Mac Pro десятилетней давности уделал MacBook Pro

Вероятно, если вы следите за новостями из мира высоких технологий, то помните, что компания Apple какое-то время назад официально представила миру компьютер Mac Pro, выполненный в форме ведёрка — это было крайне стильное решение, которое многим нравилось по понятным причинам. Пока конкуренты собирали компьютеры в старомодных прямоугольных корпусах, Apple показала уникальный продукт, который явно привлекал внимание общественности. Правда, релиз Mac Pro того формата состоялся в далёком 2013 году, так что компьютеру скоро 10 лет. И его решили сравнить с современными ноутбуками компании Apple, чтобы сравнить возможности старого ПК с новыми решениями топового уровня. И оказалось, что Mac Pro вполне способен выполнять поставленные задачи.

Если учитывать исключительно бенчмарки, так как это наиболее простой способ сравнения устройств, Mac Pro оказался немного мощнее MacBook Pro на процессоре М1, который был представлен в 2020 году. Соответственно, можно говорить о том, что на текущий момент Mac Pro вполне способен выполнять любые поставленные перед ним задачи, так как ноутбук на М1 легко справляется с монтажом видео, редактированием фотографий, программированием и не только. При этом Mac Pro лишь немного отстал от MacBook Air на М2, так что в целом этот компьютер находится на весьма высоком уровне. Конечно, если вам удастся найти Mac Pro десятилетней давности в хорошем состоянии, вы можете смело покупать устройство за разумные деньги и потом с комфортом работать.
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