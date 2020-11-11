Лучшая сушилка для овощей и фруктов. MARTA MT-1959

Сушилка MARTA MT-1959

Сушеные фрукты и овощи пользовались спросом во все времена. Правда, раньше процесс сушки был довольно проблематичным — для этого нужно было использовать либо духовку, либо солнечный свет. Сейчас же заготовка стала намного проще за счет появления специальных сушилок. Эксперты отмечают, что для сохранения питательных веществ, микро- и макроэлементов во фруктах и овощах лучше всего использовать сушку. Современные кухонные приборы отличаются многофункциональностью, благодаря чему позволяют сушить не только овощи и фрукты, но и остальные продукты питания, в том числе: грибы, ягоды, травы, хлеб. Сегодня наша редакция составила рейтинг одних из лучших сушилок для овощей и фруктов 2020 года.

Пятиуровневая электросушилка c электронным контролем температуры для равномерной сушки трав, зелени, овощей, фруктов, орехов, грибов, приготовления вяленого мяса, птицы, рыбы, а так же возможностью приготовления кисломолочных продуктов и расстойки теста.Корпус и поддоны сушилки изготовлены из пищевого термостойкого пластика, устойчивого к высоким температурам, не выделяющего вредных веществ и посторонних запахов, сохраняющего вкус и аромат продуктов натуральными.

Многоярусная конструкция электросушилки позволяет разместить в небольшом объеме максимум продуктов и добиться их наилучшего распределения для быстрого и равномерного высушивания. Это самый эффективный способ сохранения продуктов, для каждого из которых можно подобрать оптимальный температурный режим от 35 до 70°C и проконтролировать время работы на контрастном LED-дисплее.

Электронный контроль температуры гарантирует соблюдение условий сушки без Вашего участия, а электронный таймер позволит установить время сушки до 72 часов, по истечении которых сушилка выключится автоматически, полностью избавив от необходимости следить за ее работой.

Встроенный вентилятор равномерно нагнетает воздух в пространство сушилки, обеспечивая необходимые условия для эффективного сохранения полезных микроэлементов.

Сушилка Galaxy GL2637

Электросушилка – необычайно полезный прибор, поскольку способен на долгое время сохранить питательную ценность многих сезонных продуктов, обеспечив здоровое питание на весь год.

Электросушилка GALAXY GL2637 - оптимальный прибор для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, сухарей, а также вяления мясных продуктов, морепродуктов и рыбы. Электрическая сушилка GALAXY имеет регулятор температуры 35-70°С, что оптимально для обработки любых продуктов.Процесс сушки происходит в компактных и защищенных от пыли поддонах. 5 поддонов регулируются по высоте, что удобно для одновременной сушки различных по объему и габаритам продуктов. Поддоны изготовлены из прозрачного первичного пищевого пластика, поэтому не впитывают запах, не меняют цвет и вкус продуктов, не окрашиваются, равномерно просушивают продукты.

Сушилка GL2637 имеет компактный размер и объем 10,2 литров. Мощность 350 Вт оптимальна для качественной и равномерной сушки, а также способствует экономии электроэнергии.

Дополнительный комфорт обеспечивает светодиодный дисплей для управления, а также регулятор времени и температуры сушки.

Разнообразить ваше меню поможет книга рецептов, которая идет в комплекте. С электросушилкой GALAXY GL2637 вы сохраните все полезные витамины и микроэлементы в продуктах.

Сушилка Kitfort КТ-1912

Сушка Kitfort КТ-1912 будет полезна всем, кто делает сезонные заготовки и предпочитает вкусные и полезные натуральные перекусы. С её помощью можно обработать фрукты и ягоды, овощи и зелень, мясо и рыбу, грибы и хлеб.Эта модель оснащена пятью поддонами, регулируемыми по высоте в двух положениях, что позволит закладывать одновременно разные типы продуктов и использовать как маленькие, так и крупные ломтики.

Лотки выполнены из прозрачного пластика, поэтому вы сможете наблюдать за процессом сушки.

В нижней части корпуса расположены нагревательный элемент мощностью 250 Вт и вентилятор, который распределяет тёплый воздух и обеспечивает равномерное высушивание на всех уровнях камеры.

Механическое управление надёжное и удобное. Световой индикатор показывает, что устройство работает. На панели – кнопка, отвечающая за включение и выключение, и поворотный регулятор. С его помощью вы сможете выставить температуру в диапазоне от 35 до 70°.

Сушилка REDMOND RFD-0159/0172

В инструкции вы найдёте рекомендации по уровню нагрева и продолжительности сушки для разных типов продуктов. Рекомендованное время непрерывной работы составляет 72 часа, после чего дайте прибору час на отдых.

Электросушилка RFD-0159 позволит максимально легко подготовить сезонные овощи, фрукты, ягоды, грибы, травы и многие другие продукты к длительному хранению.Продукты, высушенные в RFD-0159, сохранят естественный вкус и аромат, большинство витаминов, полезных веществ и будут храниться от нескольких месяцев до нескольких лет. Заготовьте их на зиму с помощью электросушилки, и радуйте себя и близких вкусными блюдами из натуральных ингредиентов круглый год.

RFD-0159 избавит вас от необходимости приобретать в магазине сухофрукты, а также различные замороженные и сушеные овощи и ягоды, которые в зимнее время становятся особенно дорогими. С помощью электросушилки вы сможете самостоятельно сделать изюм, курагу, чернослив и ароматную сушеную вишню.

Диаметр прибора – 32 см, а высота в собранном виде не превышает 35 см, благодаря чему электросушилка не будет занимать на кухне много места. Кроме того, RFD-0159 отличается экономичным расходом электроэнергии. Также в электросушилке вы сможете готовить натуральный домашний йогурт – без консервантов, красителей и других добавок, которые могут содержаться в покупных кисмломолочных продуктах.

Благодаря разборной конструкции прибора вы легко разместите в RFD-0159 небольшие баночки с молочной закваской, а электронная система управления позволит установить точные параметры для правильного приготовления.

Электронная система управления позволяет установить точное время и температуру работы сушилки. Температурный режим регулируется в диапазоне от 30 до 70°C. С помощью таймера можно задать необходимое время от 30 минут до 72 часов. Завершив работу, RFD-0159 автоматически отключится.

Сушилка Gemlux GL-FD-05R

Сушка для фруктов Gemlux GL-FD-05R – отличное приобретение для тех, кто самостоятельно делает заготовки для себя и своей семьи. Прибор поможет максимально упростить этот трудоёмкий процесс и сохранить в продуктах максимум полезных веществ.Устройство укомплектовано пятью вместительными поддонами из прозрачного пластика, позволяющими одновременно сушить большое количество продукта. Диаметр каждого поддона – 34 см, высота – 3 см. Каждый поддон имеет съемное сетчатое дно, которое позволяет увеличить рабочую высоту, например, при сушке грибов без измельчения.

Сушилка Gemlux GL-FD-05R имеет электронное управление с ЖК-дисплеем. Температура сушки регулируется в диапазоне 35-70оС с шагом 1оС (по умолчанию – 50оС). Благодаря этому можно подобрать режим, который наилучшим образом подойдет для каждого конкретного продукта и сохранит в нем максимальное количество полезных веществ.

Встроенный электродвигатель обеспечивает непрерывное вращение поддонов и делает просушивание более равномерным. Время непрерывной работы сушилки составляет 48 часов, система защиты от перегрева гарантирует безопасность в эксплуатации.