Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MR

Иногда дома или в рабочем помещении не хватает тепла. Для дополнительного обогрева существуют обогреватели. Производители предлагают различные модели, некоторые из них обладают дополнительными функциями. Агрегаты подходят для квартиры и для дачи, они не позволят замерзнуть, если с центральным отоплением есть проблемы. В основном обогреватели для домашнего пользования – это простые устройства с минимумом функций. Их выбирают по мощности и габаритам. Выбрать подходящий вариант несложно, главное, понять, для какого помещения он будет работать. Ну и какие опции должен в себя включать. Сегодня мы рассмотрим лучшие конвекторные обогреватели как для дома так и для квартиры.

Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 MR

В сезон холодов всегда необходимо иметь под рукой конвектор ELECTROLUX ECH/AS-1500 MR. Данная модель способна обогреть помещение площадью до 20 кв.м. Его можно использовать, как в офисе, так и дома.
Данная модель полностью безопасна в использовании, так как имеет защиту от перегрева и в случае возникновения неполадок обогреватель выключится автоматически. Помимо этого, вы сможете прикрепить конвектор к стене - это очень удобно в помещениях с небольшой площадью.

Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 MR является компактным устройством, которое поможет быстро довести температуру в вашей квартире до комфортной. Максимальная мощность, с которой прибор функционирует, составляет 1500 Вт. Но конвектор можно настроить и на мощность 750 Вт, при этом он будет демонстрировать меньшую интенсивность нагрева. Для регулировки мощности предусмотрен механический термостат.

Electrolux ECH/AS-1500 MR использует монолитный нагревательный элемент.

Наличие колес на корпусе конвектора говорит о легкости его перемещения: вы сможете без усилий перемещать прибор по квартире. При перегреве конвектор отключается, поэтому он долгое время будет служить вам.

Для работы с обогревателем не требуется специальных навыков и дополнительного оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. За длительный срок службы без поломок и сбоев отвечают высококачественные материалы, профессиональная сборка и современные технологии.

Конвектор Ballu BEC/SM-1000

BALLU BEC/SM-1000 – экономный электрический конвектор. Отапливает бытовые помещения: квартиры, дачи, загородные дома, офисы и магазины.
Конвектор Ballu BEC/SM-1000 – компактный напольный прибор с элегантным белым корпусом и устойчивыми ножками.

Оборудование оснащено механическим термостатом для удобного контроля мощности нагрева.

Система действует при 1000 Вт, благодаря чему используется для обслуживания территории 15 м2. Оборудование Ballu BEC/SM-1000 оснащено монолитным нагревателем и яркой LED-индикацией.

Бытовой прибор абсолютно безопасен в эксплуатации благодаря наличию защиты от перегрева и автоматическому отключению при опрокидывании.

Мощности 1000 Вт хватит, чтобы прогреть 15 кв.м.

Отличительные особенности:

  • Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет
  • Увеличенный воздухозаборник Intake
  • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
  • Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
  • Ножки для напольной установки в комплекте
  • Датчик защиты от перегрева

Конвектор Hyundai H-HV15-10-UI617

Если стоит задача обогреть небольшое или среднее по площади помещение, то лучшим выбором станет конвектор HYUNDAI H-HV15-10-UI617 с максимальной мощностью в 1000 Вт.
Конвектор Hyundai H-HV15-10-UI617 располагает прочными ножками в основании, которые предупредят риск его внезапного опрокидывания, обеспечив устойчивость на любой поверхности. Воспользовавшись механической панелью управления на корпусе, вам не составит труда отрегулировать желаемую мощность работы.

Его отличительной чертой является особая конструкция решетки на корпусе, которая способствует оптимальному воздушно-тепловому обмену. Также электроприбор обладает симпатичным дизайном без острых углов.

Светодиодный индикатор своевременно проинформирует вас о готовности конвектора приступить к функционированию. Высокая степень защиты корпуса предупредит риск негативного воздействия влаги. Даже во время длительной непрерывной работы прибор не спровоцирует сжигание кислорода в помещении – таким образом, он подойдет для установки в детской комнате.

Благодаря малым габаритам (46 х 40 х 8 см) и небольшому весу (2.8 кг) конвектор HYUNDAI H-HV15-10-UI617 можно легко переставить из одного места в другое.

Как и во многих других обогревательных приборах у данной модели имеется функция защиты от перегрева. Как только температура достигнет критической отметки, конвектор автоматически отключится, тем самым не допустив пожароопасной ситуации.

