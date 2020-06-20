Лучшие болгарки для дома до 5000. DeWALT DWE4151

Угловые шлифовальные машинки – это универсальный инструмент для резки и шлифовки различных материалов. Данный инструмент должен быть в арсенале у каждого домовитого мужчины, ведь УШМ требуется зачастую в хозяйственных нужд. Для того, чтобы определить, какая болгарка лучше, нужно проанализировать такие параметры как: диаметр диска, мощность, допустимую толщину материала и число оборотов.

Угловая шлифмашина DEWALT DWE4151

Углошлифовальная машина от DeWALT впечатляет прекрасными эргономичными качествами и достаточно доступной ценой. Сравнительно небольшой диаметр корпуса облегчает надёжный хват прибора, многопозиционная боковая рукоятка позволяет добиться максимально точной работы.
Модель имеет несколько интересных технических решений, обеспечивающих её эксплуатационный ресурс: щёткодержатель на пружине, увеличивающий срок службы щеток, самоотключение щёток при перегрузке, что защищает якорь двигателя и специальное покрытие обмотки, обеспечивающее эффективную пылезащиту.

Корпус редуктора — низкопрофильный, что облегчает применение инструмента в труднодоступных местах, при этом кнопка блокировки шпинделя размещена в верхней части. Это позволяет добиться максимально глубокого реза.

Мощность двигателя, которым оборудована УШМ DeWalt DWE4151, имеет величину 900 Вт. За одну минуту данный агрегат развивает 11800 оборотов. При этом диаметр дисков, на функционирование с которыми рассчитан инструмент, составляет 125 мм. Применяется предлагаемое устройство для стандартных операций по шлифовке и для выполнения отрезных работ. Техника прекрасно справляется с подобными задачами и дает возможность производить их максимально качественно.

Эксплуатировать данную шлифовальную машину достаточно просто. Она имеет небольшой вес и хорошо продуманную конструкцию, поэтому не доставляет мастеру абсолютно никаких проблем. Комплектуется УШМ рассчитанной на установку в разных положениях боковой рукояткой, специальным ключом, а также внутренним и наружным фланцами.

Угловая шлифмашина Makita 9558HN

Угловая шлифмашина MAKITA 9558HN порадует вас своим качеством и надежностью. Она изготовлена из прочных высококачественных материалов, обеспечивающих стабильную и бесперебойную работу устройства.
Угловая шлифмашина Makita 9558HN имеет потребляемую мощность в 840 Вт и 11 тысяч оборотов в минуту. С помощью нее легко можно разрезать, отшлифовать или отполировать твердые материалы, такие как бетон, железо, камень, дерево или кирпич.

Инструмент имеет эргономичный дизайн, легкую конструкцию весом 2,1 кг, которая позволит без труда работать машиной с помощью одной руки. Угловая шлифмашина MAKITA 9558HN станет для вас незаменимым помощником в строительных работах, ведь ни один ремонт не обходится без шлифовальной машины.

Данная модель имеет шлифовальный круг диаметром 125 мм и шлифовальный шпиндель с резьбой М14, оснащенный автоматической блокировкой.

Для комфортной работы в модели 9558HN имеется дополнительная рукоять с возможностью крепления с двух сторон, а также фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы и фиксатор шпинделя для замены дисков. При критическом износе угольные щетки автоматически отключаются, а их замена осуществляется без разборки корпуса. Лаковое покрытие ротора защищает его от пыли.

Угловая шлифмашина BOSCH GWS 9-125 S

Машина углошлифовальная Bosch GWS 9-125 S – модель профессионального класса, которая способна удовлетворить потребности мастера любого уровня квалификации.
Инструмент поможет вам осуществить абразивную обработку и резку разных материалов. Свобода выбора вида работ ограничена лишь выбором устанавливаемого оснащения.

Максимальный диаметр дисков – 125 мм. Частота вращения может достигать 11000 оборотов в минуту. Оптимальный режим производительности помогает обеспечить система стабилизации оборотов. Тип двигателя – щеточный. Высокая (900 Вт) мощность электромотора гарантирует высокую эффективность инструмента. Запас мощности полезен и в плане обеспечения значительного ресурса модели.

Корпус редуктора болгарки на 40% меньше, чем у аналогичных моделей. Благодаря этому работать в труднодоступных местах ещё удобнее. Инструмент оснащён прямоугольной кнопкой фиксации шпинделя. Большая площадь позволяет легко нажимать на кнопку даже в перчатках и менять оснастку, не отходя от рабочего места. У рассматриваемой модели шлифмашинки фланец выполнен из металла и обладает высокой прочностью. Угольные щётки имеют увеличенный на 30% ресурс, что позволит реже прибегать к их замене.

Шум и вибрация в этой модели УШМ снижена за счёт косозубых шестерней редуктора, благодаря чему инструмент прослужит намного дольше своих аналогов. На задней части корпуса расположен тумблер регулировки оборотов, позволяющий выбрать необходимую скорость вращения диска под определённый вид выполняемой работы.

Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-П125-1400 ЭПСТ

Углошлифовальная машина Зубр УШМ-П125-1400 ЭПСТ предназначена для резки и шлифования изделий из металла и дерева, для сглаживания сварных швов.
Устройство потребляет 1400 ватт и способно разгонять до 11 тысяч оборотов. Максимальный диаметр диска, применяемого вместе с этой углошлифовальной машиной, составляет 12.5 сантиметра. Регулировка оборотов с системой стабилизации делают управление устройством проще, также, как двухпозиционная ручка.

Также УШМ-П125-1400 ЭПСТ можно использовать как полировальную машину при установке соответствующей оснастки, так как машина имеет небольшие обороты (3000-9500 об/мин).

Зубр УШМ-П125-1400 ЭПСТ работает от сети, для чего снабжена 3-метровым шнуром. Инструмент оснащен следующими функциями, которые выделяют его: фиксация шпинделя, защита от случайного включения, ограничение пускового тока и защита от перегрузок. Углошлифовальная машина весит 3.5 килограмм и оснащена защитным кожухом.

Угловая шлифмашина Hitachi G13SR4

Компактная и легкая углошлифовальная машина Hitachi G13SR4-NU имеет габаритную длину в 258 мм и вес всего 1,8 кг.
Кроме небольших размеров, для удобства работы данная модель имеет уменьшенный обхват рукояти – всего 197 мм и, удобно расположенный сбоку ползунковый выключатель.

При этом небольшие габариты машины ничуть не уменьшают ее работоспособность. Мотор данной модели имеет мощность 730 Вт, что позволяет кругу диаметром 125 мм совершать до 10000 об/мин. При таких параметрах машина сможет быстро и качественно обработать нужную поверхность.

Производитель также позаботился и о сохранности мотора, снабдив его новой системой охлаждения. Кроме вышеуказанных плюсов производители углошлифовальной машины Hitachi G13SR4-NU подготовили еще пару приятных бонусов. а именно: боковая рукоять, универсальный алмазный диск и гаечный ключ, которые входят в комплект машины.

Диаметр посадочного отверстия составляет 22.23 мм. Резьба шпинделя соответствует типу М14Х2, предусмотрена возможность фиксации шпинделя. Для подключения к сети используется длинный, 2.5-метровый кабель, который обеспечивает свободу движений во время работы с машиной.

Комментарии и отзывы DeWALT DWE4151
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