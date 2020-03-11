Подборка популярных игровых столов. Generic Comfort

COUGAR MARS

Популярность компьютерных игровых кресел возрастно в разы, из-за развития киберспорта. Теперь же вслед за игровыми креслами в моду вошли и игровые столы. Ранее мы для Вас делали подборку игровых кресл, теперь же давайте рассмотрим и изучим игровые столы.Игровой стол COUGAR MARS-это стол с продуманной модульной конструкцией, регулируемой высотой и многоцветной подсветкой.

Выглядит COUGAR MARS эффектно. Рабочая поверхность с двумя типами покрытий. По краям обтянуты карбоном, в центре шероховатая текстура. Длина рабочей поверхности 150 см. Ширина 77 см. Большая полезная площадь.

На столе реализована многозонная подсветка. Её можно синхронизировать, подключив к 5V-разъему на материнской плате.

Высота стола COUGAR MARS регулируется в трех положениях: 750, 800 и 850 мм. Для изменения нужно будет менять точки фиксации на ножках.

Generic Comfort

COUGAR MARS – один из лучших игровых столов среди представленных на российском рынке. К минусам можно отнести только стоимость.

Игровой стол Generic Comfort создан для геймеров. На столе можно разместить системный блок, монитор, всю сопутствующую периферию, и останется ещё немало свободного места. Стол сделан из ЛДСП выдерживает до 200 килограммов нагрузки и обладает стандартной высотой в 75 сантиметров, позволяющей свободно расположиться перед экраном на кресле или стуле.

Для удобства геймерам сделали выемку в форме трапеции, что позволяет разместиться за столом с максимальным комфортом - локти не нужно держать на весу даже во время игры. Кроме того, стол обладает вырезами с задней стороны, чтобы спокойно провести провода, прислонив стол к стенке. На выбор есть множество цветов.

ThunderX3 ED3

Generic Comfort отличный вариант игрового стола если Ваш бюджет менее 30 000 рублей.

Игровой стол ThunderX3 ED3 позволит вам разместиться с максимальным комфортом и полностью сконцентрироваться на любимой игре. Благодаря своему стильному дизайну и превосходной эргономике.Стол разработан специально для геймеров и всем остальным пользователям , кто проводит долгие часы за компьютером.

Столешница стола сделана из высококачественного ДСП покрытой карбоновой пленкой, дополнительную прочность столу придает металлический каркас. Для дополнительного удобства в самой столешнице есть два отверстия — туда можно просунуть все провода, а затем провести их к отсеку с сетевым фильтром.

Высота стола — 75 сантиметров, ширина столешницы — 110 сантиметров, а глубина — 60 сантиметров. Производитель заявляет о максимальной грузоподъемности в районе 50 кг.

AEROCOOL ACD1-120

Отличный геймерский стол, в котором есть все необходимое — достаточное пространство для удобного размещения, кабель-менеджмент, защищенная от влаги поверхность. Если не смущает цена, можно брать и забыть про все проблемы.

Игровой стол AEROCOOL ACD1-120 идеально подходит для любого геймера, который хочет вывести свою игровую производительность на новый уровень, наслаждаясь максимальным комфортом. Благодаря синей светодиодной подсветке и отделке в стиле углеродного волокна Этот стол обеспечивает стильный и футуристический стиль в вашей игровой настройке.

Стол изготовлен с использованием высококачественных материалов и прочной стальной рамы, этот игровой стол обеспечивает долговечность и поддержку, на которую вы можете положиться.

Он оснащен удобными вешалками для наушников под каждой стороной стола, что обеспечивает быстрый доступ к вашим наушникам и помогает сэкономить место на вашем столе.

Удобный держатель чашки, расположенный под правой стороной стола, обеспечивает быстрый и легкий доступ к вашим напиткам.

Игровой стол AEROCOOL ACD1-120 отличный геймерский стол, в котором есть все необходимое за доступные деньги.

DXRacer GD-1000

Игровой стол DXRacer GD-1000 разработан специально для геймеров и киберспортсменов, ведь игроки проводят большую часть времени сидя перед компьютером и для них очень важным критерием является удобство и правильная посадка за рабочим местом.Рабочая поверхность стола DXRacer GD-1000 достаточно, чтобы обеспечить наибольший комфорт при длительной игре и расслабить руки.

Стол имеет четыре специальных отверстия для кабелей, которые позволяют аккуратно убрать провода, чтобы не создавать их переплетения.

Конструкция из металлической основы и деревянной столешницы позволяет игровому столу DXRacer GD-1000 выдерживать нагрузку до 50 кг. Столешница изготовлена из ЛДСП, установлена под наклоном в 10° для дополнительного удобства, и оформлена пластиковыми вставками. Корпус ножек так же является частью боковых бортов, которые не дают маленьким предметам свалиться со стола. К минусам стола можно отнести стоимость.