Конвектор REDMOND SkyHeat 4530S

Чтобы в комнатах дома или в кабинетах офиса всегда было тепло, вы можете приобрести конвектор Redmond SkyHeat RCH-4530S. Благодаря особенностям циркуляции нагретого воздуха прибор максимально быстро создаёт комфортный микроклимат в помещении площадью до 25 кв.м.
Обогреватель можно поставить в самом удобном месте комнаты. А эргономичные ножки сделают устройство более устойчивым. Модель автоматически выключается при опрокидывании и перегреве. Дополнительную безопасность обеспечивает возможность блокировки регуляторов на панели управления.

Поворотный переключатель позволит одним движением руки установить требуемую температуру. Когда в комнате будет достаточно тепло, конвектор приостановит работу. А когда станет прохладно, он снова включится. Благодаря этому прибор не перегревается и расходует меньше электроэнергии.

Для удалённого контроля за обогревателем посредством смартфона или планшета используются мобильные приложения Ready for Sky и R4S Gateway. Теперь вы не будете сомневаться, отключили ли вы прибор, когда уходили из дома.

Обогреватель весит 5.3 кг и имеет размеры 83x40x8.4 см.

Конвектор Wester EK-2000

Конвектор Wester EK-2000 – компактный обогреватель, рассчитанный на помещения площадью до 25 кв. м. Его можно установить на пол или прикрепить к стене, чтобы он занимал меньше места.
Нейтральный лаконичный дизайн органично впишется практически в любой интерьер.

Механическое управление простое в использовании и надёжное, панель удобно расположена сверху. За включение и выключение отвечает одна кнопка, поворотный термостат позволяет регулировать уровень нагрева и контролирует выбранную вами температуру.

Безопасность обеспечивает система защитного автоматического отключения. Она активируется при перегреве или отклонении обогревателя от вертикального положения на 45°. Корпус выполнен из стали и отличается высокой прочностью и долговечностью.

Комментарии и отзывы Electrolux ECH/AS-1500 MR
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Новости:
За глобальную версию Xiaomi Mi 11 просят $800

Магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на глобальную версию новенького флагмана Xiaomi Mi ...
Moto G Pro - первый смартфон Motorola получивший Android 11

Компания Motorola наконец-то выпустила первое обновление операционной системы до Android 11. И первым сма...
ZTE Blade X1 предлагает 5G за разумные деньги

Оператор виртуальной сети мобильной связи (MVNO), использующий сеть Verizon, запустил ZTE Blade X1 в США....
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
TCL будет использует Google TV для будущ...
TCL будет использует Google TV для будущTCL, одна из крупнейших компаний на рынке смарт-телевизоров , объявила на выставке CES 2021, что в этом г...
Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появился...
Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появилсяКомпания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый телевизор Smart TV S1, который был представлен в ...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DT...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для пользователей смартфонов, ПК ...
Представлен ПК-корпус Aerocool Graphite ...
Представлен ПК-корпус Aerocool Graphite Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Graphite ARGB, которая ориентирован...
Бельгийцы рассекретили цены на Samsung G...
Бельгийцы рассекретили цены на Samsung GБельгийский оператор сотовой связи Voo случайно раскрыл европейские цены на флагманские смартфоны линейки...
В Steam стартовала зимняя распродажа ...
В Steam стартовала зимняя распродажа Стартовала ежегодная зимняя распродажа в Steam. Это уже пятнадцатая по счету. Продлиться распродажа до 5 ...
Huawei Mate 40 Pro - первый смартфон исп...
Huawei Mate 40 Pro - первый смартфон испКомпания Huawei недавно выпустила флагманские смартфоны серии Huawei Mate 40. Теперь же компания сообщила...
Seagate заключила партнерство с FMCI в р...
Seagate заключила партнерство с FMCI в рКомпания Seagate Technology plc объявила о сотрудничестве с организацией Future Mobility Campus Ireland в...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming V...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming VКомпания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG289Q1A, который получил 28-дюймовую IPS-панель....
Ноутбук ASUS ZenBook 13 OLED получил 6-я...
Ноутбук ASUS ZenBook 13 OLED получил 6-яКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 13 OLED (UM325), которая работает под управ...
Xiaomi Mi 10T Pro 5G набрал 118 баллов ...
Xiaomi Mi 10T Pro 5G набрал 118 баллов Xiaomi Mi 10T Pro 5G прошел испытание камеры от DxOMark. Смартфон набрал 118 общего балла. ...
Honor V40 уже появился в интернет-магази...
Honor V40 уже появился в интернет-магазиОдин из главных китайских интернет-магазинов JD.com добавил в свой каталог смартфоны Honor V40, Honor V40...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor