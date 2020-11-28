Лучший электролобзик. Makita 4329X1

Арсенал инструмента домашнего мастера редко обходится без электроинструмента. Одним из таких, необходимых в мастерской инструментов, выступает электролобзик – устройство, применяемое для работ с деревом, пластиком, металлом. Быстрый ход полотна пилы, узкий пропил позволяет создавать разные конструкции, делать подгонку деталей, он незаменим в строительстве, работах по саду, созданию мебели. Существует так много разновидностей электролобзиков, что вопрос о том, какой из них лучше всего подходит для ваших потребностей, может ввести в ступор. Мы постарались максимально облегчить вам задачу по выбору электролобзика для дома и дачи и составили рейтинг электролобзиков 2020 года по цене и качеству. Он базируется на оценках, сделанных пользователями Яндекс.Маркета.

Электролобзик Makita 4329X1 450 Вт

Электрический лобзик Makita 4329X1 обладает мощностью 450 Вт и использует 6 скоростей для эффективного выполнения реза по мягкой стали, древесине алюминию или пластмассе. А если под рукой будет качественная пилка, данный инструмент способен справиться даже с керамической плиткой.
Максимальная частота движения пилки составляет 3100 ходов/мин с длиной хода 18 мм, но вы можете регулировать обороты. Регулирование и стабилизация скорости хода происходит при помощи электроники.

Литая подошва инструмента, изготовленная из алюминия, поддерживает максимальный наклон на 45° в обе стороны. Makita 4329X1 идеален не только для выполнения прямых, но и фигурных пропилов. Благодаря поддержке трех режимов маятникового хода происходит ускорение работы модели, а кнопка фиксации скорости предусматривает непрерывную работу.

Особенность модели в возможности подключения пылесоса, для которого предусмотрен патрубок: это дает возможность поддерживать чистоту рабочего места.

Электролобзик BOSCH GST 700 500 Вт

Электрический лобзик Bosch GST 700 – модель от бренда с громким именем. Компания Bosch является одним из ведущих производителей инструментов. Она заботится о своей репутации, всегда выпускает качественные товары, которые соответствуют ожиданиям покупателей.
Этот электролобзик быстро и без проблем режет заготовки. Он справляется с распилом различных материалов, в том числе с пластмассами, металлами, древесиной, фанерой, ДВП, ДСП и др. В данном плане инструмент весьма универсальный.

Для пилки применяется быстрозажимное крепление. Полотно прочно фиксируется в лобзике Bosch GST 700, а его замена занимает пару секунд. Этот факт будет важен, если вы активно работаете с инструментом и часто меняете в нем пилки.

Пиковая частота движения полотна – 3200 ходов в минуту. Если нужно настроить этот параметр, то предусмотрен выделенный регулятор. Скорость оперативно адаптируется под распиливаемый материал для достижения идеального результата. Лобзик поддерживает стабильную частоту хода, а при резке заготовок это значение не проседает.

Электролобзик аккумуляторный Bort BPS-18LI-Q

Электролобзик Bort BPS-18Li-Q оснащен встроенным фонариком, что обеспечивает комфортные условия во время проведения работ при недостаточном освещении.
Устройство характеризуется высокой производительностью, так как максимальная скорость составляет 3000 ход/мин. Благодаря этому модель применяется как в домашних условиях, так и на строительных площадках или производственных объектах.

Лобзик предназначен для пропила заготовок из дерева или алюминия. Максимальный угол наклона подошвы составляет 45°. Устройство имеет небольшой вес, за счет чего даже при продолжительной работе не возникает чувства усталости.

Электролобзик Bort BPS-18Li-Q оснащен скобовидной рукояткой, которая снижает нагрузку на пальцы в процессе использования. Модель функционирует от съемного аккумулятора типа Li-ion с напряжением 18 В. Это обеспечивает автономную работу устройства на протяжении длительного времени.

Материалом изготовления корпуса служит высокопрочный и долговечный пластик. Благодаря этому электролобзик устойчив к деформации, повреждениям и внешнему воздействию. Подошва произведена из стали, которая не подвержена образованию коррозии и значительным механическим нагрузкам.

Электролобзик Metabo STE 100 QUICK

Электрический лобзик Metabo STE 100 Quick допускает регулировку частоты хода от 1000 до 3100 ходов в минуту. Есть и возможность поддержания постоянной частоты хода. Инструмент порадует вас универсальностью: с его помощью можно работать не только с изделиями из древесины, но и с другими материалами.
Максимальная глубина пропила, которую способен обеспечить лобзик, зависит от типа материала. Для дерева, цветного металла и металла этот показатель равен 100, 25 и 10 мм соответственно. Одним из преимуществ модели является наличие маятникового хода.

Удобству работы с лобзиком Metabo STE 100 Quick способствует наличие функции сдува опилок. Полезно и наличие защитного щитка. Быстро удалять отходы можно с помощью пылесоса, возможность подключения которого имеется.

Модель получает питание от электрической сети. Длина сетевого кабеля составляет 4 метра, поэтому вам вряд ли придется пользоваться удлинителем. Мощность инструмента составляет 710 Вт. Достаточный запас мощности обеспечивает запас надежности мотора.

Электролобзик ЗУБР ЛП-500К 500 Вт

Электрический лобзик Зубр ЛП-500 К может быть полезен вам в ходе производства разных ремонтных и отделочных работ. В инструменте реализована возможность использования маятникового хода. Удобству работы способствует наличие регулируемой подошвы. Регулировать можно и частоту хода – в диапазоне от 600 до 3000 ходов в минуту. Длина хода составляет 18 мм.
Электрический лобзик Зубр ЛП-500 К оснащен 500-ваттным электромотором. Подключение к сети производится с помощью 3-метрового кабеля, длины которого вам наверняка хватит для того, чтобы не использовать удлинитель.

В комплектации модели – имбусовый ключ, насадка для чистого пиления и скользящая подошва.

Лобзик поставляется в эффектном кейсе из прочного пластика. Значимость кейса сложно переоценить, ведь этот аксессуар подходит не только для транспортировки инструмента, но и для его хранения. Лобзик относительно компактен: его габаритные размеры составляют 75x215x220 мм. Масса инструмента равна 2.1 кг.

Комментарии и отзывы Makita 4329X1
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