее вариант для тех, кто ранее никогда не пользовался мультиварками, но хочет за адекватную сумму попробовать новинку, оценить преимущества и недостатки продукта. Для начала стоит уточнить, что у этой модели довольно маленький объем чаши — всего 1,6 литра. Кроме того, производитель позиционирует устройство как рисоварка, но на деле готовить в ней можно не только рис. При этом имеется режим выпечки, тушения и приготовления крупы, имеется довольно большой информативный циферблат, есть функция поддержания тепла и управления со смартфона. Это важный бонус, так как на самом деле пользователь получает возможность включать мультиварку удаленно — можно включать приготовление пищи заранее. При этом мощность у модели всего 400 Вт, так что устройство потребляет крайне мало энергии, у него нет проблем с технической составляющей и в целом это очень крутое решение для тех, кто хочет впервые попробовать такой способ приготовления пищи.
Polaris PMC 0578AD
Среди представителей более классических мультиварок стоит отметить модель Polaris PMC 0578AD, которая обладает чашей на пять литров и может похвастаться более привлекательным набором особенностей. Например, за счет большого объёма приготовленной пищи пользователь получает возможность без труда обеспечить целую компанию людей вкусным блюдом — несколько раз готовить одно и то же не нужно. Также стоит отметить наличие большого количества режимов приготовления, которые оптимально подходят для того, чтобы пользователь мог готовить различные блюда по рецепту. К примеру, имеются режимы молочная каша, режим для жарки, приготовления на пару, выпечки, тушения, плова, йогурта и крупы. Все основные варианты присутствуют. При этом мощность устройства составляет уже 750 Вт, есть режим отложенного запуска, есть возможность поддерживать тепло в уже готовом блюде, плюс имеется информационный циферблат со всеми кнопками, которые нужны пользователю. Это действительно крайне удобно, так как пользователю не нужно разбираться в большом количестве различных кнопок и переключателей. И, конечно, отдельно хотелось бы похвалить производителя за качество сборки и чаши — этим устройством вы сможете пользоваться весьма длительное время без страха и переживаний о походах в сервисный центр.
REDMOND RMC-M36
Несомненным лидером на рынке является мультиварка REDMOND RMC-M36, которая оборудована всем необходимым для того, чтобы пользователь наслаждался приготовлением пищи и не думал даже о том, что устройство чего-то не может или с чем-то не справляется. Это на самом деле крайне важный момент, так как иногда потенциальный покупатель отказывается от приобретения устройства только потому, что это выглядит не очень понятно. Благодаря большому и удобному интерфейсу пользователь получает весьма простое решение — вы можете спокойно покупать модель даже в том случае, если ранее не владели мультиваркой. Конечно, преимущества у устройства не только в этом плане. Если посмотреть характеристики устройства, то можно смело говорить о том, что пользователь получает крайне достойное решение. Например, мультиварка привлекает своё внимание чашей объёмом 5 литров, мощностью в 700 Вт и большим набором различных сценариев работы. То есть, вы можете готовить как крупы, так и какие-то жидкие блюда вроде супов, при этом есть дополнительные режимы, которые более гибко подстраиваются под ту или иную пищу. Это действительно важный момент для тех, кто хочет готовить здоровые блюда. Да и не будем забывать, что за весьма адекватные деньги пользователь получает продвинутое решение на все случаи жизни — это тоже важный момент. Не все готовы платить слишком уж много за мультиварку.
Moulinex MK 707832
Следующим устройством, на которое стоит обратить своё внимание, выступает мультиварка Moulinex MK 707832, обладающая мощностью в 750 Вт. Стоит отметить, что это на самом деле достаточно важный параметр, так как пользователь получает более высокую скорость нагрева, а это сильный бонус — например, если вы решили утром приготовить еду перед работой. С другой стороны, нужно понимать, что пользователь при использовании данной модели и денег тратит на электроэнергию немного больше, чем при использовании менее производительного варианта. Но, правда, разница в 50 Вт не настолько заметна на фоне общей электроники, так что назвать это недостатком нельзя. При этом стоит похвалить производителя за достаточно высокий уровень качества сборки и материалов — это действительно крутое решение в плане долговечности. Стоит понимать, что это не смартфон — мультиварка не устареет через год или два, ею можно пользоваться хоть десять лет. Так что качество материалов должно быть на высоком уровне и именно эта модель может похвастаться высочайшим качеством сборки. Но, правда, стоит сказать, что и стоимость продукта тоже выше, чем у предыдущих конкурентов.
Philips HD3136/03 Viva Collection
Модель мультиварки Philips HD3136/03 является наиболее интересным решением, которое привлекает к себе внимание в первую очередь производительностью — 980 Вт мощности позволяют гораздо быстрее подготавливать устройство к приготовлению пищи. Это действительно важный момент, так как пользователь получает больше мощности, чем потенциальные конкуренты. В плане режимов приготовления пищи тоже вопросов никаких не возникает — масса режимов и сценариев использования, море вариантов реализации любимого блюда, при этом пользователь получает доступ к понятному меню с большим дисплеем. Уже этого достаточно, чтобы вы могли с удовольствием пользоваться мультиваркой даже в том случае, если ранее у вас ее никогда не было. Естественно, в плане качества к продукту тоже нет никаких претензий, так как производитель уже очень давно на рынке, он выпускает классные гаджеты, и эта мультиварка не исключение. Устройство привлекает внимание своим дизайном и большим дисплеем, чашей на 4 литра, большим набором дополнительных аксессуаров, которые делают жизнь проще, и даже адекватным ценником. Конечно, многие пользователи могли подумать, что это какая-то флагманская модель за безумные деньги, но на деле это очень продвинутое решение за вменяемые деньги. Да, первые две модели в этой статье дешевле, чем Philips HD3136/03, но за дополнительные деньги вы получаете и дополнительные бонусы.