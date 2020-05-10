Лучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202i

Проектор Acer C202i

Просмотр фильмов позволяет не только следить за новинками кинематографа, но отдыхать от повседневной суеты. Но далеко не у каждого есть время ходить в кино. В такой ситуации выручают проекторы, которые позволяют, не выходя из дома очутиться в атмосфере кинотеатра. Наша редакция составила рейтинг, в который вошли лучшие проекторы для дома, школы и офиса.

Acer C202i стал исключением в классе мини проекторов с автономным питанием,так как при установке его можно не только наклонить вверх или вниз, но и повернуть влево или вправо без потери изображением правильной формы.В темноте Acer C202i создает полноценно яркое, хорошо насыщенное цветом изображение.Acer C202i отобразит четкую картинку в хорошем разрешении 854x480, а богатые оттенки и исключительная глубина никого не оставят равнодушным.

Смотрите развлекательный контент или проводите презентации, где бы вы ни находились, с этим компактным проектором. Забудьте о путающихся проводах — используйте проектор вместе с беспроводным адаптером. Для воспроизведения презентаций вы сможете воспользоваться USB-накопителем.

Звук будет таким же качественным, как и визуальные материалы, благодаря мощным встроенным динамикам.

Проектор Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM

Проектор Xiaomi MiJia MJJGTYDS02FM поддерживает разрешение Full HD 1920x1080 точек и совместим вверх с разрешением 4К.Четырехканальный оптический путь LED RGB+BP повышает яркость воспроизведения более чем на 20%. Технология HDR 10 предоставляет насыщенные цвета и богатство деталей.

Проектор воспроизводит изображение по принципу диффузного отражения. Проецируемый свет попадает в глаза отраженным, поэтому не вызывает усталость глаз и не вредит зрению детей и пожилых людей.

Проектор идеально подходит даже для маленьких квартир. Регулируйте расстояние между проектором и стеной, чтобы менять размер изображения в пределах 40-200 дюймов.

Проектор может проигрывать Вашу любимую музыку со смартфона или компьютера, а также онлайн-треки с помощью Wi-Fi соединения.

Двухканальный стереозвук, который словно обнимает Вас, создан под тщательным присмотром настоящих знатоков акустики. За создание такого эффекта отвечают кодеки Dolby и DTS. Проектор оснащен процессором Amlogic T968-H, который используется в дорогостоящих телевизора и лазерных проекторах Xiaomi из-за своей высокой производительности, в частности выдающихся системных характеристик и алгоритмов обработки изображения.

Проектор поддерживает соединение с игровой приставкой, оборудованием для караоке и акустическими системами.

Проектор Epson EH-TW650

Проектор EPSON EH-TW650 поддерживает разрешение 1920x1080, позволяющее комфортно просматривать видео, ведь изображение будет отличаться точностью, контрастностью и яркостью.Проектору присущ набор характеристик, которые делают его комфортным в пользовании прибором. Помимо этого, он поддерживает дополнительные функции, среди которых проецирование изображения при подключении через Wi-Fi или USB.

EPSON EH-TW650 использует проекционную технологию 3LCD и поддерживает трапецеидальный тип коррекции геометрии картинки в вертикальном и горизонтальном положении, для чего используется специальный ползунок. Разъемы HDMI и VGA на корпусе модели позволят подключать к проектору игровые консоли, видеоплееры для демонстрации с них потока видео.

Проектор TouYinGer L7W

Проектор является практически бесшумным приспособлением: его уровень шума составляет 37 дБ.

Touyinger L7W – мультимедийный проектор, который работает под управлением операционной системы Android 7.1. Устройство воспроизводит видеоконтент в высоком разрешении Full HD и дарит максимум удовольствия от просмотра мультимедиа.Проектор построен на основе процессора Rockchip RK3128 в паре 2 ГБ оперативной памяти DDR3. Благодаря этому видео в высоком качестве не тормозит и не прерывается. ОС Android 7.1 позволяет использовать быстрые и удобные приложения для воспроизведения фильмов, видео, музыки и настраивать проектор под собственные нужды. Соединение с интернетом осуществляется по Wi-Fi 2,4G/5G.

Проектор BenQ TH535

Функция дублирования экрана с планшетов или смартфонов позволяет получить больше удовольствия от развлечений. Оптические стеклянные линзы получили многослойное покрытие. За счет этого решения четкость картинки повысилась. В корпус Touyinger L7W встроен динамик на 5 Вт. Так что кроме приятной картинки устройство отлично звучит. Также проектор совместим с большим количеством устройств. Через соответствующие интерфейсы можно подключить: ПК, USB, игровые консоли, планшеты, ноутбуки, периферию.

Проектор TH535 с высокой яркостью 3500 люменов позволяет смотреть контент в условиях относительно яркой освещенности или даже при включенном свете. Он идеально подходит для просмотра спортивных трансляций и фильмов.BenQ DLP проекторы обеспечивают великолепную четкость изображения, высокую читаемость текста и яркие, реалистичные цвета весь период работы.

В 2015 году технология Digital Light Processing была отмечена премией Американской киноакадемии. Это самая передовая проекционная технология, которая используется в 90% цифровых кинозалах и во всех кинотеатрах IMAX в мире. На сегодняшний день компания BenQ является самым популярным производителем DLP-проекторов.

DLP-проекторы BenQ воспроизводят невероятно насыщенные изображения с максимально реалистичными цветами. В этой модели также реализованы такие инновационные решения BenQ, как шестисегментное цветовое колесо и технология DLP BrilliantColor.

Оснащенный 2 входами HDMI, проектор BenQ TH535 полностью совместим с Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Sony, PlayStation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch, Wi-Fi HDMI и многим другим. Поэтому вы сможете смотреть любой контент и играть в любую игру, которая вам нравится.

Для использования проектора BenQ TH535 нет необходимости в покупке специального экрана, можно роецировать контент на стену, даже если она не белая. Проецирование на цветную поверхность возможно благодаря режиму BenQ Wall Color.

Проектор TH535 полностью поддерживает режим 3D. Вам нужны только DLP-совместимые 3D-очки и 3D-контент.