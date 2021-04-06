Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09

Мультиварка — достаточно удобное устройство для тех пользователей, которые хотят готовить незамысловатые блюда без лишних затрат времени. Вам достаточно загрузить необходимые ингредиенты в чашу, запустить устройство на определенное время, а потом достать уже готовое блюдо.

Xiaomi Qcooker Multipurpose Electric Cooker

Естественно, когда речь заходит о качественных продуктах с достаточно низкой стоимостью, не упомянуть компанию Xiaomi будет достаточно проблематично. Данный производитель на протяжении длительного времени выпускает весьма качественные устройства за разумные деньги, что делает компанию действительно наиболее интересной на текущий момент. И данная модель, естественно, обладает абсолютно теми же преимуществами — устройство стоит около 5000 рублей, при этом обладает всеми необходимыми программами для приготовления пищи, может похвастаться мощностью 680 вт, электронным управлением с аппаратными клавишами и отдельным дисплеем для выведения времени, а также функцией отложенного старта, поддержания тепла и регулировкой времени приготовления.
Конечно, пользователь вполне может использовать ручные режимы, чтобы приготовить пищу без использования автоматических настроек, что в некоторых случаях даже более привлекательно и эффективно, чем уже настроенные параметры. И, естественно, нельзя не отметить привлекательный дизайн мультиварки, которая отлично впишется в абсолютно любую кухню. Единственный минус, пожалуй, в том, что объем чаши здесь всего 2 литра.

Moulinex MK 707832, белый/черный

Если предыдущая модель отлично подойдет для использования одним человеком или для приготовления пищи небольшого объема, то для большой семьи или для приготовления еды на большую компанию нужно использовать модели с большим объёмом чаши. Именно по этой причине мы бы хотели порекомендовать модель от компании Moulinex, которая привлекает внимание своей керамической чашей объемом 5 литров. Благодаря столь значительному объему чаши пользователь может приготовить пищу на длительный период времени, или на большую компанию, или на семью из нескольких человек. При этом, естественно, здесь имеются абсолютно все необходимые автоматические программы, которые заведены сразу в прошивку устройства.
Например, пользователь может выбрать жарку, тушение, приготовление плова, йогуртов, круп или даже молочной каши. Конечно, при желании пользователь может выставить все параметры вручную, чтобы получить возможность приготовить те блюда, которые необходимы. Мощность данной мультиварки составляет 750 Вт, управление осуществляется при помощи аппаратных клавиш на лицевой панели, имеется специальное табло для выведения времени о приготовлении пищи. И, конечно, приятным бонусом является стоимость — это очень доступная модель, на самом деле.

Tefal RK901832, черный

Среди моделей, на которое явно стоит обратить внимание, можно выделить мультиварку от компании Tefal, которая является одной из наиболее востребованных на рынке и продаётся огромным тиражом. Данная модель оборудована достаточно приличным количеством аппаратных элементов управления, которые позволяют настроить приготовление пищи так, как хочет пользователь, при этом, естественно, имеется огромное количество запрограммированных режимов, в процессе которых мультиварка сама готовит пищу без использования команд со стороны человека.
Например, если пользователь хочет приготовить плов, пасту, сварить какую-то крупу или приготовить мясо на пару, то ему достаточно положить все необходимые ингредиенты в мультиварку, закрыть крышку, после чего нажать всего одну кнопку для приготовления того или иного блюда по рецепту устройства. Стоит отметить, что данная мультиварка может похвастаться 3D-нагревом, функцией отложенного старта, при котором пользователь может сложить продукты внутри мультиварки и задать время запуска приготовления,, и достаточно полезной функцией поддержания тепла. Например, вы можете приготовить какое-то блюдо, после чего мультиваркам будет поддерживать его в теплом состоянии до того, как пользователь будет готов к употреблению еды.

Scarlett SC-MC410S09

Впрочем, функция поддержания тепла, которая является, пожалуй, самой востребованной cреди владельцев мультиварок, реализована не только в дорогих флагманских моделях, но и в более доступных устройствах вроде данного гаджета от компании Scarlett. Данная мультиварка стоит чуть дороже 4000 рублей, при этом у неё тоже есть столь полезная функция, ещё есть функция отложенного старта, при которой пользователь ставит таймер, по истечению которого устройство начинает готовить определённое блюдо.
Это достаточно удобно, если вы готовы сложить продукты для приготовления прямо сейчас, но тот же суп или каша вам нужны через несколько часов. Кроме того, мультиварка при достаточно низкой цене обладает мощностью в 500 Вт, чего предостаточно для быстрого нагрева и эффективного приготовления блюд, а ещё здесь есть встроенные запрограммированные режимы вроде приготовления молочной каши, приготовление мяса на пару, тушение, и так далее. Из явных недостатков можно отметить небольшой объем чаши, он составляет всего 3 литра, но если вы покупаете мультиварку не на большую семью,а на одного-двух человек, то этого объёма будет предостаточно для того, чтобы приготовить еду на несколько приемов пищи.

REDMOND RMC-M36, серебристый

Завершает подборку одна из наиболее востребованных на рынке мультиварок от компании REDMOND, которая при стоимости чуть дороже 3000 рублей обладает просто безумно набором различных функций и предустановленных программ для приготовления пищи. Например, устройство оборудовано режимом мультиповара, функцией приготовления йогурта, каш, возможностью тушить продукты и так далее. Кроме того, естественно, есть функция поддержания тепла, отложенного старта, и достаточно приличная мощность в 700 Вт. Для данного сегмента устройств, имеется в виду более-менее доступных гаджетов, а не дорогих флагманских моделей, набор преимуществ достаточно внушительной.
При этом пользователь получает достаточно прочный корпус, который с годами не портится и не покрывается какими-то повреждениями, а на лицевой стороне расположена достаточно большое количество клавиш для управления программами и предустановленными режимами. Там же есть функция ручной регулировки температуры и прочих параметров, также есть цифровое табло, на котором можно увидеть время приготовления блюда. И, что самое приятное, данная мультиварка может похвастаться чашей объёмом 5 литров. Этого предостаточно для приготовления больших объемов еды на большую семью, компанию или любые другие сценарии использования. Не зря же именно эта модель остаётся лидером продаж на протяжении столь длительного времени — пользователям нравится богатый набор функций за разумные деньги.
Комментарии и отзывы Scarlett SC-MC410S09
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