Maicat - кибернетический кот-компаньон

Macroact, лаборатория по разработке персональной робототехники, работающая в Южной Корее, выпустила своего первого домашнего питомца на основе искусственного интеллекта. Разработанный для образования и развлечений, Maicat будет запущен на Kickstarter в конце февраля 2022 года после нескольких лет разработки и тестирования.

Используя свои датчики, Maicat способен обнаруживать препятствия и самостоятельно ходить по дому. С помощью лазерного дальномера и гироскопа он может приспосабливаться к толстым коврам и неожиданным препятствиям. У Maicat есть программное обеспечение для распознавания лица, голоса и эмоций. В сочетании с алгоритмом обучения ИИ Maicat может идентифицировать своих владельцев и реагировать на их настроение.

Maicat — отличная платформа для того, чтобы заинтересовать студентов темами STEM. С помощью приложения и Maicat SDK студенты могут изучать искусственный интеллект, программирование, робототехнику, распознавание лиц.
Комментарии и отзывы Maicat
Maicat - кибернетический кот-компаньон…
Maicat - кибернетический кот-компаньонMacroact, лаборатория по разработке персональной робототехники, работающая в Южной Корее, выпустила своег…
Профессиональный дрон Sony Airpeak S1…
Профессиональный дрон Sony Airpeak S1Sony впервые представила Airpeak S1 на выставке CES 2021 как свой первый профессиональный дрон. Sony Airp…
Новое обновление DJI Mavic 3 добавляет несколько новых режим…
Новое обновление DJI Mavic 3 добавляет несколько новых режимDJI выпустила новое обновление прошивки для DJI Mavic 3. Обновление добавило к флагманскому дрону множест…
Выпущен образовательный робот для детей с искусственным инте…
Выпущен образовательный робот для детей с искусственным интеMiko 3, обучающий робот для детей с искусственным интеллектом, был запущен в Индии. Miko 3 обеспечивает у…
Roborock анонсировала новую станцию для автоматической очист…
Roborock анонсировала новую станцию для автоматической очистКомпания Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели роб…
Модульная роботизированная платформа Kenji-X1 с открытым исх…
Модульная роботизированная платформа Kenji-X1 с открытым исхЕсли вы интересуетесь робототехникой, то вас может заинтересовать модульная робототехническая платформа с…
Обзор HIPER ROBERT H-OT14. Танцующий и поющий роботОбзор HIPER ROBERT H-OT14. Танцующий и поющий робот
Обзор HIPER DRIFT RACING. Радиоуправляемые машины с колесами MecanumОбзор HIPER DRIFT RACING. Радиоуправляемые машины с колесами Mecanum
Обзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в духе Безумный максОбзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в духе Безумный макс
Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации параОбзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации пара
Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погонейОбзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погоней
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor