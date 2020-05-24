Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection

Мультиварка – это один из самых полезных помощников на кухне. С её помощью можно приготовить огромное количество блюд, будь это суп, каша, плов либо тушёное мясо. Более того, многие модели позволяют делать даже холодец, йогурт, пироги и варенье. Мультиварка здорово экономит силы и время, что так актуально в быстром темпе жизни. Наша редакция MegaObzor.com составила для вас рейтинг популярных мультиварок стоимостью до 10000 рублей.

Мультиварка Philips HD4749/03

Стильный черный цвет и внушительный современный дизайн мультиварки PHILIPS HD4749/03 станут украшением интерьера современной кухни.
Новая мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день.

22 автоматических предустановленных программы с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. В зависимости от программы, мощность варьируется от 890 до 1070 Вт. Функция "Мой рецепт" предназначена специально для повторного приготовления любимых блюд.

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине, а удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени. Равномерное распределение тепла достигается благодаря технологии 3D-нагрева.

Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд, функция "Мой рецепт" позволяют легко сохранять выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд. Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram позволит вашим кулинарным шедеврам не подгорать при приготовлении и сохранять все полезные свойства продуктов.

Мультиварка REDMOND RMC-395

Мультиварка Redmond RMC-395 с вместительной чашей на 5 литров позволит приготовить вкусные и полезные блюда сразу на несколько дней вперёд, что особенно актуально для большой семьи. Вы легко разберётесь в настройках прибора, потому что он имеет несложное электронное управление и меню на русском языке.
В модели реализовано 18 автоматических программ для тушения, выпечки, жарки, приготовления блюд на пару, йогуртов, супов, детского питания, картофеля фри, рассыпчатых круп, соусов и многого другого. Функция «Мастер-шеф» дает возможность регулировать настройки, не прерывая кулинарный процесс. В режиме автоподогрева еда в мультиварке сохраняет температуру на протяжении 12 часов, оставаясь теплой к нужному времени.

Съемная чаша с керамическим покрытием обладает антипригарными свойствами, поэтому для ее очистки не потребуется усилий. Корпус Redmond RMC-395 сделан из пластика и имеет термоизолированные стенки, защищающие от ожогов. Модель оснащена двухуровневой защитой, которая обеспечивает ее безопасное использование в семьях с маленькими детьми.

Чтобы еда была тёплой к моменту вашего возвращения, в приборе предусмотрен отложенный старт на 24 часа и автоподогрев, который при необходимости отключается.

В комплекте с Redmond RMC-395 поставляется контейнер-пароварка, который оценят сторонники правильного питания, ведь с его помощью можно готовить полезные блюда без масла и с сохранением всех витаминов в продуктах. В наборе вы также найдёте удобный мерный стакан и черпак.

Мультиварка Bosch MUC22B42

Модель идеальна для большой семьи: в пятилитровой чаше помещаются просто огромные порции, а возможность одновременно готовить несколько блюд удовлетворит вкусы каждого члена семьи.
Данную модель отличает мультифункциональность: более 100 запрограммированных режимов и 48 автоматических программ для быстрого и легкого приготовления блюд.

С мультиваркой Bosch MUC22B42RU, вы больше не захотите возвращаться к обычным сковородам и кастрюлям. Ведь за пять минут загрузить продукты в прибор и выбрать нужный режим гораздо проще и приятнее, чем стоять у плиты полдня.

Антипригарное покрытие чаши даёт возможность готовить без масла. Трёхмерное распределение тепла равномерно прогревает продукты. Ваш стейк всегда будет прожарен, а пирог пропечён по всей толщине.

Элегантный дизайн и традиционно высокое качество сделают Bosch MUC22B42 неотъемлемым элементом вашей кухни.

Мультиварка Tefal RK745832

Мультиварка Tefal Effectual RK74583 приготовит сотни аппетитных блюд. В ней предусмотрено 37 режимов работы: жарка, тушение, варка каш и супов, выпекание и прочие.
Большой ЖК-дисплей с пиктограммами позволяет легко ориентироваться в многообразии программ и мгновенно выбирать подходящие настройки. Пользователю предлагаются не только готовые рецепты – он может самостоятельно устанавливать время и температуру, проявляя кулинарные таланты.

Мультиварка Tefal Effectual RK745832 имеет вместительную чашу объемом 5 л с особым керамическим покрытием. Поверхность емкости характеризуется безопасными пищевыми свойствами и исключает пригорание ингредиентов.

