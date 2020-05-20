Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м

DeWALT DCD771D2 42 Н·м

Практически в любом доме нужен такой инструмент как шуруповерт, для того чтобы повесить картину, закрепить кронштейн для телевизора, установить крепежи для кухонного гарнитура и выполнить другие аналогичные задачи. Наша редакция MegaObzor.com сделала для вас подборку лучших шуруповертов для дома.

DeWALT – это американский бренд, где сочетаются такие характеристики как удобство, безопасность и многофункциональность.Дрель-шуруповерт DeWALT DCD771D2 поставляется в пластиковом кейсе. В небольшом чемоданчике можно разместить инструмент для хранения, переносить его при необходимости. В нем используется быстрозажимной патрон, который максимально удобен в применении и позволяет оперативно менять оснастку.

Дрель-шуруповерт DeWALT DCD771D2-KS – это универсальное решение. Инструмент используется как для сверления отверстий, так и для заворачивания/выворачивания крепежа. В одном устройстве сочетаются необходимые владельцам функции. В этом инструменте питание поступает от аккумулятора, перемещаться с устройством можно совершенно свободно. АКБ в комплекте два, после разрядки первой батареи она меняется на вторую. Не надо прерываться на подзарядку аккумулятора и ждать пополнения его емкости. Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева и переразряда. Помимо этого, они имеют низкий показатель саморазряда во время простоя и лишены эффекта памяти. Емкость комплектных аккумуляторов составляет 2 А/ч, а напряжение – 18 В.

Подсветка пригодится при плохом освещении. Встроенная лампочка позволяет осветить рабочую зону, чтобы контролировать весь процесс. Рукоятка у инструмента с эргономичной формой и хорошо подогнана под человеческую ладонь.

Makita DF457DWLE 42 Н·м

Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 771 D2 оборудован двухскоростным редуктором, который не только уверенно справится с длинными саморезами большого диаметра, но и увеличит продуктивность работы с малыми крепежными элементами и небольшими сверлами. На первой скорости выдает до 450 оборотов в минуту, на второй – до 1500. Всего инструмент имеет 16 ступеней крутящего момента в режиме шуруповерта. За счет компактных размеров с таким прибором можно работать в узких местах.

Makita- это производители из Японии выступают основной альтернативой немецкой компаний Bosch.Дрель-шуруповерт Makita DF457DWE – прекрасное решение для профессионального и домашнего использования. С ее помощью вы сможете выполнить сверление отверстий в материале, открутить или закрутить крепеж. Представленный инструмент безударного типа, он обладает сбалансированными характеристиками.

Модель Makita DF457DWE получила электронную защиту от перегрузок. Она будет полезна при работе с оборудованием и позволит исключить поломку двигателя. В случае заклинивания сверла происходит отключение питания, компоненты не испытывают на себе разрушающее механическое воздействие.

BOSCH GSR 180-LI 54 Н·м

Питание оснащение получает автономно. В комплекте производитель прикладывает два аккумулятора для подключения к шуруповерту. Они присоединяются к рукоятке и оперативно заменяются во время работы. Техника поддерживает две скорости. Вращение патрона достигает 1400 оборотов в минуту на холостом ходу. Максимальный диаметр зажима – 13 мм, на этот параметр необходимо обращать внимание при подборе оснастки. Патрон быстрозажимного типа, за счет чего замена бит и сверл занимает минимум времени у владельца.

Bosch – это немецкая техника, отличное качество которой известно многим поколениям. Прекрасный ассортимент и современные технологии – ещё одно достоинство компании.Шуруповерт Bosch GSR 180-LI станет отличным выбором для пользователей, предпочитающих эксплуатировать аккумуляторные инструменты. Номинальное напряжение батареи, используемой для питания шуруповерта, составляет 18 В. Это очень значительный показатель, который косвенно свидетельствует о высоком уровне производительности модели. Емкость аккумулятора равна 1.5 А·ч. В комплект поставки шуруповерта входят 2 аккумулятора: заряжая один из них, другой можно использовать в работе. Также в комплектацию инструмента включено зарядное устройство, оснащенное неразъемным сетевым кабелем.

Шуруповерт Bosch GSR 180-LI подойдет для работы с крепежом и для сверления отверстий. Вы сможете выбрать один из двух скоростных режимов. В наличии 21 ступень крутящего момента. Имеется подсветка рабочей зоны, которая будет полезна при работе в труднодоступных местах.

Надежности шуруповерта способствует электронная защита от перегрузок. Масса шуруповерта, равная 1.6 кг, не доставит вам неудобств даже при длительной работе.

BLACK+DECKER BL186KB 52 Н·м

BLACK+DECKER - американский производитель электроинструмента, аксессуары, фурнитура, дизайн интерьера продукция и технологии крепежных систем.Дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BL186KB работает от аккумулятора, поэтому может использоваться в любом месте, где отсутствует электричество. Инструмент применяется для закручивания/выворачивания шурупов, сверления отверстий в дереве или металле.

Он оснащен бесщеточным двигателем, обладающим высокой производительностью. Регулирование крутящего момента осуществляется в 22 положениях, что позволяет обеспечить максимальную точность работ с крепежом. Оперативную смену оснастки гарантирует наличие быстрозажимного патрона.

Дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BL186KB имеет прочный прорезиненный корпус, легкий вес и компактные размеры, увеличивающие комфорт ее использования. Наличие подсветки позволяет производить работы в местах с плохим освещением.

В комплекте с дрелью поставляется два аккумулятора, поэтому если одна батарея разрядится, ее можно сразу же заменить на другую.

Hitachi DS14DSAL 45 Н·м

Основными характеристиками аккумуляторной дрели-шуруповерта HITACHI DS14DSAL являются повышенная комфортность в работе, эргономичность, функциональность, малые габариты и вес, наличие двух аккумуляторов.Это делает ее незаменимым инструментом при проведении строительных, отделочных, монтажных, сантехнических, плотницких работ в местах, где отсутствуют источники электрического тока. При помощи двухскоростной аккумуляторной дрели-шуруповерта HITACHI DS14DSAL удобно выполнять различные производственные задачи: устанавливать крепежные соединения, крепить фурнитуру и облицовку, завинчивать, вывинчивать шурупы и многое другое. Удобной и эффективной работе способствует наличие реверса, электрического тормоза двигателя, небольшого веса и компактные размеры.

Применение быстрозажимного патрона облегчает работу в местах с ограниченным рабочим пространством. Для уменьшения нагрузки на кисть оператора разработана специальная эргономичная ручка с микротекстурным эластичным покрытием на основе резины. Для более точного выполнения работ предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны. Увеличение срока службы аккумуляторов обеспечивается за счет тройной системы защиты: от перегрева при зарядке, от перегрузки и глубокого разряда – при эксплуатации. Дрель-шуруповерт HITACHI DS14DSAL незаменимый инструмент в арсенале профессионала.

Стильный фирменный дизайн и удобный кейс для хранения и перевозки – приятные бонусы при покупке данного инструмента.