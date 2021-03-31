MIJIA Pure Smart Humidifier Pro обеспечивает стерильный влажный воздух

Компания Xiaomi обновила линейку продуктов для умного дома, представив новый увлажнитель воздуха под названием MIJIA Pure Smart Humidifier Pro. Увлажнитель имеет доступную цену в 121 долларов США.

MIJIA Pure Smart Humidifier Pro имеет встроенный резервуар для воды на 5 литров и способен увлажнять со скоростью 600 мл/ч. Увлажнитель имеет коническую форму с OLED-дисплеем наверху, который позволяет пользователю контролировать температуру в помещении и объем воды внутри резервуара.

MIJIA Pure Smart Humidifier Pro имитирует естественное испарение воды и оснащен тремя передовыми антибактериальными технологиями:
  • Он использует ультрафиолетовый свет для стерилизации бактерий в воде и более здорового увлажнения
  • Подвешенный антибактериальный фильтрующий элемент с ионами серебра может эффективно фильтровать пыль и адсорбировать загрязнения
  • Технология воздушной сушки фильтрующего элемента снижает проблему размножения плесени и бактерий на фильтрующем элементе. Взаимодействие с другими людьми

Благодаря этим характеристикам степень стерилизации и антибактериальная активность устройства достигает 99%.
Комментарии и отзывы MIJIA Pure Smart Humidifier Pro
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