Лучшие фильмы 2019. "Однажды... в Голливуде" и другие

2019-08-12, Автор - Владимир Байзаров; [75]
Этот год уже подарил нам множество отличных фильмов, а потому можно с чистой совестью подвести промежуточные итоги. В списке будут как массовые картины, так и менее мейнстримные ленты. Поехали!

«Однажды… в Голливуде»

Девятый фильм Квентина Тарантино появился в прокате несколько дней назад, но критики уже говорят о нем, как о потенциальном претенденте на «Оскар». Причин несколько. Во-первых, как это обычно бывает у Тарантино, прекрасный каст с Лео ДиКаприо, Брэдом Питтом и Марго Робби во главе. Во-вторых, это очень зрелая и необычная в плане драматургии работы Тарантино. Согласно данным https://dostfilms.me/, в-третьих, этот фильм пропитан любовью к Голливуду, а это очень важно для киноакадемии, которая его и представляет.

«Мстители: Финал»

Грандиозное завершение саги о любимых супергероях. Финал «Мстителей» чем-то напоминает «Властелина Колец: Возвращение короля», который взял главный Оскар в 2003 году. Картина Marvel по уровню драматургии и значению ничуть не уступает творению Питеру Джексона. А потому… всякое может быть. Очевидный плюс в пользу наград – мировой рекорд по сборам.

«История игрушек 4»

Еще одно завершение культового цикла, к четвертой части которого герои говорят о самых что ни на есть взрослых вопросах. Картина заслужила восторг как критиков, так и зрителей – итоговые сборы почти достигли одного миллиарда долларов.

Паразиты

Один из главных авторских фильмов года и триумфатор Каннского фестиваля от корейского режиссера Пон Чжун Хо – автора «Воспоминания об убийстве», «Сквозь снег» и «Окчи». Самое главное, что эта уморительная сатира понравилась не только киноманам, но и обычным зрителям. Почти 90 миллионов сборов отличное тому доказательство.

«Дылда»

Второй фильм российского режиссера Кантемира Балагова, с которым он вновь поехал в Канны. Фильм участвовал во второй по важности программе, где взял приз за лучшую режиссуру и награду от критиков. Картину уже показывают во Франции и других европейских странах, а осенью она будет участвовать в престижном Нью-Йоркском фестивале. Отличный результат для молодого автора.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Этот боевик с Дуйэном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стейтомом оказался ровно тем, чем и должен был – идеальным летним блокбастером, при походе на который можно сразу отключить голову. Секрет успеха этого фильма очень прост – проверенный по предыдущим частям «Форсажа» экшен и невероятно органичный дуэт Люка Хоббса и Декарда Шоу.


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