Лучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 RE

Какой перфоратор лучше купить для личного использования, рассматривать дорогостоящие модели просто бессмысленно. Вряд ли вам потребуется постоянно демонтировать кирпичные стены либо часто сверлить в них отверстия. Это значит, что покупать профессиональные модели вам не нужно, поскольку даже половина их возможностей и мощности вами задействоваться не будет.

BOSCH PBH 2100 RE

Bosch PBH 2100 RE – мощный и лёгкий перфоратор с ударным пневмоприводом. Инструмент предназначен для дробления, сверления, закручивания крепежей.
Эта модель весит всего 2,2 кг. Она снабжена двумя дополнительными рукоятями для более уверенного удержания во время работы с очень плотными материалами.

Функция Vario-Lock даёт возможность выбирать положение долота при дроблении по своему усмотрению. При работе с древесиной одной клавишей вы легко заблокируете удар. С помощью кнопочного выключателя устанавливается разгон от 0 до 2300 оборотов в минуту. Реверсное вращение позволит без хлопот выкрутить застрявшую насадку.

Вместе с инструментом поставляются свёрла и ограничитель глубины. Для компактного хранения и удобной транспортировки в комплекте есть лёгкий и прочный пластиковый кейс.

Перфоратор Bosch PBH 2100 RE – универсальный инструмент с патроном системы SDS-Plus и прекрасно подходит для работы в домашних условиях. Несмотря на свою миниатюрность, Bosch PBH 2100 RE способен выполнять в бетоне и камне отверстия диаметром до 20 мм.

Hitachi DH22PH

Перфоратор Hitachi DH22PH от всемирно известного бренда является компактным. При весе всего 2.1 кг инструмент остается мощным и функциональным.
Работает в трех режимах – традиционном сверлении по дереву и металлу, сверлении с ударом по бетону и кирпичу и, собственно, в режиме ударника для выполнения канавок, штроб и прочих несложных углублений в строительных материалах.

Отличительной особенностью Hitachi DH22PH является наличие системы для уравновешивания внутреннего и наружного уровней давления, что позволяет не допускать течи масла. Благодаря оснащению данной модели патроном типа SDS-Plus бур устанавливается в одно движение.

С помощью специальной клавиши, которая располагается сбоку, можно зафиксировать выбранный режим для продолжительных работ. Рукоятка с упором не даст инструменту выпасть из рук во время работы. Модель HITACHI DH22PH оснащена системой уравновешивания наружного и внутреннего давления. Это помогает избежать протечек масла. Клапан постепенно выравнивает избыточное давление в редукторе, возникающее из-за избыточных температур.

Интерскол П-26/800ЭР NEW

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР имеет целый ряд достоинств, среди которых высокая производительность инструмента и надежная конструкция.
Выполнен в прочном корпусе лаконичного дизайна, удобен в применении. Используется для бурения или сверления отверстий в материалах, обладающих особо твердой структурой, таких как бетон, камень, в том числе и искусственный, и других.

Максимальная энергия удара перфоратора Интерскол П-26/800ЭР, который исполнен из современных материалов, в прочном корпусе с патроном SDS-plus, составляет 3 Дж. Отличается высокой эффективностью за счет мощности, достигающей 800 Вт. При этом для него характерен незначительный уровень вибрации. Функционирует в трех режимах.

800-ваттная мощность устройства позволяет ему всего за одну минуту непрерывной работы делать 5400 ударов. Максимальное же число вращений холостого хода составляет 1250 оборотов за 60 секунд.

Отличается продуманной системой безопасности. От травм при возможных заклиниваниях оператора убережет предохранительная муфта. Она же сохранит от поломок детали инструмента. Модель оснащена дополнительной рукоятью и четырехметровым шнуром в резиновой изоляции, не подвергающимся деформации при низких температурах. Удобен в транспортировке за счет элегантного кейса.

ЗУБР ЗП-24-750 К

Мощный и производительный, перфоратор Зубр ЗП-24-750 К пригодится вам при строительных и ремонтных работах, когда потребуется произвести сверление или долбление в металле, древесине или бетоне, когда нужно проложить кабель-каналы в различных поверхностях.
Электронная регулировка частоты вращения/ударов предоставляет пользователю возможность выбора оптимальной при работе с разными поверхностями скорости с плавной регулировкой оборотов, при этом максимальное количество ударов в минуту равно 4500. Максимальный диаметр сверления древесины составляет 28 мм, металла – 10 мм, бетона – 24 мм.

От глубокого утапливания бура в поверхность убережет ограничитель. Мощность в 750 Вт говорит о высокой производительности Зубр ЗП-24-750 К. 3.15-килограммовое устройство комфортно держать в руках довольно долгое время благодаря идущей в комплекте дополнительной рукояти инструмента, которая, к тому же, способствует высокой точности работ. Предохранительная муфта и блокировка кнопки включения отвечают за безопасную работу с перфоратором.

PATRIOT RH 280

Перфоратор Patriot RH 280 спроектирован для использования профессионалами. Данное оборудование подойдет для применения на различных объектах. Устройство поддерживает три стандартных режима: сверление, ударное сверление и долбление.
С помощью перфоратора Patriot RH 280 можно выполнять различные необходимые технологические операции. Переключение между режимами происходит с помощью выделенного рычажка. В перфоратор устанавливается патрон с креплением SDS-Plus.

Перфоратор имеет функцию фиксации шпинделя. Она облегчает замену оснастки в патроне при работе и сэкономит время владельца. Оборудование питается от розетки, а для его подключения применяется прочный шнур, устойчивый к низким температурам.

Кнопка для запуска может быть зафиксирована. Вам не надо удерживать на ней палец при длительном бурении. Для наилучшей фиксации инструмента в ладонях предоставляется вторая рукоятка.

Дополнительно производитель поставляет с перфоратором набор буров для него, ограничитель глубины сверления/бурения, кейс для хранения и транспортировки.
Комментарии и отзывы BOSCH PBH 2100 RE
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