Вы сможете поджаривать мясо, варить супы, каши, создавать десерты и разнообразные горячие блюда. В случае необходимости есть функция отсрочки старта, чтобы отложить запуск устройства на несколько часов.

Сферическая чаша с многослойными стенками окружена несколькими ТЭНами. Такая конструкция равномерно распределяет тепло. Это позволяет создать эффект приготовления в печи – все блюда получаются сочными и сохраняют естественный вкус ингредиентов.

Устройство поддерживает технологию Fuzzy Logic. Оно непрерывно следит за процессом приготовления круп и риса, изменяя настройки при необходимости. С ним каши всегда получаются рассыпчатыми и сохраняют приятную текстуру.

Мультиварка Polaris EVO 0446DS

Мультиварка EVO 0446DS - это многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне.
Также данный прибор оснащен весами для определения количества необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда, что, несомненно, упростит процесс готовки.

С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 36 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Встроенные программы и комплектная книга рецептов позволят научиться вкусно готовить даже тем, кто далек от искусства кулинарии. В одном устройстве можно варить каши, выпекать, делать йогурты и сметану, готовить наваристый суп, заготавливать варенье и радовать близких десертами. Встроенные весы позволят точно соблюдать рекомендованную рецептуру.
Комментарии и отзывы Philips HD4749/03 Avance Collection
Обзоры:
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайсОбзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайс
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Новости:
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2

Тема бытовой техники довольно обширна и пользователи буквально каждый день выбирают различную технику для...
Представлены новые встраиваемые вытяжки Candy

Candy Hoover Россия сообщает об обновлении модельного ряда кухонных вытяжек. Новая линейка включает в себ...
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос

Существует большое количество модификаций пылесосов- от простых до роботизированных. Изучаемый сегодня Ho...
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance CollectionЛучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальцаОбзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальца
Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофономОбзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофоном
Лучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 REЛучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 RE
Лучший чехол для Samsung Galaxy A10s...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A10sК большому сожалению современных пользователей, все новые смартфоны выходят в продажу не шибко надежными ...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-Google ограничит количество ресурсов, которые реклама может использовать в своем веб-браузере Chrome для ...
В китайскую продажу поступил смартфон Re...
В китайскую продажу поступил смартфон ReСегодня стартовали китайские продажи смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition в конфигурации с 12 ГБ оператив...
Разработана новая игра про самураев Samu...
Разработана новая игра про самураев SamuРазработчки Soleil, создатель игры Naruto для Boruto: Shinobi Striker, представила трейлер к новой игре S...
Линейку смартфонов Meizu 17 5G представя...
Линейку смартфонов Meizu 17 5G представяСегодня компания Meizu опубликовала очередной постер, где подтвердилась официальная дата анонса линейки с...
Geil расширяет продукцию EVO X II, EVO S...
Geil расширяет продукцию EVO X II, EVO SКомпания Geil планирует сделать свои продукты более доступными. Представители заключили новые контракты с...
iPhone 12 будут продавать за 649 долларо...
iPhone 12 будут продавать за 649 доллароНа просторах интернета постоянно циркулируют новости о том, что смартфон iPhone 12 совсем скоро отправитс...
Компания Memblaze анонсировала NVMe нако...
Компания Memblaze анонсировала NVMe накоНакопитель Memblaze PBlaze5 920 основан да 96-слойной памяти eTLC NAND. Серии накопителей PBlaze5 920 пре...
Подбираем лучший чехол для Huawei Honor ...
Подбираем лучший чехол для Huawei Honor Лет пять назад можно было спокойно пользоваться смартфоном без чехла и защитной пленки, так как все гадже...
Бюджетный Redmi 9 получит крупный экран ...
Бюджетный Redmi 9 получит крупный экран В базе данных американского регулятора FСС обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Redmi 9, который п...
Выпуск новой версии смайлов Emoji отклад...
Выпуск новой версии смайлов Emoji откладОрганизация Unicode выдвинуло официальное заявление, в котором мы узнали, что команда решила отложить вып...
Полностью рассекречен смартфон OPPO A12....
Полностью рассекречен смартфон OPPO A12.Сегодня в сети были обнаружены сведения о смартфоне OPPO A12. Итак, новинку должны оснастить 6,22-дюймовы...
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor