Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991T/B

Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B

Микроволновая печь уже давно стала стандартным кухонным помощником. Микроволновая печь – оборудование, которое можно найти практически на каждой современной кухне. Техника используется не только для быстрого разогрева, но и для приготовления разнообразных блюд и размораживания продуктов с минимальным участием пользователя. Такой девайс не займет много места на кухне и станет прекрасным помощником для людей, у которых нет времени на длительное стояние у плиты. Сегодня наша редакция уделит внимания подборке лучших микроволновых печь 2021 года.

Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B быстро готовит и разогревает еду, а также размораживает полуфабрикаты. Благодаря элегантному дизайну она хорошо вписывается в современный интерьер.Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B объемом 25 л с шестью уровнями мощности (максимальный — 900 Вт) позволяет автоматически размораживать и готовить различные продукты в зависимости от их типа и веса. Благодаря режиму конвекции циркулирующий горячий воздух качественно и быстро пропекает мясо или овощи, а функция гриля придает им румяную аппетитную корочку.

На вращающемся поддоне из закаленного стекла диаметром 27 см можно расположить большое блюдо или несколько маленьких, а также посуду нестандартной формы. Для удобства предусмотрено поэтапное приготовление, когда выбранные настройки запускаются в заданном порядке.

Покрытие внутренней поверхности камеры из нержавеющей стали неприхотливо в уходе и легко очищается от загрязнений. Интуитивно простое управление осуществляется с помощью кнопок и поворотного регулятора на корпусе микроволновой печи BBK 25MWC-991T/B, а время и установленные режимы отображаются на информативном дисплее.

Микроволновая печь Candy CMXW 22 DW

Во избежание случайного включения предусмотрена функция "Защита от детей". Визуально контролировать текущие процессы позволяет подсветка, а об окончании работы устройство информирует звуковым сигналом.

Микроволновая печь Candy CMXW22DW с потреблением 1250 Вт проста и безопасна в эксплуатации. В модели предусмотрены 40 автоматических программ и возможность самостоятельного подбора режима приготовления блюд.Для установки подходящих параметров необходимо воспользоваться электронной панелью управления с кнопками и поворотным джойстиком. Яркий дисплей воспроизводит информацию о времени работы и активированном уровне мощности.

Микроволновая печь Candy CMXW22DW оснащена удобной дверцей со вставкой из жаропрочного стекла. Камера объемом 20 л покрыта прочной эмалью с антикоррозийными свойствами и оборудована подсветкой.

Допускается очищение внутренней поверхности влажной салфеткой с мягкими бытовыми средствами, а поворотное блюдо и решетку можно поместить в посудомоечную машину. Разогреть блюда до нужной температуры за 30 секунд позволит функция "Быстрый старт".

Также при помощи специального предустановленного режима осуществляется подготовка замороженных полуфабрикатов. Звуковой сигнал оповестит о завершении выбранной программы.

Микроволновая печь Samsung MG23K3573AK

Candy всегда уделяла особое внимание безопасности семьи. Функция блокировки, имеющаяся во всех моделях с электронным управлением, предотвращает любое случайное использование печи, особенно детьми. Выключить работающую печь можно только взрослому человеку, что гарантирует абсолютную безопасность всей семьи.

Микроволновая печь Samsung MG23K3573AK с ТЭНом в виде аэрогриля позволяет добавить в меню мясные и овощные блюда с хрустящей корочкой, которые можно приготовить без добавления масла.Электронная навигация позволяет изменять настройки в несколько нажатий, что обеспечивает удобство использования. Полезный объем камеры составляет 23 л, поэтому в ней может поместиться посуда с широким основанием.

Чтобы быстро разморозить продукты, достаточно активировать одну из автоматических программ. Время работы настраивается вручную при помощи таймера. Функция "Защита от детей" блокирует панель навигации, предотвращая случайное нажатие кнопок. Модель имеет мощность 800 Вт, этого достаточно, чтобы равномерно подогреть большую порцию за несколько минут. Микроволновая печь Samsung MG23K3573AK подключается к стандартной электрической сети и потребляет 2300 Вт.

В комплекте с устройством поставляется специальная решетка для гриля. Модель оснащена встроенным дисплеем, на котором отображены часы, а также оставшееся до окончания приготовления время, о готовности блюда сообщит звуковой сигнал.

Аэрогриль Heat Wave - дает возможность приготовить идеальные на вкус блюда на гриле. Тройная технология нагрева использует гриль, отражатель тепла и вентилятор, обеспечивающие циркуляцию горячего воздуха для быстрого и равномерного приготовления, а функция Heat Wave Auto упрощает настройку.

Микроволновая печь Sharp R6800RK

Прочное БИОкерамическое покрытие имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования жестких чистящих средств и кроме того оно не теряет цвет после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго.

Микроволновая печь Sharp R6800RK черного цвета обладает широким спектром функций и станет отличным выбором для дома или офиса.Устройство мощностью 800 Вт и объемом внутренней камеры 20 л имеет 10 уровней мощности.

Прибор с электронным управлением оснащен дисплеем на фронтальной части корпуса. Имеющееся меню из 6 программ дополняет функции гриля, автоматического разогрева и разморозки продукта по весу или ко времени. Микроволновая печь Sharp R6800RK обладает функцией таймера и звуковым сигналом об окончании работы.

Имеется блокировка от детей, которая обеспечивает дополнительную степень защиты. Внутри прибора есть подсветка. Дверца открывается при помощи нажатия на клавишу. Покрытие камеры из эмалированной стали легко мыть специальными средствами для микроволновых печей. Функция энергосбережения делает прибор экономичным в эксплуатации.

Микроволновая печь CENTEK CT-1575

Микроволновая печь Centek CT-1575 представляет собой компактное устройство, в котором быстро подогревается готовая еда. Лаконичный корпус черного цвета гармонично встроится в пространство практически любой кухни.Удобный и простой функционал печи делает ее повседневную эксплуатацию очень комфортной для всей семьи. В микроволновке можно не только разогревать пищу, но и размораживать продукты. Она оборудована стеклянным поддоном диаметром 24.5 см и роликовой подставкой. При загрязнении они легко вынимаются и быстро моются.

Внутри микроволновая печь Centek CT-1575 покрыта эмалью легкой очистки, благодаря которой поддерживается простой и удобный уход за устройством. Для регулировки рабочих режимов используются поворотные переключатели с отметками.

Они помогут выбрать нужную мощность (6 уровней) и время подогрева (до 30 мин) для каждого отдельного блюда. Стекло в навесной дверце позволяет визуально контролировать процесс подогрева или разморозки. Открыть ее можно, потянув за ручку.