Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG

Домашние метеостанции — это компактные приборы используемые для определения климатических показателей как внутри так и снаружи помещения. Метеостанции бывают полупрофессиональными, любительскими и бюджетными. Недорогие устройства способны определять лишь влажность и температуру воздуха, любительские дополнительно измеряют атмосферное давление и даже составляют прогноз погоды. Сегодня мы рассмотрим 5 лучших моделей метеостанций для дома. Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и технических особенностей устройств.

Метеостанция BRESSER TemeoTrend LG

Метеостанция Bresser Trend LG – стильный и лаконичный прибор с беспроводным датчиком, способный измерять температуру, влажность и прогнозировать погоду на ближайшие 12 часов.
Метеостанция обладает автономным питанием и встроенным будильником. У данной модели компактный корпус с большим и контрастным дисплеем. Экран визуально разделен на несколько зон. В верхнюю зону включены текущее время и иконка прогноза погоды, которая имеет значения: пасмурно, переменная облачность, ясно, дождь, снег. Нижняя часть экрана разделена на две зоны. Слева отображаются измерения температуры и влажности воздуха внутри помещения, справа – внешние погодные условия.

Цифры крупные, различимы даже издалека. На внешнем уличном блоке также имеется микро дисплей с показателями температуры и влажности, измеряемыми этим датчиком. Внешний датчик способен передавать путем радиосвязи результаты измерений на базу, находящуюся на расстоянии до 30 метров. Метеостанция Bresser Trend LG не требует подключения к сети, так как работает от батареек типа АА, благодаря чему ее можно переносить по всему дому, позволяет выбрать для нее наиболее удобное место.

Комплект поставки включает в себя: метеостанцию, наружный датчик, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Метеостанция Testo 608-H1

Термогигрометр Testo 608-H1 – выбор для использования в комнате, ведь представленная модель станет идеальным выбором для данной цели.
Изготовлен термогигрометр в корпусе серого цвета с применением черных элементов. Дизайн устройства простой и лаконичный. Оно обладает компактными габаритами, не займет много места. Вес термогигрометра – 168 г.

Применяется устройство для измерения температуры и влажности в комнате. Параметры выводятся на информативном дисплее, вы сможете просмотреть на нем интересующие данные. Обновление показателей происходит с интервалом в 18 секунд.

Вы можете осуществлять сохранение температурных значений. Производитель предусмотрел выбор используемых единиц измерения. Отображение информации происходит при помощи цифр. Работает устройство от одной батарейки типа "Крона", она устанавливается в специальный отсек. Предусмотрена индикация заряда, вы своевременно узнаете, когда пора выполнить замену. На передней панели установлены клавиши для управления.

Можно осуществлять настенное крепление. Для этого вместе с Testo 608-H1 поставляется набор специальных элементов. Они гарантируют надежную фиксацию на поверхности и исключают последующее падение.

Метеостанция TFA 351106 Pure Plus

Метеостанция TFA 35.1106 выполнена в тонком корпусе с классическим стильным дизайном. Она состоит из информативной базы и выносного датчика, который характеризуется радиусом действия 40 м.

На монохромном дисплее в виде цифр и символов отображаются показания температуры, уровня влажности, атмосферного давления с тенденцией, прогноза погоды, времени и даты, фазы луны. Среди прочих особенностей отмечается наличие программируемого будильника со звуковым сигналом.

Кнопки управления под дисплеем позволяют выбирать нужные настройки простым нажатием. Предусмотрена возможность настольной установки или монтажа на стену. Метеостанция TFA 35.1106 работает на базе батареек AAA.

Метеостанция FIRST AUSTRIA FA-2461-4

Метеостанция First 2461-4 выполнена в черном корпусе и представляет собой функциональное устройство, которое отличается способностью измерять комнатную и уличную температуру, а также влажность в помещении и на улице.
Благодаря определению этих параметров в помещении вы сможете на основе данных создать оптимальный микроклимат в комнате, что поможет атмосферу помещении комфортной. Для определения уличных параметров модель использует беспроводной датчик, который выносится за окно.

