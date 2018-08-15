Лучшие пароварки. Braun FS 5100

Russell Hobbs 23560-56

Tefal VC1451

Довольно классический вариант пароварки, который подойдет большинству пользователей. Мощность продукта составляет 1000 Вт, управление электронное, то есть нажимать нужно на кнопки и потом на циферблате отобразится вся необходимая информация. Это весьма неплохой вариант для тех, кто не любит механические переключатели и все в таком духе. В комплекте идет три корзины, которые вы можете использовать на свое усмотрение. Хотя, конечно, в данном случае лучше посмотреть на рецепт и определить в какой из секций тот или иной продукт лучше всего будет готовиться.В плане дизайна ничего особенного обнаружить не удалось — корпус выполнен из металла с привлекательным серебристым покрытием, есть черная окантовка, тогда как корзины полупрозрачные. Имеется чаша для риса в комплекте, можно в любой момент долить воды. Отличный вариант для того, кто хочет питаться здоровой пищей и готовить ее на пару, но пока что не готов отдавать большие деньги за более продвинутые модели. Вероятно, в своем сегменте это наиболее привлекательное решение из всего, что вы сможете найти. Особенно если у вас ограничен бюджет и потратить больше четырех тысяч вы не можете.

ENDEVER Vita 160/161

На данный момент пароварка Tefal VC1451 является самой популярной среди пользователей. Причин тому сразу несколько. Первая заключается в том, что это достаточно известный бренд, который уже набрал свою базу пользователей и теперь может спокойно продавать качественную продукцию без страха конкуренции со стороны других компаний. Во-вторых, здесь вы получаете корзины из нержавейки, а не из пластика, что заметно прочнее и дольше прослужит вашим кулинарным изыскам. Металл намного лучше переживает любые термические манипуляции, так что преимущество действительно важное.Здесь всего две корзины, однако этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно готовить пищу и не переживать о недостатке пространства. Корзины довольно большие, внутрь помещается очень много продуктов. Управление здесь механическое, то есть нужно прокручивать специальный ползунок и выбирать нужный вам режим. У предыдущего варианта управление было более привлекательное, но здесь тоже инженеры продумали все необходимые функции. Отличный продукт получился для тех, кто в первую очередь хочет получить классный продукт для активной работы на кухне.

Braun FS 5100

Самый доступный вариант пароварки из всех, что я могу посоветовать пользователям к приобретению. Стоит такая штука лишь немного дороже 1200 рублей, это проходной билет в мир пароварок. То есть, если вы давно хотели себе что-то подобное, но боялись покупать продукт, либо еще не знаете нужно ли оно вам, то можно взять ENDEVER Vita 160/161 и попробовать свои умения в этом деле. Если продукт вам окажется не очень нужным, то вы потратите минимальную сумму денег. И, что самое интересное, при своей низкой стоимости у продукта есть все необходимое для комфортного использования.Здесь имеется две корзины для приготовления пищи, они прозрачные и сверху есть удобная пластиковая ручка, чтобы снимать корзины после окончания приготовления. Очень удобный вариант с неплохим объемом для продуктов, которого хватит для небольшой семьи или одного здорового мужчины на диете. Управление механическое, реализовано в виде прокрутки на передней панели. За свои деньги это самое лучшее решение, плюс если у вас ограничен бюджет или просто хочется попробовать что-то новое, то обязательно посмотрите в сторону ENDEVER Vita 160/161. Это база, которой хватит всем.

Kitfort KT-2305

Если предыдущий вариант пароварки был для начинающих пользователей, то Braun FS 5100 создавали для настоящих эстетов, которые уже знают, чего они хотят. Продукт выглядит очень привлекательно и видно, что разработчики продумали все до мельчайших деталей. Собственно, не зря этот продукт считают самым продвинутым вариантом на рынке. Если вы хотите купить топовый продукт, у которого есть все функции, то это ваш выбор. Состоит продукт из двух камер, они выполнены в овальной форме, что довольно нестандартно для данного сегмента продуктов. Обычно производители ставят круглую форму корзин.Управление здесь механическое, оно реализовано также, как и в двух предыдущих моделях. Правда, здесь прокрутка более четкая, ступенями, что позволяет вам проще переключать режимы и работать с пищей. Мощность продукта составляет 850 Вт, этого предостаточно для активного использования в практически любых условиях. Особенно штука полезна для небольшой кухни, где нет необходимости готовить пищу для большого количества людей. Небольшой семье такого объема и двух корзин будет предостаточно. И, конечно, дизайн здесь выполнен в самых лучших традициях компании Braun.

CENTEK CT-1457

Довольно интересное решение, которое точно кому-то понравиться. Многие пользователи думают, что пароварка может выглядеть только в классическом стиле — с несколькими корзинами и овальной формой. Здесь же разработчики показали, что гаджет может смотреться совершенно иначе — отдельно расположена капсула с пищей, отдельно установлен блок, который выполняет все функции. Больше напоминает блендер, но это все же пароварка. Идеально подходит для одного человека, который сидит на диете — много еды в таком продукте не приготовить, думаю это и так всем понятно.Нужно отметить, что в комплекте идет дополнительная секция с ножами, которая действительно заменяет блендер. Это весьма удобно в том случае, если вы хотите иногда делать всевозможные полезные пюре или смести для питания в спортивном зале. И, конечно, имеются все стандартные элементы пароварки. Управление здесь реализовано при помощи механических переключателей, находится эта штука сбоку. Выглядит достаточно привлекательно, управлять можно даже мокрыми руками — ничего не скользит. Весьма странное решение, позволяющее заменить сразу и блендер, что в некоторых ситуациях будет действительно выгодно.

Есть варианты для пользователей, которые готовят только для себя, есть те, кто подходят для небольшой семьи. Пароварка CENTEK CT-1457 идеально подходит для всех типов работ — вы можете купить такую штуку для большой семьи и готовить ужины и обеды сразу в трех секциях, обеспечивая приличное количество пищи. Если же вам не нужно столько еды, то можно использовать одну или две корзины, это не влияет на производительность и позволяет мыть меньше посуды. Да и некая универсальность появляется, что тоже немаловажно.Продукт вроде очень доступный, но он подходит не только тем, кто хочет получить простенькое решение. Здесь есть звуковой сигнал, который оповещает об окончании работы, есть удобное механическое переключение для работы с режимами, есть стильный и прочный металлический корпус. На кухне такая штука смотрится очень привлекательно, да и вы получаете за 1900 рублей возможность работать с самыми разными наборами продуктов, готовить вкусно и полезно. Идеальный вариант для большой семьи, которая не планирует тратить бюджет на какую-то довольно дорогую штуку от известного бренда. И это тоже круто.