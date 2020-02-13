Завершилась 92-я церемония премии "Оскар".

Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо получил награды в четырех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Номинацию "Лучший актер" получил Хоакин Феникс (Джокер).

Основные награды премии Оскар: Лучший фильм: "Паразиты" (Пон Чжун Хо)

Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде")

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший оригинальный сценарий: Пан Чжун Хо и Хан Джин Вон ("Паразиты")

Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити ("Кролдик Джоджо")

Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек-4" (Джош Кули)

"Лучшая актриса" Рене Зеллвегер (Джуди).