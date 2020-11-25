Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG

Метеостанция BRESSER TemeoTrend LG

Домашние метеостанции — это компактные приборы используемые для определения климатических показателей как внутри так и снаружи помещения. Метеостанции бывают полупрофессиональными, любительскими и бюджетными. Недорогие устройства способны определять лишь влажность и температуру воздуха, любительские дополнительно измеряют атмосферное давление и даже составляют прогноз погоды. Сегодня мы рассмотрим 5 лучших моделей метеостанций для дома. Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и технических особенностей устройств.

Метеостанция Bresser Trend LG – стильный и лаконичный прибор с беспроводным датчиком, способный измерять температуру, влажность и прогнозировать погоду на ближайшие 12 часов.Метеостанция обладает автономным питанием и встроенным будильником. У данной модели компактный корпус с большим и контрастным дисплеем. Экран визуально разделен на несколько зон. В верхнюю зону включены текущее время и иконка прогноза погоды, которая имеет значения: пасмурно, переменная облачность, ясно, дождь, снег. Нижняя часть экрана разделена на две зоны. Слева отображаются измерения температуры и влажности воздуха внутри помещения, справа – внешние погодные условия.

Цифры крупные, различимы даже издалека. На внешнем уличном блоке также имеется микро дисплей с показателями температуры и влажности, измеряемыми этим датчиком. Внешний датчик способен передавать путем радиосвязи результаты измерений на базу, находящуюся на расстоянии до 30 метров. Метеостанция Bresser Trend LG не требует подключения к сети, так как работает от батареек типа АА, благодаря чему ее можно переносить по всему дому, позволяет выбрать для нее наиболее удобное место.

Метеостанция Testo 608-H1

Комплект поставки включает в себя: метеостанцию, наружный датчик, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Термогигрометр Testo 608-H1 – выбор для использования в комнате, ведь представленная модель станет идеальным выбором для данной цели.Изготовлен термогигрометр в корпусе серого цвета с применением черных элементов. Дизайн устройства простой и лаконичный. Оно обладает компактными габаритами, не займет много места. Вес термогигрометра – 168 г.

Применяется устройство для измерения температуры и влажности в комнате. Параметры выводятся на информативном дисплее, вы сможете просмотреть на нем интересующие данные. Обновление показателей происходит с интервалом в 18 секунд.

Вы можете осуществлять сохранение температурных значений. Производитель предусмотрел выбор используемых единиц измерения. Отображение информации происходит при помощи цифр. Работает устройство от одной батарейки типа "Крона", она устанавливается в специальный отсек. Предусмотрена индикация заряда, вы своевременно узнаете, когда пора выполнить замену. На передней панели установлены клавиши для управления.

Метеостанция TFA 351106 Pure Plus

Можно осуществлять настенное крепление. Для этого вместе с Testo 608-H1 поставляется набор специальных элементов. Они гарантируют надежную фиксацию на поверхности и исключают последующее падение.

Метеостанция TFA 35.1106 выполнена в тонком корпусе с классическим стильным дизайном. Она состоит из информативной базы и выносного датчика, который характеризуется радиусом действия 40 м.

На монохромном дисплее в виде цифр и символов отображаются показания температуры, уровня влажности, атмосферного давления с тенденцией, прогноза погоды, времени и даты, фазы луны. Среди прочих особенностей отмечается наличие программируемого будильника со звуковым сигналом.

Метеостанция FIRST AUSTRIA FA-2461-4

Кнопки управления под дисплеем позволяют выбирать нужные настройки простым нажатием. Предусмотрена возможность настольной установки или монтажа на стену. Метеостанция TFA 35.1106 работает на базе батареек AAA.

Метеостанция First 2461-4 выполнена в черном корпусе и представляет собой функциональное устройство, которое отличается способностью измерять комнатную и уличную температуру, а также влажность в помещении и на улице.Благодаря определению этих параметров в помещении вы сможете на основе данных создать оптимальный микроклимат в комнате, что поможет атмосферу помещении комфортной. Для определения уличных параметров модель использует беспроводной датчик, который выносится за окно.

First 2461-4 с питанием от батареек поддерживает встроенные часы, календарь, будильник, к также способствует измерению фазы луны. Метеостанция поддерживает отсрочку сигнала будильника: такая опция подойдет любителям подольше поспать утром. LCD-дисплей с синей подсветкой отображает информацию при помощи цифр и символов. Особенность устройства в способности прогнозировать погоду, что позволит построить планы на будущее. Выполнена метеостанция в черном корпусе и устанавливается на горизонтальную поверхность.

Метеостанция BVItech BV-43

Метеостанция BVItech BV-43 представлена в стильном серебристом дизайне. Прибор оснащен большим LED дисплеем с голубым свечением, имеет регулировку яркости ярко/тускло.Данные отображаются в виде крупных и удобных для просмотра цифр высотой 2.3 см. Многофункциональный прибор дополнен часами, будильником и прогнозом погоды.

Устройство BVItech BV-43 предназначается для замера температуры в доме и на улице. Комфортному использованию способствует беспроводное подключение выносного датчика.

Метеостанция действует от стандартной сети и дополняется батарейкой для бесперебойной работы в случае отключения электричества. Поставка осуществляется с адаптером питания.