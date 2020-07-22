Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96

Мультиварка позволяет готовить пищу разнообразными способами. С ее помощью можно печь пироги, готовить рыбу, котлеты и овощи на пару, варить суп, тушить, жарить и делать многое другое. В одном устройстве совмещены множество удобных и необходимых функций. Прибор не только избавляет от большей части работы, но и позволяет экономить время. Даже опытный кулинар, имеющий список собственных авторских рецептов, не откажет себе в удовольствии завести автоматического помощника и выбрать мультиварку с максимальным количеством функций.

Мультиварка REDMOND RMC-M96

REDMOND RMC-M96 – это современная многофункциональная мультиварка, которая позволит максимально легко и удобно готовить как простые, так и сложные блюда.
Мясные и овощные супы, плов, выпечка, хлеб, натуральный йогурт, домашняя консервация и детское питание – RMC-M96 способна создать правильные условия для приготовления любого из этих блюд.

Чаша мультиварки имеет многослойное антипригарное покрытие, поэтому вам не придется добавлять масло при жарке, тушении и запекании. Еда в мультиварке не пригорит, получится менее жирной и более полезной.

В RMC-M96 можно готовить не только классические первые и вторые блюда. Многие автоматические программы мультиварки способны существенно упростить процесс приготовления сложных оригинальных угощений, требующих максимально точного соблюдения температуры нагрева.

C помощью программы ВАКУУМ вы сможете в домашних условиях готовить изысканные блюда по популярной ресторанной технологии су-вид. Мясо, рыба и овощи су-вид готовятся в вакуумной упаковке при длительном поддержании температуры 55-75°С. Таким образом продукты сохраняют молекулярную структуру, получаются очень сочными и нежными.

В мультиварке RMC-M96 можно приготовить практически любое блюдо, даже если для него не предусмотрена автоматическая программа. Программа МУЛЬТИПОВАР позволяет задать собственные настройки температуры и времени до запуска программы – вы сможете использовать мультиварку для приготовления фирменного жаркого, любимого фруктового пирога, домашнего сыра и многих других блюд по авторским рецептам.

Благодаря функции МАСТЕРШЕФ Лайт вы сможете изменить время и температуру на любом этапе приготовления. Предпочитаете макароны аль денте или густое разваренное рагу? Внесите изменения в настройки запущенной программы, и RMC-M96 приготовит блюдо так, как вам нужно.

RMC-M96 приготовит для вас практически любое блюдо точно к завтраку, обеду или ужину. Достаточно лишь заранее поместить продукты в чашу мультиварки и установить отложенный старт. А если вы задержитесь и не успеете сесть за стол сразу после завершения программы, к вашему возвращению блюдо все равно останется горячим – завершив готовку, RMC-M96 автоматически включит автоподогрев.

Мультиварка Redmond RMC-M96 с пятилитровой чашей – удачное решение для большой семьи. Благодаря богатому функционалу модель легко заменит вам плиту, духовку и микроволновку вместе взятые.

Мультиварка Midea MPC-6003

Мультиварка Midea MPC-6003 станет вашим верным кухонным помощником и поможет сэкономить время. Эта модель может работать под давлением, что заметно ускоряет приготовление пищи.
Объём чаши – 6 литров, так что вы сможете приготовить достаточно порций даже для большой семьи. Благодаря антипригарному покрытию частички пищи и жир не прилипнут, и вы без труда помоете ёмкость. В комплекте вы получите черпак, ложку для помешивания и стакан для точного отмеривания ингредиентов.

Гибкий подход к настройкам откроет перед вами простор для кулинарного творчества и смелых экспериментов. Вы будете самостоятельно выбрать уровень давления и время работы. Все параметры отображают световые индикаторы и встроенный цифровой дисплей.

Полезны функции поддержания тепла и отложенного старта. Первая избавит от необходимости подогревать еду, если кто-то не сможет поесть вовремя, вторая позволит получить готовое блюдо к нужному времени.

Функция «Защита от детей» автоматически активируется при неправильном нажатии комбинации клавиш, что исключает изменение настроек. В комплекте с моделью поставляется половник и ложка, а также книга рецептов и мерная емкость.

Для комфортной транспортировки устройства на крышке есть ручка эргономичной формы. Мультиварка работает при подключении к электросети с напряжением 220 В.

Мультиварка Polaris PMC 0586AD

Мультиварка Polaris PMC 0586AD в стильном серебристом корпусе позволит готовить всевозможную пищу даже на самой маленькой кухне. Она может делать самые разные блюда за счет своего функционала, представленного 58 встроенными программами работы и 300 ручными.
Это значит, что в 5-литровой чаше с антипригарным покрытием можно создавать всевозможные лакомства, а не только простую повседневную пищу. Буженина, варенье, бобы, суфле и йогурты, не говоря уже о супах и вторых блюдах – все это по силам представленной модели.

Мультиварка Polaris PMC 0586AD защищена от перегрева, а значит, безопасна в использовании. К дополнительным достоинствам прибора относятся простота управления, обеспеченная применением дисплея и сенсорной панели в его конструкции, а также опции подогрева и отложенного старта.

В комплекте поставки есть все необходимое для использования мультиварки: чаша для приготовления на пару, плоская ложка и половник, а также книга рецептов.

Мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection

Стильный черный цвет и внушительный современный дизайн мультиварки PHILIPS HD4749/03 станут украшением интерьера современной кухни.
Новая мультиварка Philips HD4749/03 Avance Collection раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день.

22 автоматических предустановленных программы с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. В зависимости от программы, мощность варьируется от 890 до 1070 Вт. Функция "Мой рецепт" предназначена специально для повторного приготовления любимых блюд.

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине, а удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени. Равномерное распределение тепла достигается благодаря технологии 3D-нагрева.

Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд, функция "Мой рецепт" позволяют легко сохранять выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд. Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram позволит вашим кулинарным шедеврам не подгорать при приготовлении и сохранять все полезные свойства продуктов.

Мультиварка Moulinex MK 708832

Мультиварка Moulinex MK708832 поддерживает технологию Fuzzy Logic, которая обеспечивает автоматическую регулировку основных параметров в процессе приготовления.
Благодаря этому пользователь может получать до 25 блюд одним нажатием на кнопку – для этого ему достаточно выбрать соответствующий режим.

В устройстве предусмотрена возможность создания собственных программ. Они могут состоять из четырёх этапов, для каждого из которых подбирается своя продолжительность, режим работы прибора и температура. Встроенный в крышку микроклапан помогает поддерживать оптимальное давление. Благодаря этому все продукты сохраняют свои вкусовые качества и полезные свойства. Наличие 25 автоматических программ позволяет приготовить каши, крупы, йогурт, творог, детское питание, десерты, потушить овощи, пожарить мясо и птицу. Управление осуществляется при помощи электронной панели с кнопками. Цифровой дисплей предназначен для контроля процесса эксплуатации устройства: на экране отображаются индикаторы времени и выбранного режима работы.

Электронный таймер позволяет откладывать запуск программы на срок до 24 часов, а также поддерживать тепло готового блюда в течение аналогичного периода.

Мультиварка Moulinex MK708832 мощностью 750 Вт функционирует от электросети с напряжением 220 В. Для хранения шнура в конструкции есть удобное отделение. Корпус изготовлен с применением прочного, устойчивого к износу пластика. Материал мало подвержен нагреву и повреждению. В комплектации также предусмотрены: мерная емкость, лопатка для помешивания, контейнер-пароварка, книга рецептов. Крышка легко отсоединяется и может очищаться под проточной водой.
Комментарии и отзывы REDMOND RMC-M96
Обзоры:
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-видОбзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-вид
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Первый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от DysonПервый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от Dyson
Новости:
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact

На современном рынке можно найти сотни моделей минимоек, для любого бюджета и разных задач. Для того, что...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Итальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по вст...
Бескомпромиссное качество и техническое совершенство техники Bosch

На рынке бытовой и мелкой техники есть много предложений среди производителей. Конкуренция среди них раст...
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый мониторОбзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
ASRock представила материнскую плату вер...
ASRock представила материнскую плату верМатеринская плата ASRock Z490 Extreme4 представляет собой полноразмерную ATX плату. Модель оснащается так...
Дрон DJI Mavic Air 2 оснащается 48 мегап...
Дрон DJI Mavic Air 2 оснащается 48 мегапДрон DJI Mavic Air 2 официально опубликовал свои характеристики. Дрон оснащен емкостным аккумулятором, по...
Обновление v2.31 для утилиты GPU-Z добав...
Обновление v2.31 для утилиты GPU-Z добавTechPowerUp выпустила крупное обновление для утилиты GPU-Z. GPU-Z позволяет узнать подробности о вашей ви...
Ubisoft выпустила обновление 9.1 для The...
Ubisoft выпустила обновление 9.1 для TheИздатель Ubisoft выпустила обновление для The Division 2. Версия 9.1 содержит множество исправлений ошибо...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваема...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. ВстраиваемаВ 2020 году компания Candy обновила модельную линейку как встраиваемых, так и отдельностоящих посудомоечн...
Lenovo выпустил новую 64-ядерную рабочую...
Lenovo выпустил новую 64-ядерную рабочуюДля тех пользователей ПК с Windows, которые предпочитают покупать полностью изготовленный и настроенный н...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на ...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на Компания Motorola снизила американские цены на свои смартфоны в честь Дня независимости США. Motorola One...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил ста...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил стаКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для владельцев европейских верси...
Midea VCR03 можно забрать со скидкой...
Midea VCR03 можно забрать со скидкойВ последнее время производители умных пылесосов начали отлично себя чувствовать на рынке, так как пользов...
Google выпустит Pixel 4a на следующей не...
Google выпустит Pixel 4a на следующей неНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Google планирует пр...
Представлен монитор MSI Optix PAG272URV...
Представлен монитор MSI Optix PAG272URV Компания MSI представила новые игровые мониторы Optix PAG272URV и Optix PAG272R, которые получили 27-дю...
Новая видеокарта Radeon RX 5600 XT ITX д...
Новая видеокарта Radeon RX 5600 XT ITX дКомпания PowerColor представила миниатюрную видеокарту Radeon RX 5600 XT ITX 6 ГБ GDDR6, предназначенную ...
Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портамиОбзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего домаОбзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего дома
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor