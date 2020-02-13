Завершилась 92-я церемония премии "Оскар".
Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо получил награды в четырех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".
Номинацию "Лучший актер" получил Хоакин Феникс (Джокер).
"Лучшая актриса" Рене Зеллвегер (Джуди).
- Основные награды премии Оскар:
- Лучший фильм: "Паразиты" (Пон Чжун Хо)
- Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо ("Паразиты")
- Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")
- Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде")
- Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")
- Лучший оригинальный сценарий: Пан Чжун Хо и Хан Джин Вон ("Паразиты")
- Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити ("Кролдик Джоджо")
- Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек-4" (Джош Кули)