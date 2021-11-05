MSI представляет игровой настольный компьютер Intel Core 12-го

Для тех, кто не знаком с создателями ПК DIY, MSI также предлагает готовые системы. Линейка настольных компьютеров MSI полностью реализует концепцию GAME unlimited в своих продуктах, включая производительность, эстетику, возможности подключения и удобство использования.

Новые игровые настольные компьютеры MSI оснащены новейшими процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения. Усовершенствованная техпроцесс Intel 7 с гибридной архитектурой, сочетающей P-Core производительность и E-Core эффективность, увеличивает многопоточность до 47%. Производительность в играх также увеличилась более чем на 13% по сравнению с предыдущим поколением. Вся линейка игровых настольных ПК серии K использует память DDR5 со скоростью чтения до 60% выше, чем предыдущее поколение, оснащенное DDR4. Это может обеспечить игрокам более быстрое чтение данных. Кроме того, все игровые настольные компьютеры MSI 12-го поколения оснащены Windows 11. Технология Direct Storage может помочь игрокам быстро запускать игры, а функция Auto HDR может улучшить игровые сцены SDR до качества HDR. На этот раз MSI выпустила все новые модели разблокированных процессоров Intel 12-го поколения, включая MEG Aegis Ti5, MEG Trident X и MAG Codex X5. Все эти модели воплощают дух GAME Unlimited, чтобы открыть геймерам новую эру игр.

MEG Aegis Ti5 12th - эта флагманская модель MEG Aegis Ti5 12th оснащена процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой NVIDIA RTX 3090. Его максимальная производительность сочетается с эксклюзивной технологией охлаждения MSI Silent Storm Cooling 4, которая может полностью соответствовать производительности процессора i9K и видеокарты RTX 3090. Первый в мире HMI Gaming Dial не только позволяет игрокам быстро переключать настройки производительности системы, но также позволяет игрокам настраивать свою любимую анимацию на ЖК-дисплее.

MEG Trident X 12th - в серии Trident компактных размеров MSI преодолевает трудности с охлаждением и продолжает оснащать MEG Trident X 12th улучшенной производительностью ЦП. Мощность системы по отведению тепла улучшена благодаря эксклюзивной технологии отвода тепла Silent Storm 3 и увеличенному радиатору. Поверхность рассеивания тепла увеличена на 26% по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет игрокам наслаждаться плавным игровым процессом.

MAG Codex X5 12th - серия Codex популярна на массовом рынке. MAG Codex X5 12th имеет агрессивный внешний вид, большую стеклянную боковую панель и световые эффекты RGB, которые игроки могут свободно настраивать с помощью программного обеспечения. MAG Codex X5 12th оснащен процессором Intel Core i9-12900K (вплоть до Intel Core i9-12900K) и видеокартой NVIDIA RTX 3090. Игры 3A можно легко запускать, а с сетью 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E игроки могут сразу же приступить к играм.