MSI MEG Z690 Unify-X разогнала процессор Intel Core i9-12900KS до 7,5 ГГц

MSI побила свой собственный мировой рекорд частоты на процессоре Intel Core i9-12900KS, который она установила несколько недель назад.

На этот раз оверклокер SHIMIZU из Японии поставил новый рекорд по разгону, он использовал процессор Intel Core i9-12900KS в паре с материнской плате MEG Z690 Unify-X. На процессор было подано напряжение, близкое к 1,75 В, и частота увеличилась до 7503 МГц. Это было достигнуто с помощью множителя x74 и тактовой частоты шины 101,39 МГц. Хотя процессор Intel Core i9-12900KS охлаждался жидким азотом, он мог поддерживать этот разгон только с 2 активными ядрами и отключенным SMT. Intel Core i9-12900KS в настоящее время является самым быстрым процессором на планете, а также самым энергоемким из всех основных чипов.

Что касается его производительности, то AMD Ryzen 7 5800X3D является лучшим чипом для игр, а новый 3D V-Cache обеспечивает не только более высокую производительность, но и гораздо меньшее энергопотребление при запуске игр.