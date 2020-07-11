Лучшие кондиционеры. Roda RS-A09F/RU-A09F

Настенная сплит-система Roda RS-A09F/RU-A09F

В преддверии летней жары пора задуматься о покупке хорошего климатического устройства, которое поможет спастись от изнуряющего зноя. Наш же рейтинг лучших кондиционеров призван познакомить вас с самыми популярными моделями кондиционеров для дома и квартиры, разных типов и производителей, заслужившими положительные отзывы от экспертов и обычных покупателей.

Кондиционер Roda RS-A09F/RU-A09F Silver представляет собой модель настенной современной сплит-системы, которая прекрасно справится с задачей по охлаждения или обогрева воздуха в помещении.Агрегат приятно удивит высоким уровнем комфорта при эксплуатации, а также низкими эксплуатационными затратами. Прибор имеет пульт дистанционного управления для удобного выбора рабочих параметров.

Настенные сплит-системы Roda – это превосходное немецкое качество, отличные технические параметры и первоклассные комплектующие, облаченные в прочный элегантный корпус с привлекательной визуальной составляющей. Внутренние блоки сплит-систем выполнены в современном ненавязчивом дизайне, который сможет органично вписаться в любое окружение, будь то классическая гостиная или офис в стиле хай-тек, не нарушая дизайн-концепцию помещения. Достаточно бесшумное и производительное устройство прекрасно подходит для помещений площадью 25 квадратных метров. При этом он очень быстро нагревает комнату или охлаждает ее. Есть поддержка режима вентиляции или обдува, что очень удобно, если в доме есть маленькие дети.

В качестве дополнения сплит-система RODA RS/RU-A09F имеет функцию теплого старта. Надежный пульт с температурным датчиком, а также воздушным фильтром повышенной плотности обеспечивают комфорт при эксплуатации. Наличие таймера позволяет поставить прибор на определенное время включения, а самодиагностика быстро поможет исправить возникшую неисправность.

Настенная сплит-система Haier HSU-09HTM03/R2

Трудно представить себе комфортное жильё без сплит-системы. Причём это утверждение справедливо для регионов и с холодным, и с жарким климатом. Не мёрзнуть зимой и не таять летом вам поможет кондиционер Haier Haier HSU-09HTM03: его режимы «Охлаждение» и «Обогрев» спасут в любое время года.С кондиционером Haier HSU-09HTM03/R2 вы сможете менять и ещё одну важную составляющую домашнего климата: влажность. В режиме «Осушение» он удалит из воздуха лишнюю воду, облегчая тем самым ваше дыхание и затрудняя размножение плесени и грибка. Последнее особенно актуально, если вы живете вблизи водоёма.

Боитесь простудиться, но терпеть жару уже нет сил, то специально для такого случая в устройстве есть режим «Вентиляция»: внутренний блок будет просто обдувать вас ветерком без охлаждения. Силу воздушного потока и его направление по горизонтали и вертикали можно изменять c помощью пульта управления, который поставляется в комплекте.

Настенная сплит-система Electrolux EACS-07HSL/N3

Среди программ Haier HSU-09HTM03 есть специальный алгоритм для комфортного сна. После его включения прибор будет самостоятельно регулировать температуру и скорость вращения вентилятора согласно заложенным в него настройкам.

Сплит-система Electrolux Slide оснащена всеми режимами и функциями, которыми должен быть наделен любой современный кондиционер. Slide адаптирован к российским условиям эксплуатации и способен работать в широком диапазоне температур.В частности, его можно использовать для обогрева помещений при температуре наружного воздуха до -7°С. В серии Slide предусмотрена автоматическая разморозка, помогающая исключить обледенение наружного блока в холодное время года. Если же возникнут какие-либо неисправности, сплит-система самостоятельно выявит их причины: ошибка появится на LED-дисплее.

Работая практически бесшумно в ночном режиме, кондиционеры Slide создадут максимально комфортную для сна температуру. Также в этом режиме дисплей прибора автоматически затемняется. При помощи таймера включения-выключения на сутки можно запрограммировать кондиционер, и он будет работать в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.

Управлять горизонтальным и вертикальным направлением воздушного потока можно с помощью пульта ДУ, создавая максимально комфортные условия в помещении.

Высококачественный ABS-пластик белого цвета придает модели безупречный внешний вид. Устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения, он не меняет свой цвет с годами.Кондиционер удобен в установке. Slide отличается высоким уровнем энергоэффективности класса «А» и работает на озонобезопасном фреоне R410A. Функция самодиагностики и защита от обледенения предотвращают поломку и продлевают срок службы устройства.

Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDC5

Кондиционеры Hisense серии NEO Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel», что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики. С помощью пульта дистанционного управления возможно установить время включения кондиционера и подготовить климат в помещении к назначенному времени. Также кондиционер имеет встроенную систему самодиагностики и защиты с индикацией кодов ошибок.

Настенная сплит-система Pioneer KFR20MW / KOR20MW

Пылевой фильтр общей очистки, произведенный по новой технологии, обладает намного меньшим сечением ячеек по сравнению со стандартными, что делает отчистку воздуха более качественной.

Кондиционер Pioneer KFR20MW / KOR20MW предназначен для охлаждения, обогрева и осушения помещения. Дизайн - современная форма и компактные размеры внутреннего блока делают модели этой серии идеальным решением для помещений любого дизайна.Компания Pioneer зарегистрировала свой бренд в России в 1997 году. Главные критерии для данной компании это - надежное качество, ценовая доступность и безопасность.

Энергоэффективность класса А способствует низкому расходу энергии и сокращают затраты на ее потребление. Также кондиционер Pioneer оснащен мощным компрессором Gree, что может сказать о его надежности и стабильной работе на протяжение всего срока эксплуатации. Специальное покрытие Blue Fin защитит теплообменник от деформации и разрушения вызываемые влияние окружающей среды.

Улучшенная система очистки, которая сочетает фильтры с высокой плотностью и функцию Cold Plazma, позволит избавиться от неприятного запаха, мелкой бытовой пыли, вирусов и бактерий. Система автоматически перенастроит работу кондиционера на нужный вам режим, чтобы максимально сохранить первоначально заданную температуру, а интеллектуальный режим Комфортного Сна создаст приятную атмосферу во время вашего отдыха.

В режиме Турбо вентилятор блока работает на максимальной скорости для того, чтобы быстро охладить или нагреть воздух в помещение. Несколько скоростей работы вентилятора позволяет поддерживать температуру воздуха и корректировать уровень шума, а регулирования воздушного потока происходит в автоматическом режиме по температуре в помещение. Функция авторестарт — возобновит работу в случае сбоя в подачи энергии с сохранением всех настроек до его отключения.