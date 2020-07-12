Лучшие увлажнители воздуха. Dyson AM10

Увлажнитель воздуха Dyson AM10

Увлажнитель воздуха – функциональное устройство, предназначенное для нормализации микроклимата в помещении. Сухой воздух не самое приятное явление, он становится причиной дискомфорта, а то и различных заболеваний. И тогда на помощь к нам приходят увлажнители воздуха. В нашем рейтинге представлены наиболее распространённый и популярный тип увлажнителей воздуха.

Увлажнитель воздуха Dyson AM10 – это вентилятор, предназначенный для увлажнения и очистки воздуха.Технология Ultraviolet Cleanse подвергает воду ультрафиолетовому облучению, которое убивает практически 100 % микробов и вредоносных бактерий.

Благодаря использованию запатентованной технологии ультрафиолетовой очистки Ultraviolet Cleanse каждая капелька воды из контейнера увлажнителя Dyson подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Сначала вода из контейнера поступает в камеру подачи, где она стекает вниз по наклонной плоскости и подвергается воздействию УФ-излучения. Затем вода попадает в пьезоэлектрическую камеру, где она подвергается УФ-излучению во второй раз перед тем, как превращается в очищенную водную дымку. Такая трехминутная обработка убивает 99,9% бактерий в воде, в том числе кишечную палочку, до того, как водная дымка распыляется устройством.

Увлажнитель воздуха Dyson оснащен технологией Air Multiplier™, которая распространяет очищенную воду равномерно во все стороны, увлажняя воздух во всей комнате. Воздух поступает через отверстия в основании увлажнителя и проходит через интеллектуальный регулятор температуры и влажности, который задает настройки увлажнителя, исходя из уровня температуры и влажности в конкретном помещении.

Увлажнитель Dyson оснащен интеллектуальной системой контроля климата, которая измеряет как температуру, так и влажность, и в соответствии с этим автоматически устанавливает собственные настройки для создания наиболее комфортной и гигиеничной среды. Также увлажнитель Dyson обеспечивает гигиеничное и равномерное увлажнение зимой и дарит прохладу летом, работая в режиме вентилятора.

Удобный пульт для точной настройки мощности воздушного потока и уровня влажности.

Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-850

Модель Aquacom МХ2-850 — технологически продвинутая профессиональная климатическая техника, по качеству и эффективности увлажнения нет равных среди подобных устройств.В отличие от обычных увлажнителей воздуха, климатический комплекс Аquacom имеет важнейшую функцию – оздоровление и очистка окружающего воздуха на молекулярном уровне, всё это благодаря применяемой в конструкции нанотехнологии — активного насыщения распыляемой воды ионами серебра (Ag+).

Aquacom гарантированно очищает распыляемую воду от вредных микроорганизмов и одновременно насыщает воздух в помещении, благотворно воздействующими на организм ионами серебра (Ag+), это создает условия для уничтожения болезнетворных бактерий, микробов и вирусов в окружающем пространстве.

Проникая через органы дыхания и кожу, ионное серебро (Ag+) создают уникальный природный щит организму, перед которым отступают простуда, ОРЗ, грипп и многие другие заболевания, связанные с некомфортной средой обитания. Климатический комплекс особенно рекомендуется для установки в детских комнатах и в школьных и дошкольных учреждениях, где риск передачи инфекционных заболеваний значительно выше.

Использование Aquacom в офисных и производственных помещениях, где из-за большого количества людей, передача инфекционных заболеваний выше — является экономически выгодным профилактическим мероприятием, направленным на предупреждение производственных потерь от нетрудоспособности работников, особенно в период эпидемии гриппа и ОРВИ. Встроенный монополярный ионизатор, обогащает воздух отрицательными аэроионами кислорода (-ion), что понижает воздействие работающих телевизионных и компьютерных мониторов и поддерживает естественный баланс аэроионов.

Увлажнитель воздуха Okami Air 710 Aqua

Приобретая бактерицидный увлажнитель Aquacom, Вы одновременно получаете эффективный увлажнитель, монополярный ионизатор и молекулярный очиститель воздуха в одном приборе.

Air 710 Aqua – мощный ультразвуковой увлажнитель воздуха, оснащенный 4-мя испарителями и внушительным баком для воды, рассчитанным на 24 литра. Среди важных опций устройства можно отметить способность создавать туман и отрицательно заряженные частицы.Air 710 Aqua – надежный инструмент для поддержания идеального уровня влажности в помещении.

Увлажнитель воздуха создает чистый туман, работая в 5 режимах. Дополнительно предусмотрен автоматический режим, позволяющий без особых усилий поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Опция генерирования отрицательно заряженных ионов позволяет устранить статическое электричество. Встроенные термометр и гигростат позволяют следить за уровнем температуры и текущего уровня влажности.

