Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96

Мультиварка REDMOND RMC-M96

Мультиварка позволяет готовить пищу разнообразными способами. С ее помощью можно печь пироги, готовить рыбу, котлеты и овощи на пару, варить суп, тушить, жарить и делать многое другое. В одном устройстве совмещены множество удобных и необходимых функций. Прибор не только избавляет от большей части работы, но и позволяет экономить время. Даже опытный кулинар, имеющий список собственных авторских рецептов, не откажет себе в удовольствии завести автоматического помощника и выбрать мультиварку с максимальным количеством функций.

REDMOND RMC-M96 – это современная многофункциональная мультиварка, которая позволит максимально легко и удобно готовить как простые, так и сложные блюда.Мясные и овощные супы, плов, выпечка, хлеб, натуральный йогурт, домашняя консервация и детское питание – RMC-M96 способна создать правильные условия для приготовления любого из этих блюд.

Чаша мультиварки имеет многослойное антипригарное покрытие, поэтому вам не придется добавлять масло при жарке, тушении и запекании. Еда в мультиварке не пригорит, получится менее жирной и более полезной.

В RMC-M96 можно готовить не только классические первые и вторые блюда. Многие автоматические программы мультиварки способны существенно упростить процесс приготовления сложных оригинальных угощений, требующих максимально точного соблюдения температуры нагрева.

C помощью программы ВАКУУМ вы сможете в домашних условиях готовить изысканные блюда по популярной ресторанной технологии су-вид. Мясо, рыба и овощи су-вид готовятся в вакуумной упаковке при длительном поддержании температуры 55-75°С. Таким образом продукты сохраняют молекулярную структуру, получаются очень сочными и нежными.

В мультиварке RMC-M96 можно приготовить практически любое блюдо, даже если для него не предусмотрена автоматическая программа. Программа МУЛЬТИПОВАР позволяет задать собственные настройки температуры и времени до запуска программы – вы сможете использовать мультиварку для приготовления фирменного жаркого, любимого фруктового пирога, домашнего сыра и многих других блюд по авторским рецептам.

Благодаря функции МАСТЕРШЕФ Лайт вы сможете изменить время и температуру на любом этапе приготовления. Предпочитаете макароны аль денте или густое разваренное рагу? Внесите изменения в настройки запущенной программы, и RMC-M96 приготовит блюдо так, как вам нужно.

RMC-M96 приготовит для вас практически любое блюдо точно к завтраку, обеду или ужину. Достаточно лишь заранее поместить продукты в чашу мультиварки и установить отложенный старт. А если вы задержитесь и не успеете сесть за стол сразу после завершения программы, к вашему возвращению блюдо все равно останется горячим – завершив готовку, RMC-M96 автоматически включит автоподогрев.

Мультиварка Midea MPC-6003

Мультиварка Redmond RMC-M96 с пятилитровой чашей – удачное решение для большой семьи. Благодаря богатому функционалу модель легко заменит вам плиту, духовку и микроволновку вместе взятые.

Мультиварка Midea MPC-6003 станет вашим верным кухонным помощником и поможет сэкономить время. Эта модель может работать под давлением, что заметно ускоряет приготовление пищи.Объём чаши – 6 литров, так что вы сможете приготовить достаточно порций даже для большой семьи. Благодаря антипригарному покрытию частички пищи и жир не прилипнут, и вы без труда помоете ёмкость. В комплекте вы получите черпак, ложку для помешивания и стакан для точного отмеривания ингредиентов.

Гибкий подход к настройкам откроет перед вами простор для кулинарного творчества и смелых экспериментов. Вы будете самостоятельно выбрать уровень давления и время работы. Все параметры отображают световые индикаторы и встроенный цифровой дисплей.

Полезны функции поддержания тепла и отложенного старта. Первая избавит от необходимости подогревать еду, если кто-то не сможет поесть вовремя, вторая позволит получить готовое блюдо к нужному времени.

Функция «Защита от детей» автоматически активируется при неправильном нажатии комбинации клавиш, что исключает изменение настроек. В комплекте с моделью поставляется половник и ложка, а также книга рецептов и мерная емкость.

Для комфортной транспортировки устройства на крышке есть ручка эргономичной формы. Мультиварка работает при подключении к электросети с напряжением 220 В.

Мультиварка Polaris PMC 0586AD

Мультиварка Polaris PMC 0586AD в стильном серебристом корпусе позволит готовить всевозможную пищу даже на самой маленькой кухне. Она может делать самые разные блюда за счет своего функционала, представленного 58 встроенными программами работы и 300 ручными.Это значит, что в 5-литровой чаше с антипригарным покрытием можно создавать всевозможные лакомства, а не только простую повседневную пищу. Буженина, варенье, бобы, суфле и йогурты, не говоря уже о супах и вторых блюдах – все это по силам представленной модели.

Мультиварка Polaris PMC 0586AD защищена от перегрева, а значит, безопасна в использовании. К дополнительным достоинствам прибора относятся простота управления, обеспеченная применением дисплея и сенсорной панели в его конструкции, а также опции подогрева и отложенного старта.

В комплекте поставки есть все необходимое для использования мультиварки: чаша для приготовления на пару, плоская ложка и половник, а также книга рецептов.

Мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection

Стильный черный цвет и внушительный современный дизайн мультиварки PHILIPS HD4749/03 станут украшением интерьера современной кухни.Новая мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день.

22 автоматических предустановленных программы с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. В зависимости от программы, мощность варьируется от 890 до 1070 Вт. Функция "Мой рецепт" предназначена специально для повторного приготовления любимых блюд.

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине, а удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени. Равномерное распределение тепла достигается благодаря технологии 3D-нагрева.

Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд, функция "Мой рецепт" позволяют легко сохранять выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд. Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram позволит вашим кулинарным шедеврам не подгорать при приготовлении и сохранять все полезные свойства продуктов.

Мультиварка Moulinex MK 708832

Мультиварка Moulinex MK708832 поддерживает технологию Fuzzy Logic, которая обеспечивает автоматическую регулировку основных параметров в процессе приготовления.Благодаря этому пользователь может получать до 25 блюд одним нажатием на кнопку – для этого ему достаточно выбрать соответствующий режим.

В устройстве предусмотрена возможность создания собственных программ. Они могут состоять из четырёх этапов, для каждого из которых подбирается своя продолжительность, режим работы прибора и температура. Встроенный в крышку микроклапан помогает поддерживать оптимальное давление. Благодаря этому все продукты сохраняют свои вкусовые качества и полезные свойства. Наличие 25 автоматических программ позволяет приготовить каши, крупы, йогурт, творог, детское питание, десерты, потушить овощи, пожарить мясо и птицу. Управление осуществляется при помощи электронной панели с кнопками. Цифровой дисплей предназначен для контроля процесса эксплуатации устройства: на экране отображаются индикаторы времени и выбранного режима работы.

Электронный таймер позволяет откладывать запуск программы на срок до 24 часов, а также поддерживать тепло готового блюда в течение аналогичного периода.

Мультиварка Moulinex MK708832 мощностью 750 Вт функционирует от электросети с напряжением 220 В. Для хранения шнура в конструкции есть удобное отделение. Корпус изготовлен с применением прочного, устойчивого к износу пластика. Материал мало подвержен нагреву и повреждению. В комплектации также предусмотрены: мерная емкость, лопатка для помешивания, контейнер-пароварка, книга рецептов. Крышка легко отсоединяется и может очищаться под проточной водой.