First 2461-4 с питанием от батареек поддерживает встроенные часы, календарь, будильник, к также способствует измерению фазы луны. Метеостанция поддерживает отсрочку сигнала будильника: такая опция подойдет любителям подольше поспать утром. LCD-дисплей с синей подсветкой отображает информацию при помощи цифр и символов. Особенность устройства в способности прогнозировать погоду, что позволит построить планы на будущее. Выполнена метеостанция в черном корпусе и устанавливается на горизонтальную поверхность.

Метеостанция BVItech BV-43

Метеостанция BVItech BV-43 представлена в стильном серебристом дизайне. Прибор оснащен большим LED дисплеем с голубым свечением, имеет регулировку яркости ярко/тускло.
Данные отображаются в виде крупных и удобных для просмотра цифр высотой 2.3 см. Многофункциональный прибор дополнен часами, будильником и прогнозом погоды.

Устройство BVItech BV-43 предназначается для замера температуры в доме и на улице. Комфортному использованию способствует беспроводное подключение выносного датчика.

Метеостанция действует от стандартной сети и дополняется батарейкой для бесперебойной работы в случае отключения электричества. Поставка осуществляется с адаптером питания.
Комментарии и отзывы BRESSER TemeoTrend LG
Обзоры:
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Опубликованы примеры фото с камеры Zeiss ZX1

В сети появились примеры фотографий, сделанных на компактную полнокадровую камеру Zeiss ZX1. Данный фотоа...
Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной продаже

Сразу несколько источников сообщили о том, что уже сегодня, 29 октября, компания Zeiss выпустит в глобаль...
Камера Sony A7 IV будет стоить 2500 долларов?

Сетевые источники раскрыли некоторые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony Alpha A7 IV, к...
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший утюг. Philips GC4555/80 AzurЛучший утюг. Philips GC4555/80 Azur
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
OnePlus 8T прошел испытание на прочность...
OnePlus 8T прошел испытание на прочностьПопулярный видеоблогер JerryRigEverything решил проверить свеженький OnePlus 8T на прочность. ...
Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT официал...
Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT официалЗавершилась презентация компании AMD, в котором были представлены видеокарты серии AMD Radeon RX 6000. Ко...
Jonsbo представила башенный кулер CR-210...
Jonsbo представила башенный кулер CR-210Jonsbo представила башенный кулер CR-2100. Кулер оснащен двумя 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой. Вра...
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБ...
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБКакое-то время назад компания NVIDIA, по слухам из СМИ, готовила к релизу новые видеокарты с большим объе...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочн...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочнИнтерес к портативным акустическим системами высокий. Наибольшее распространение получили компактные реше...
Apple iPhone 12 будет стоить 800 долларо...
Apple iPhone 12 будет стоить 800 доллароСетевые источники поделились ценами на смартфоны серии iPhone 12, официальный дебют которых ожидается 13 ...
Компактная камера монокулярного типа Can...
Компактная камера монокулярного типа CanКомпания Canon проводит краудфандинг в Японии для создания компактной камеры в стиле монокулярного типа. ...
Sonnet представила адаптер Fusion Dual U...
Sonnet представила адаптер Fusion Dual UКомпания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Fusion Dual U.2 SSD PCIe Card с поддержкой двух ...
Redmi Note 9 получит новый вариант цвета...
Redmi Note 9 получит новый вариант цветаКитайская компания изначально представила смартфон в трех цветах, а именно Aqua Green, Arctic White и Peb...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оцене...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оценеКомпания Coolpad пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Cool 12A, которая оценена в 88 доллар...
MSI представила эргономичные мониторы PR...
MSI представила эргономичные мониторы PRMSI является лидером на рынке игрового оборудования, а мониторы компании пользуются большим спросом среди...
iPhone 11 стал самым продаваемым телефон...
iPhone 11 стал самым продаваемым телефонСмартфон Apple iPhone 11 продолжает очень хорошо продаваться, несмотря на пандемию Covid-19. ...
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor