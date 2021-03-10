Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911

Хлебопечка REDMOND RBM-M1911

Хлебопечка — незаменимый прибор на кухне для приготовления хлебобулочных изделий. Достаточно положить продукты в емкость, выбрать режим и нажать кнопку "Старт". Себестоимость домашней выпечки примерно в 2 раза ниже, чем магазинной, а вкусовые качества намного лучше. Сегодня наш рейтинг лучших хлебопечек 2021 года поможет вам определиться с выбором.

Хлебопечка REDMOND RBM-M1911 за один раз делает до 1 килограмма свежего хлеба различных сортов: черный, французский, ржаной или бородинский. Специально для любителей здорового питания и людей, склонных к аллергии, здесь есть режим безглютеновой выпечки.Съемная форма с антипригарным покрытием неприхотлива в уходе. Прибор также подходит для приготовления каш и десертов. Он сам позаботится о замесе теста ― вам нужно лишь добавить все ингредиенты.

С хлебопечкой REDMOND RBM-M1911 вы можете подать горячий и ароматный хлеб прямо к завтраку ― благодаря отсрочке запуска запланировать программу можно уже с вечера.

Удобное электронное управление и наличие смотрового окошка дают возможность контролировать процесс на каждом этапе, не прерывая его. В комплект с моделью входят мерные стаканчик и ложечка, лопасти для замеса теста и книга рецептов.

Компактный прибор легко поместится даже на небольшом кухонном столе. Он расходует не слишком много энергии, а в случае отключения электричества запоминает этап, на котором остановился.

Хлебопечка Gorenje BM1600WG

Хлебопечь Gorenje BM1600WG позволяет выпекать буханки весом до 1 600 граммов. За счет этого она хорошо подойдет большой семье.Также устройство в течение часа поддерживает тепло, поэтому свежий хлеб долго останется горячим. Несложная система управления позволяет регулировать цвет корочки.

Владельцам прибора доступно 16 программ, благодаря этому можно печь не только обычный хлеб, но и безглютеновый или цельнозерновой, готовить кексы и другую сладкую выпечку, а также багеты.

Дополнительные режимы позволяют получить с помощью хлебопечки джем и домашний йогурт.

Модель Gorenje BM1600WG оборудована функцией отсрочки запуска. Если свежий хлеб нужен строго к определенному времени, можно положить ингредиенты, установить таймер на срок до 15 часов, а после этого устройство все сделает самостоятельно, в автоматическом режиме.

Хлебопечка Midea BM-210BC-SS

Хлебопечь Midea BM-210BC-SS позволяет приготовить хлеб и различную сладкую выпечку. Всего заложено 13 программ для применения.Можете не опасаться сбоев в подаче электроэнергии. В случае временного отсутствия энергии Midea BM-210BC-SS способна хранить настройки в течение 10 минут. Выполнение программы продолжится в дальнейшем.

Можно сразу заложить ингредиенты и приготовить тесто. Специальная лопасть облегчит процесс замеса и позволит автоматизировать его. Основной цвет модели серебристый, он дополняется серыми элементами. Владельцам понравится оформление.

Чтобы хлеб дольше оставался свежим, есть функция поддержания температуры. В течение часа выполняется дополнительная программа. Производитель поставил дисплей в конструкцию. На нем выводятся параметры для комфортного взаимодействия. Выпечка приобретает форму буханки. Ее максимальный вес составляет 1 кг, но удается выбрать подходящую массу. Есть возможность подобрать цвет корочки, сделать ее светлой или коричневого оттенка.

В комплекте поставляется лопасть для тестомешалки, емкость для йогурта, мерная ложка и стакан для ингредиентов.

Хлебопечка ENDEVER MB-62

Хлебопечь Endever Skyline MB-62 представлена в стильном серебристом корпусе, благодаря чему станет отличной помощницей и главным украшением кухни.Устройство действует с мощностью 680 Вт, а его конструкция позволяет выпекать буханку хлеба бесом 1 кг. Возможности системы позволяют выбрать желаемый цвет корочки.

Устройство Endever Skyline MB-62 дополняется таймером на 15 часов, а также поддержкой заданной температуры в течение 1 часа.

Это позволяет активировать работу прибора во время вашего отсутствия дома, чтобы по приходу после работы можно было насладиться свежим и еще теплым хлебом.

Система дополнена 20-ю программами выпечки, включая возможность ускоренного или приготовления французского, пшеничного, бородинского хлеба, безглютеновых продуктов, а также кекса, джема или варенья.

Хлебопечка FIRST AUSTRIA 5152-3

Хлебопечь First FA-5152-3 обладает отличным функционалом, что позволяет в домашних условиях выпекать в ней разные сорта хлеба, а также готовить пасту, джем и сладкую выпечку.Выбранная программа и параметры текущего состояния хлебопечи отображаются на большом дисплее с подсветкой. Для выбора нужной программы из 12 имеющихся предусмотрены сенсорные кнопки.

Корпус из пластика практически не нагревается даже при длительной работе хлебопечки. А для удобного замешивания теста имеются двойные лопасти и мерные чашка с ложкой.

Хлебопечь First FA-5152-3 оснащена съемной формой с антипригарным покрытием, что исключает прилипание теста к стенкам и его пригорание. Форма позволяет выпекать хлеб в виде буханок весом до 1.25 кг.

Есть функция регулировки веса выпечки, а также выбора цвета корочки. За счет высокой (850 Вт) мощности хлебопечи все процессы в ней выполняются достаточно быстро. Технология поддержания тепла обеспечивает сохранение приготовленного продукта в горячем состоянии на протяжении 1 часа после окончания процесса.