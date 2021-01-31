Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MR

Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 MR

Иногда дома или в рабочем помещении не хватает тепла. Для дополнительного обогрева существуют обогреватели. Производители предлагают различные модели, некоторые из них обладают дополнительными функциями. Агрегаты подходят для квартиры и для дачи, они не позволят замерзнуть, если с центральным отоплением есть проблемы. В основном обогреватели для домашнего пользования – это простые устройства с минимумом функций. Их выбирают по мощности и габаритам. Выбрать подходящий вариант несложно, главное, понять, для какого помещения он будет работать. Ну и какие опции должен в себя включать. Сегодня мы рассмотрим лучшие конвекторные обогреватели как для дома так и для квартиры.

В сезон холодов всегда необходимо иметь под рукой конвектор ELECTROLUX ECH/AS-1500 MR. Данная модель способна обогреть помещение площадью до 20 кв.м. Его можно использовать, как в офисе, так и дома.Данная модель полностью безопасна в использовании, так как имеет защиту от перегрева и в случае возникновения неполадок обогреватель выключится автоматически. Помимо этого, вы сможете прикрепить конвектор к стене - это очень удобно в помещениях с небольшой площадью.

Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 MR является компактным устройством, которое поможет быстро довести температуру в вашей квартире до комфортной. Максимальная мощность, с которой прибор функционирует, составляет 1500 Вт. Но конвектор можно настроить и на мощность 750 Вт, при этом он будет демонстрировать меньшую интенсивность нагрева. Для регулировки мощности предусмотрен механический термостат.

Electrolux ECH/AS-1500 MR использует монолитный нагревательный элемент.

Наличие колес на корпусе конвектора говорит о легкости его перемещения: вы сможете без усилий перемещать прибор по квартире. При перегреве конвектор отключается, поэтому он долгое время будет служить вам.

Для работы с обогревателем не требуется специальных навыков и дополнительного оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. За длительный срок службы без поломок и сбоев отвечают высококачественные материалы, профессиональная сборка и современные технологии.

Конвектор Ballu BEC/SM-1000

BALLU BEC/SM-1000 – экономный электрический конвектор. Отапливает бытовые помещения: квартиры, дачи, загородные дома, офисы и магазины.Конвектор Ballu BEC/SM-1000 – компактный напольный прибор с элегантным белым корпусом и устойчивыми ножками.

Оборудование оснащено механическим термостатом для удобного контроля мощности нагрева.

Система действует при 1000 Вт, благодаря чему используется для обслуживания территории 15 м2. Оборудование Ballu BEC/SM-1000 оснащено монолитным нагревателем и яркой LED-индикацией.

Бытовой прибор абсолютно безопасен в эксплуатации благодаря наличию защиты от перегрева и автоматическому отключению при опрокидывании.

Отличительные особенности:

Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет

Увеличенный воздухозаборник Intake

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow

Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска

Ножки для напольной установки в комплекте

Датчик защиты от перегрева

Конвектор Hyundai H-HV15-10-UI617

Мощности 1000 Вт хватит, чтобы прогреть 15 кв.м.

Если стоит задача обогреть небольшое или среднее по площади помещение, то лучшим выбором станет конвектор HYUNDAI H-HV15-10-UI617 с максимальной мощностью в 1000 Вт.Конвектор Hyundai H-HV15-10-UI617 располагает прочными ножками в основании, которые предупредят риск его внезапного опрокидывания, обеспечив устойчивость на любой поверхности. Воспользовавшись механической панелью управления на корпусе, вам не составит труда отрегулировать желаемую мощность работы.

Его отличительной чертой является особая конструкция решетки на корпусе, которая способствует оптимальному воздушно-тепловому обмену. Также электроприбор обладает симпатичным дизайном без острых углов.

Светодиодный индикатор своевременно проинформирует вас о готовности конвектора приступить к функционированию. Высокая степень защиты корпуса предупредит риск негативного воздействия влаги. Даже во время длительной непрерывной работы прибор не спровоцирует сжигание кислорода в помещении – таким образом, он подойдет для установки в детской комнате.

Благодаря малым габаритам (46 х 40 х 8 см) и небольшому весу (2.8 кг) конвектор HYUNDAI H-HV15-10-UI617 можно легко переставить из одного места в другое.

Конвектор REDMOND SkyHeat 4530S

Как и во многих других обогревательных приборах у данной модели имеется функция защиты от перегрева. Как только температура достигнет критической отметки, конвектор автоматически отключится, тем самым не допустив пожароопасной ситуации.

Чтобы в комнатах дома или в кабинетах офиса всегда было тепло, вы можете приобрести конвектор Redmond SkyHeat RCH-4530S. Благодаря особенностям циркуляции нагретого воздуха прибор максимально быстро создаёт комфортный микроклимат в помещении площадью до 25 кв.м.Обогреватель можно поставить в самом удобном месте комнаты. А эргономичные ножки сделают устройство более устойчивым. Модель автоматически выключается при опрокидывании и перегреве. Дополнительную безопасность обеспечивает возможность блокировки регуляторов на панели управления.

Поворотный переключатель позволит одним движением руки установить требуемую температуру. Когда в комнате будет достаточно тепло, конвектор приостановит работу. А когда станет прохладно, он снова включится. Благодаря этому прибор не перегревается и расходует меньше электроэнергии.

Для удалённого контроля за обогревателем посредством смартфона или планшета используются мобильные приложения Ready for Sky и R4S Gateway. Теперь вы не будете сомневаться, отключили ли вы прибор, когда уходили из дома.

Конвектор Wester EK-2000

Обогреватель весит 5.3 кг и имеет размеры 83x40x8.4 см.

Конвектор Wester EK-2000 – компактный обогреватель, рассчитанный на помещения площадью до 25 кв. м. Его можно установить на пол или прикрепить к стене, чтобы он занимал меньше места.Нейтральный лаконичный дизайн органично впишется практически в любой интерьер.

Механическое управление простое в использовании и надёжное, панель удобно расположена сверху. За включение и выключение отвечает одна кнопка, поворотный термостат позволяет регулировать уровень нагрева и контролирует выбранную вами температуру.

Безопасность обеспечивает система защитного автоматического отключения. Она активируется при перегреве или отклонении обогревателя от вертикального положения на 45°. Корпус выполнен из стали и отличается высокой прочностью и долговечностью.