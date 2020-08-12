Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60

Цепная бензиновая пила Makita EA7300P-60

Бензопила — это инструмент, без которого сложно представить себе не только заготовку древесины на лесоповале, но и заготовку дров на зиму на даче, а также приведение в порядок заросшего участка. Мы подготовили обзор популярных моделей бензопил и составили рейтинг средних них.

Бензопила Makita EA7300P-60 это профессиональный инструмент для лесозаготовок, шина 60 см, мощность 5,44 л.с. Надежный запуск при низкой температуре, сниженный уровень шума и вибраций, повышенная прочность.Опыт создания компанией Макита десятков моделей этого класса позволил создать агрегат, впитавший в себя множество интересных инженерных решений. Смазка цепи в бензопиле Makita EA7300P-60 осуществляется автоматически, только при её движении. Есть у этой модели и другие, знакомые специалистам полезные свойства – например, зубчатый упор и декомпрессионный клапан у двигателя. Его объем 73 куб.см, а диапазон скоростей работы весьма широк – от 2500 до 12800 об/мин. Оснащен он самым передовым оборудованием – диафрагменный карбюратор ZAMA, свеча зажигания BOSH.

Заправляется мотор бензопилы Makita EA7300P-60 традиционной «двухтактной смесью» бензина и масла в соотношении 50:1. Двигатель экономичен, и емкости топливного бака 750 мл вполне достаточно для длительной работы. Этот инструмент можно непрерывно использовать в течении почти 8 часов, а демпферная система защиты от вибрации позволяет работать без особого напряжения.

Весит бензопила Makita EA7300P-60 6,3 кг, длина её - 44,3 см. Ширина агрегата невелика – 25,3 см, и он прекрасно сбалансирован по весу. Цепь стандартная, с шагом 3/8 дюйма, толщиной 1,5 мм. Смазывается она при движении автоматически, во время останова масляный насос так же автоматически останавливается. Объем емкости для смазки – 420 мл. Натягивается цепь с помощью болта, ключ для него предусмотрен в комплекте поставки.

Цепная бензиновая пила Husqvarna 455e Rancher

Комплектуется бензопила Makita EA7300P-60 с защитным чехлом для цепи. Разработчик агрегата уделил значительное внимание безопасности. Это касается не только традиционного переднего щитка и инерционного тормоза. Для надежного удержания нижняя часть основной рукоятки инструмента специально расширена.

Бензопила Husqvarna 455e Rancher AT II – отличный вариант для Вас, если Вам необходим высокомобильный, качественный и легкий в эксплуатации инструмент.Модель Husqvarna 455E пришла на смену пользовавшейся большим спросом модели Husqvarna 55. Эргономичный дизайн и сниженный выброс выхлопных газов делают бензопилу Husqvarna 455E Rancher более экологичной и удобной для эксплуатации. Бензопила Husqvarna 455E Rancher подходит для профессионального применения и отвечает нуждам даже наиболее требовательных пользователей, которым предстоит регулярно выполнять большой объем работ.

Бензопила Husqvarna 455E Rancher является довольно массивным инструментом. При мощности в 2600 ватт эта бензопила весит 5,8 килограмма, при этом вес инструмента указывается без учета шины и топлива. Довольно большой вес вполне оправдывается предназначением этой бензопилы. Бензопила Husqvarna 455E Rancher рассчитана на выполнение сложных и объемных работ. Бензопила Husqvarna 455E Rancher обладает функциями профессиональных бензопил, в том числе системой очистки воздуха, системой гашения вибрации и системой быстрого и простого запуска двигателя.

Общий рычаг для регулировки дроссельной заслонки и для остановки двигателя делает управление бензопилой значительно удобнее. Заводится бензопила Husqvarna 455E Rancher без особых проблем, и для запуска двигателя в холодную погоду достаточно трех или четырех рывков. Сниженный уровень вибрации, расположенная под углом передняя рукоятка и хорошее распределение веса делают работу с бензопилой Husqvarna 455E Rancher вполне удобной, несмотря на ощутимый вес инструмента. В дополнение к этому, бензопила Husqvarna 455E Rancher оснащена устройством для натяжения цепи без использования специального инструмента, которое позволяет устанавливать шину и подтягивать цепь легко и быстро.

Цепная бензиновая пила ECHO CS-4200ES-15

Если Вы являетесь владельцем крупного фермерского участка с большим количеством деревьев или занимаетесь лесозаготовками и ежегодно заготавливаете много кубометров древесины, то с простой в обслуживании бензопилой Husqvarna 455E Rancher Вы будете выполнять эту работу значительно быстрее.

Данная модель бензопилы идеально подойдет тем, кто ищет компактную, легкую, простую, удобную, надежную и мощную модель для использования в личном хозяйстве, на стройке или на лесозаготовках.Данная бензопила выгодно отличается от своих конкурентов длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью, все это обеспечивается благодаря выполненным из кованого металла шатуну и коленчатому валу. Запатентованное специальное покрытие HardChrome защищает стенки цилиндра от механического износа при помощи напыления хрома. Реализована система быстрого и плавного запуска, позволяющая приступить к работе практически мгновенно, и защищающая от преждевременного пуска. Бензопила способна работать и в зимнее время, так как предусмотрен принудительный подогрев карбюратора.

Для защиты пользователя от вредных воздействий в процессе работы в инструменте присутствует оригинальная виброгасящая система, которая состоит из 6 амортизаторов, выполненных из резины.Безопасность оператора обеспечивает специальный защитный щиток на корпусе, который предотвращает травмы рук. На непроизвольное проскальзывание рук молниеносно реагирует специальный механизм, блокирующий цепь. Расход масла контролирует металлический насос с возможностью регулировки. Воздушный нейлоновый фильтр имеет трехступенчатую систему очистки поступающего в карбюратор воздуха, чем обеспечивает наилучшую производительность.Удобная система натяжки цепного полотна снижает время на подготовку бензопилы к работе.

Цепная бензиновая пила STIHL MS 261

Экологичная, легкая и компактная бензопила Stihl MS 261 с мощным двигателем считается одной из наиболее эффективных профессиональных бензопил, производимых компанией Stihl. Эта бензопила выпущена после модели MS 260, которая пользуется большой популярностью.Усовершенствованная модель Stihl MS 261 обладает целым рядом преимуществ, таких как низкий уровень расхода топлива, сниженная эмиссия выхлопных газов и повышенная эргономичность. В современном мире низкий расход топлива является крайне выгодной особенностью, отказываться от которой просто неразумно. Компенсатор бензопилы Stihl MS 261 вместе с усовершенствованной технологией сгорания топливной смеси обеспечивают оптимальное сгорание топлива, стабильную мощность, высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, а, следовательно, и непревзойденную производительность. А самое главное, что все эти особенности новой модели приводят к существенной экономии топлива: его расход снижается примерно на 20%.

Смазка бензопилы Stihl MS 261 происходит автоматически благодаря системе «Ematic», которая сокращает расход масла на смазывание шины на 50%, по сравнению с обычными системами. Кроме того, насос для регулируемой подачи смазки позволяет при необходимости на 50% уменьшить общую подачу масла. Одной из особенностей усовершенствованного двигателя бензопилы Stihl MS 261 является электронная система зажигания, контролируемая микропроцессором. Данная система делает бензопилу более экологичной и позволяет сократить выброс отработанных газов на 50%. Это означает, что оператор сможет работать в более комфортных условиях.

Бензопила Stihl MS 261 создана, чтобы быть удобной в работе и простой в обслуживании. Ориентированные на удобство пользователя функции в первую очередь включают новую систему фильтрации воздуха с фильтром HD2, срок службы которого увеличен в 5 раз по сравнению с моделью MS 260.

Бензопила Stihl MS 261 так же имеет общий рычаг для управления всеми действиями, устройство для бокового натяжения цепи и крышки баков, открывающиеся без специального инструмента. Кроме того, теперь гайки для установки шины крепятся на крышке цепной звездочки и больше не могут быть потеряны пользователем. Благодаря компактной конструкции карбюратора и глушителю из нержавеющей стали бензопила Stihl MS 261 довольно мало весит и занимает немного места.

Цепная бензиновая пила Oleo-Mac 941 CX-16

Пользователи так же оценят функцию подогрева карбюратора, которая предотвращает замерзание и обледенение карбюратора зимой, позволяя работать даже при наиболее низких температурах. В целом бензопила Stihl MS 261 является универсальной бензопилой, которая станет отличным инструментом для любого профессионала.

Качественные, удобные и долговечные инструменты торговой марки Олео-Мак приобрели мировую известность с 70-х годов прошлого столетия. Бытовая бензопила Oleo Mac 941C-16 сочетает в себе доступную стоимость бюджетного инструмента с параметрами, характерными для профессиональных моделей.Производительная и надежная в работе пила Олео Мак отвечает рекомендациям действующих стандартов и запросам наиболее требовательных к качеству и эксплуатационным возможностям пользователей. Характеристики этой модели позволяют осваивать большие объемы распиловочных работ любой сложности с минимальными затратами рабочего времени, физических сил и расходных материалов.

Данная модель отличается от базового прототипа регулируемой производительностью маслонасоса, наличием системы легкого пуска и бокового устройства для натяжения цепи. Инструмент весом 4,2 кг характеризуется современным дизайном корпуса, удобной конфигурацией захвата и элементов управления, свободным доступом к регулировочным и настроечным узлам. Пила комплектуется двухтактным, экономичным и простым в обслуживании силовым агрегатом, работающим на смеси автомобильного бензина и моторного масла для двухтактных карбюраторных двигателей. ДВС объемом 39 см3 на рабочем режиме развивает мощность 2,5 л.с.

Автономность работы пилы обеспечивает запас топлива в бачке объемом 0,32 литра. Система электронного зажигания обеспечивает устойчивую работу силового агрегата в режиме холостого хода. Режущий механизм состоит из стальной 16-дюймовой шины с продольным 1,3 мм пазом, по которому с большой скоростью перемещается режущая цепь со стандартным шагом 3/8 дюйма. Привод реализуется от двигателя через 3-х элементный механизм сцепления и приводную звездочку. Смазка цепи производится в автоматическом режиме с забором масла из внутреннего резервуара объемом 0,22 литра.