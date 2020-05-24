Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection

Мультиварка Philips HD4749/03

Мультиварка – это один из самых полезных помощников на кухне. С её помощью можно приготовить огромное количество блюд, будь это суп, каша, плов либо тушёное мясо. Более того, многие модели позволяют делать даже холодец, йогурт, пироги и варенье. Мультиварка здорово экономит силы и время, что так актуально в быстром темпе жизни. Наша редакция MegaObzor.com составила для вас рейтинг популярных мультиварок стоимостью до 10000 рублей.

Стильный черный цвет и внушительный современный дизайн мультиварки PHILIPS HD4749/03 станут украшением интерьера современной кухни.Новая мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день.

22 автоматических предустановленных программы с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. В зависимости от программы, мощность варьируется от 890 до 1070 Вт. Функция "Мой рецепт" предназначена специально для повторного приготовления любимых блюд.

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине, а удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени. Равномерное распределение тепла достигается благодаря технологии 3D-нагрева.

Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд, функция "Мой рецепт" позволяют легко сохранять выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд. Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram позволит вашим кулинарным шедеврам не подгорать при приготовлении и сохранять все полезные свойства продуктов.

Мультиварка REDMOND RMC-395

Мультиварка Redmond RMC-395 с вместительной чашей на 5 литров позволит приготовить вкусные и полезные блюда сразу на несколько дней вперёд, что особенно актуально для большой семьи. Вы легко разберётесь в настройках прибора, потому что он имеет несложное электронное управление и меню на русском языке.В модели реализовано 18 автоматических программ для тушения, выпечки, жарки, приготовления блюд на пару, йогуртов, супов, детского питания, картофеля фри, рассыпчатых круп, соусов и многого другого. Функция «Мастер-шеф» дает возможность регулировать настройки, не прерывая кулинарный процесс. В режиме автоподогрева еда в мультиварке сохраняет температуру на протяжении 12 часов, оставаясь теплой к нужному времени.

Съемная чаша с керамическим покрытием обладает антипригарными свойствами, поэтому для ее очистки не потребуется усилий. Корпус Redmond RMC-395 сделан из пластика и имеет термоизолированные стенки, защищающие от ожогов. Модель оснащена двухуровневой защитой, которая обеспечивает ее безопасное использование в семьях с маленькими детьми.

Чтобы еда была тёплой к моменту вашего возвращения, в приборе предусмотрен отложенный старт на 24 часа и автоподогрев, который при необходимости отключается.

В комплекте с Redmond RMC-395 поставляется контейнер-пароварка, который оценят сторонники правильного питания, ведь с его помощью можно готовить полезные блюда без масла и с сохранением всех витаминов в продуктах. В наборе вы также найдёте удобный мерный стакан и черпак.

Мультиварка Bosch MUC22B42

Модель идеальна для большой семьи: в пятилитровой чаше помещаются просто огромные порции, а возможность одновременно готовить несколько блюд удовлетворит вкусы каждого члена семьи.Данную модель отличает мультифункциональность: более 100 запрограммированных режимов и 48 автоматических программ для быстрого и легкого приготовления блюд.

С мультиваркой Bosch MUC22B42RU, вы больше не захотите возвращаться к обычным сковородам и кастрюлям. Ведь за пять минут загрузить продукты в прибор и выбрать нужный режим гораздо проще и приятнее, чем стоять у плиты полдня.

Антипригарное покрытие чаши даёт возможность готовить без масла. Трёхмерное распределение тепла равномерно прогревает продукты. Ваш стейк всегда будет прожарен, а пирог пропечён по всей толщине.

Элегантный дизайн и традиционно высокое качество сделают Bosch MUC22B42 неотъемлемым элементом вашей кухни.

Мультиварка Tefal RK745832

Мультиварка Tefal Effectual RK74583 приготовит сотни аппетитных блюд. В ней предусмотрено 37 режимов работы: жарка, тушение, варка каш и супов, выпекание и прочие.Большой ЖК-дисплей с пиктограммами позволяет легко ориентироваться в многообразии программ и мгновенно выбирать подходящие настройки. Пользователю предлагаются не только готовые рецепты – он может самостоятельно устанавливать время и температуру, проявляя кулинарные таланты.

Мультиварка Tefal Effectual RK745832 имеет вместительную чашу объемом 5 л с особым керамическим покрытием. Поверхность емкости характеризуется безопасными пищевыми свойствами и исключает пригорание ингредиентов.

Вы сможете поджаривать мясо, варить супы, каши, создавать десерты и разнообразные горячие блюда. В случае необходимости есть функция отсрочки старта, чтобы отложить запуск устройства на несколько часов.

Сферическая чаша с многослойными стенками окружена несколькими ТЭНами. Такая конструкция равномерно распределяет тепло. Это позволяет создать эффект приготовления в печи – все блюда получаются сочными и сохраняют естественный вкус ингредиентов.

Мультиварка Polaris EVO 0446DS

Устройство поддерживает технологию Fuzzy Logic. Оно непрерывно следит за процессом приготовления круп и риса, изменяя настройки при необходимости. С ним каши всегда получаются рассыпчатыми и сохраняют приятную текстуру.

Мультиварка EVO 0446DS - это многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне.Также данный прибор оснащен весами для определения количества необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда, что, несомненно, упростит процесс готовки.

С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 36 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Встроенные программы и комплектная книга рецептов позволят научиться вкусно готовить даже тем, кто далек от искусства кулинарии. В одном устройстве можно варить каши, выпекать, делать йогурты и сметану, готовить наваристый суп, заготавливать варенье и радовать близких десертами. Встроенные весы позволят точно соблюдать рекомендованную рецептуру.