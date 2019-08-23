MSI Optix MAG271CR - обзорчик

Категория игровых мониторов активно развивается в последние годы. По началу была четкая их градация: дорогие топовые модели получали все возможные преимущества, а более дешевые аналоги довольствовались быстрыми TN-матрицами.

В комплектацию входит: кабели HDMI, DisplayPort и USB

набор бумажной документации

два кабеля питания с разными вилками

ножку-подставку

блок питания встроен в сам монитор

Одним из таких мониторов является MSI Optix MAG271CR. Приставка «MAG» в его названии указывает на серию MSI Arsenal Gaming. В его основе находится 27-дюймовая изогнутая VA-панель. Скорость реакции достигает 1 мс, а частота обновления – 144 Гц. В динамичных шутерах можно рассчитывать на плавную и качественную картинку.

Лицевая панель MSI Optix MAG271CR отличается простотой и изяществом. Тонкие рамки сверху и по бокам визуально расширяют экранное пространство и являются отличным подспорьем при организации мультимониторных конфигураций. Подставка же надежно удерживает монитор на столе. Задняя панель также не выглядит скучно и шаблонно. Производитель использовал пластик разной фактуры: обычный матовый, матовый со шлифовкой под металл и глянцевый с футуристичным узором. Не обошлось и без LED-подсветки MSI Mystic Light, режим работы которой можно настроить в фирменном приложении MSI GAMING APP.

Позаботилась компания MSI и об эргономике своего монитора. Ножка-подставка позволяет регулировать положение экрана по высоте (на 130 мм) и наклонять его (-5°…20°). Поворот в горизонтальной (Swivel) и вертикальной (Pivot) плоскости не предусмотрен. У основания подставки есть отверстие для удобной укладки проводов. Но это не единственные эргономичные преимущества. В одной из боковин прячется выдвижной держатель для наушников.

Все внешние интерфейсы направлены вниз, поэтому к ним остается удобный доступ даже при настенном монтаже (поддерживается кронштейн VESA 100 х 100 мм). Все они подписаны, поэтому даже у новичков не возникнет проблем с правильным подключением. Радует, что кроме видеопортов есть и пара USB для периферии, но все же хотелось бы видеть здесь USB 3.0, а не устаревшие USB 2.0.

К эргономичным преимуществам MSI Optix MAG271CR можно смело относить и изогнутую VA-панель с радиусом кривизны 1800 мм. За индикацию режима работы отвечает небольшой LED-индикатор в нижнем правом углу. Он горит белым цветом в активном режиме и оранжевым в режим ожидания. Качество сборки и подгонки деталей находится на высоком уровне, как и подобает продукту из более дорогой ценовой категории. Все чаще игровые мониторы могут использоваться для работы с фото- и видеоматериалами. Профессионалы наверняка предпочтут более дорогие профильные модели, но для всех остальных MSI Optix MAG271CR более чем достаточно. Он покрывает до 143% палитры sRGB и 98,5% Adobe RGB при необходимых 90% и 65% соответственно. Правда, матрица 8-битная, поэтому можно рассчитывать лишь на 16,7 млн цветов.

Достоинства: изогнутая VA-панель с радиусом кривизны 1800 мм и разрешением 1920 х 1080

отличная статическая контрастность

расширенный цветовой охват

высокая скорость реакции матрицы (1 мс

поддержка технологии AMD FreeSync

частота вертикальной развертки может динамически меняться в диапазоне 48 – 144 Гц

симпатичный и эргономичный дизайн корпуса

высокая функциональность ножки-подставки для регулировки положения экрана

наличие держателя для наушников

удобная ориентация интерфейсов для настенного монтажа

хорошая заводская калибровка профилей

удобный в использовании джойстик для навигации в меню

функциональное меню с большим количеством параметров и различными языковыми локализациями, включая русскую

поддержка технологии MSI Anti-Flicker

поддержка настенного монтажа.

Недостатки: использование портов USB 2.0 вместо USB 3.0

подставка не позволяет поворачивать экран в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Никаких проблем с углами обзора у VA-панелей нет. Заявленных 178° более чем достаточно для комфортного просмотра даже при острых углах обзора. Небольшое забеливание картинки наблюдается лишь при диагональном взгляде, но это не критично.