Увлажнитель воздуха можно использовать в любое время суток благодаря низкому уровню шума, не превышающему 45 дБ, который тише обычного кондиционера. Достаточно лишь установить оптимальный уровень влажности и спокойно отправляться спать. Устройство будет эффективно и тихо контролировать интенсивность испарения для поддержания заданных пользователем условий.

Увлажнитель воздуха Stadler Form Eva Original E-010OR/E-011OR

Увлажнитель воздуха Okami Air 710 Aqua – идеальный инструмент для создания комфортного, сбалансированно влажного воздуха в вашем доме

Увлажнитель воздуха Stadler Form Eva – это еще более совершенные технологии создания здорового климата дома. Мощный поток безопасного пара, создаваемого ультразвуковой мембраной, выходит на высоту до 1,4 м. Это обеспечивает наиболее эффективное рассеивание пара. За счет высокого мощного потока пара воздух насыщается влагой равномерно, что позволяет избежать частой проблемы менее мощных приборов – образованию конденсата и даже луж. Однако особенностью увлажнителя воздуха Eva является не только высокая мощность, но и умение точно ей управлять.За качество дизайна увлажнитель Eva получил две престижные международные премии – iF Design Award и Housewares Design Award. Автор дизайна – культовый Матти Уолкер, чьи творения уже не раз удостаивались признания экспертнотго сообщества и присуждения международных премий.

Компания Stadler Form первая внедрила эту новейшую технологию. Она позволяет увлажнителю самостоятельно регулировать интенсивность работы, мягко и эффективно достигая нужного уровня влажности и поддерживая его. В ночном режиме увлажнитель работает практически бесшумно, чтобы обеспечить вам комфортный сон.

Дистанционный датчик также обеспечивает точное и равномерное увлажнение. В обычных увлажнителях со встроенным гигрометром уровень влажности измеряется в эпицентре увлажнения. Это дает априори неточные данные относительно реального уровня влажности в помещении. Если в семье не принято собираться вечерами вокруг увлажнителя, словно у костра, то все будут дышать по-прежнему суховатым воздухом. Но чуткая Eva с помощью дистанционного датчика ориентируется не только на уровень влажности рядом с собой, но и в отдалении. Датчик в то же время служит пультом дистанционного управления, что делает управление прибором еще более комфортным.

Увлажнитель воздуха Stadler Form Eva умеет увлажнять воздух как холодным, так и теплым паром. Увлажнитель воздуха Stadler Form Eva обеспечивает гигиеничное увлажнение за счет картриджа Water Cube. Этот аксессуар поставляется в комплекте и очень эффективен, так как в стоячей воде очень быстро размножаются микробы и бактерии. С ними активно и эффективно борется картридж Water Cube,генерируя ионы серебра.

Увлажнитель воздуха Boneco U700

Boneco U700 — не только многофункциональный ультразвуковой увлажнитель воздуха, но и необычный светильник, который красиво впишется в интерьер. Большой голубой резервуар имеет приятную подсветку и может служить как ночник в темное время дня.Эффектный внешний вид и кристально чистый воздух — две главных причины поставить в доме увлажнитель от компании Boneco. Новая модель U700 — одна из топовых среди УЗ-увлажнителей.

Boneco U700 поможет создать адекватный микроклимат в доме или офисе, поддерживать влажность воздуха в районе 40–60 %, которая считается наиболее благоприятной для самочувствия человека. Сенсорный ЖК-экран выводит основные показатели по режимам, скорости и уровню влаги, с помощью него же производятся основные настройки.

Электронный гигростат постоянно отслеживает влажность и поддерживает ее на заданном уровне. Большой 9-литровый бак рассчитан на длительное время работы без необходимости долива, а специальный отсек для аромамасел даст возможность наполнить помещение приятным запахом и создать расслабляющую атмосферу. Все устройства Boneco не чувствительны к качеству воды, поэтому в увлажнитель можно заливать обычную водопроводную из-под крана. Специальный фильтр-картридж очистит её от хлора, солей, кальциевых соединений.

Слишком сухой воздух вреден не только для здоровья, но и окружающих вещей. Музыкальные инструменты, антиквариат из дерева, паркет и другие покрытия рассыхаются из-за низкой влажности, деформируются и покрываются трещинами. Использование очистителя воздуха поможет предотвратить порчу деревянных компонентов, избежать скрипучего пола и прочих неприятностей. Также негативно отсутствие здорового микроклимата влияет на растения — они становятся чахлыми, листья засыхают и опадают, а сроки цветения сокращаются. Увлажнитель Boneco U700 решит все эти проблемы. Красивый домашний сад будет радовать вас круглый год — что особенно актуально в зимний отопительный сезон, когда воздух очень сухой.