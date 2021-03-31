MIJIA Pure Smart Humidifier Pro обеспечивает стерильный влажный воздух

MIJIA Pure Smart Humidifier Pro имеет встроенный резервуар для воды на 5 литров и способен увлажнять со скоростью 600 мл/ч. Увлажнитель имеет коническую форму с OLED-дисплеем наверху, который позволяет пользователю контролировать температуру в помещении и объем воды внутри резервуара.
MIJIA Pure Smart Humidifier Pro имитирует естественное испарение воды и оснащен тремя передовыми антибактериальными технологиями:
- Он использует ультрафиолетовый свет для стерилизации бактерий в воде и более здорового увлажнения
- Подвешенный антибактериальный фильтрующий элемент с ионами серебра может эффективно фильтровать пыль и адсорбировать загрязнения
- Технология воздушной сушки фильтрующего элемента снижает проблему размножения плесени и бактерий на фильтрующем элементе. Взаимодействие с другими людьми
Благодаря этим характеристикам степень стерилизации и антибактериальная активность устройства достигает 99%.