Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM

Zanussi ZH 2 Ceramico

Выбрать увлажнитель воздуха достаточно тяжело, так как на рынке очень много различных моделей, они все выглядят достаточно привлекательно, но при этом пользователь не всегда понимает, на что ему обратить внимание. Мы решили немного рассказать о том, на что стоит смотреть, плюс подобрали для вас пять лучших моделей на любой вкус и кошелек. Здесь как совсем доступные модели, которые может попробовать любой желающий, так и достаточно дорогие варианты, которые можно порекомендовать скорее тем, кто уже понимает, зачем эта штука нужна и как она работает. Итак, давайте смотреть на то, что мы для вас подобрали.

MARTA MT-2692

Начнем с этой относительно доступной модели — производитель решил отбросить в сторону дополнительные компоненты, чтобы сфокусироваться на основных параметрах устройства. В итоге в плане характеристик это достаточно мощное решение, которое способно выдавать приличные объемы пара за короткий промежуток времени, хотя стоимость, как мы уже говорили, достаточно доступная по сравнению с флагманами рынка. Но, если вы роите сравнить их характеристики, то заметите, что на самом деле разница не такая уж разительная. Более того, стоит отметить, что производитель еще и в плане дизайна тоже сделал заметные шаги, дабы потенциальные покупатели сразу видели, за что они платят свои деньги.Конечно, дизайн это вещь достаточно субъективная и нельзя сказать, что есть какое-то универсальное решение, когда всё всем нравится. Например, нам дизайн данного продукта точно понравился — он относительно простой, но благодаря этому пользователь получает достаточно привлекательное устройство, которое легко вписать в дизайн любого интерьера. Это тоже важный момент, так как обычно пользователи не хотят покупать слишком яркие модели именно из-за того, что устройство не совсем вписывается во внешний вид помещения. Так что если хотите относительно недорогое и качественное устройство, то эта модель вам точно понравится.

Xiaomi CJXJSQ02ZM

Следующим вариантом выступает модель MARTA MT-2692, которая выглядит достаточно необычно — чаще всего производители стараются сделать своё устройство более светлым или даже белым, тогда как этот производитель решил покрасить увлажнитель воздуха в черный цвет. Смотрится достаточно привлекательно и интересно, плюс проще гаджет поставить в любом интерьере, так как черный отлично подходит буквально для любых вариантов дизайна. И, конечно же, при выборе идеальной модели стоит отметить, что смотреть стоит не только на дизайн, но и на несколько достаточно важных элементов. Например, стоит оценивать, какую площадь сумеет охватить данный увлажнитель.У данной модели общий охват составляет 50 квадратных метров, но здесь стоит учитывать, что чаще всего производитель считает идеальные квадратные метры, то есть, без стен, дверей, открытых окон, которые выдувают влагу на улицу и так далее. То есть, стоит учитывать, что такого вот увлажнителя в целом хватит на одну комнату, максимум на две, если у вас не очень большая квадратура и нет каких-то дополнительных помех. Этого вполне хватает для того, чтобы пользователь мог с комфортом заниматься своими делами и не думать о том, что у него слишком сухой воздух в помещении. В этом плане продукт и правда очень хорош, тем более при такой довольно низкой стоимости.

Okami Air 710 Aqua

Конечно, когда речь идет о чем-то лучшем в своем роде, да еще и при адекватной стоимости, то не рассказать об очередном продукте компании XIaomi просто нельзя. Это достаточно продвинутая компания, которая выпускает свои устройства буквально в каждом сегменте рынка, при этом отлично справляется с поставленными задачами и не требует от пользователя много знаний или умений в использовании. Например, модель Xiaomi CJXJSQ02ZM просто идеально подходит для того, чтобы пользователь мог увлажнять воздух у себя дома, ведь устройство достаточно доступное, при этом стильное и обладает неплохими для своей стоимости характеристиками. Да, стоит сказать, что эта модель чуть менее мощная, чем предыдущая.У Xiaomi CJXJSQ02ZM охват всего тридцать шесть квадратных метров, то есть, производитель решил немного судить объем того воздуха, который можно увлажнить на площади вашей квартиры или дома. В принципе, этого все равно хватит на любую комнату, а на большую площадь стоит уже брать более мощные решения или несколько таких вот продуктов. Но главное преимущество продукта заключается в его прочном и стильном корпусе, адекватных для данной стоимости характеристиках и дополнительных мелочах вроде умных функций. Среди относительно доступных представителей среднего класса это точно лидер.

Dyson AM10

Конечно, если у пользователя огромные помещения, которые нужно увлажнять, либо же есть желание включать устройство и увлажнять воздух сразу в нескольких комнатах, то можно заказать себе более мощную модель, которая справляется с большей площадью. Например, если вы хотите взять и обработать девяносто квадратных метров площади, то стоит присмотреться к увлажнителю воздуха Okami Air 710 Aqua, который стоит в три раза дешевле предыдущей модели, но при этом обладает заметно большей мощностью. Это может быть важным в том случае, если приобретается увлажнитель не для квартиры или дома, а для какого-то рабочего пространства вроде офиса или цеха.В таком случае у потенциального покупателя будет выбор — он может купить доступную модель, которая не будет покрывать данную площадь, так что толка от увлажнения не будет никакого, либо же может совершенно спокойно заказать вот такую модель. Она действительно продвинутая, здесь даже дисплей имеется, плюс мощность очень заметна на максимальных показателях. Но стоит понимать, что если у вас помещение меньше, а не девяносто квадратных метров, то и смысла вкладывать средства в приобретение увлажнителя такого формата нет смысла — вы не будете пользоваться преимуществами продукта, за который заплатили немало денег.

Завершать парад лучших моделей будет самый тихий в мире увлажнитель воздуха Dyson AM10, который стоит каких-то безумных денег, но при этом выглядит скорее как произведение искусства, чем просто устройство для дома. Дизайн и правда невероятный, но за его привлекательностью скрывается еще и уникальность технологий — производитель использует самые передовые решения, чтобы увлажненный воздух был полезен для пользователя. Это большая редкость и на самом деле довольно редко пользователи могут получить настолько технологичное решение для дома. Хотя, конечно, в плане мощности устройство поразить не может.С другой стороны, бонус в виде самой тихой работы на рынке приносит свои плоды — это очень популярный девайс несмотря на то, что стоит он вполне приличных денег, примерно как все устройства в этой статье. Но за эти деньги пользователь получает качество, которого нет ни у кого на рынке.