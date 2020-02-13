Лучший фильм года "Паразиты"

2020-02-13, Автор - Ramil; Продукт - Номинация Оскар; [90]
Завершилась 92-я церемония премии "Оскар".

Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо получил награды в четырех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Номинацию "Лучший актер" получил Хоакин Феникс (Джокер).

"Лучшая актриса" Рене Зеллвегер (Джуди).

    Основные награды премии Оскар:
  • Лучший фильм: "Паразиты" (Пон Чжун Хо)
  • Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо ("Паразиты")
  • Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде")
  • Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")
  • Лучший оригинальный сценарий: Пан Чжун Хо и Хан Джин Вон ("Паразиты")
  • Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити ("Кролдик Джоджо")
  • Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек-4" (Джош Кули)

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