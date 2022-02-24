Maicat - кибернетический кот-компаньон

Macroact, лаборатория по разработке персональной робототехники, работающая в Южной Корее, выпустила своего первого домашнего питомца на основе искусственного интеллекта. Разработанный для образования и развлечений, Maicat будет запущен на Kickstarter в конце февраля 2022 года после нескольких лет разработки и тестирования.

Используя свои датчики, Maicat способен обнаруживать препятствия и самостоятельно ходить по дому. С помощью лазерного дальномера и гироскопа он может приспосабливаться к толстым коврам и неожиданным препятствиям. У Maicat есть программное обеспечение для распознавания лица, голоса и эмоций. В сочетании с алгоритмом обучения ИИ Maicat может идентифицировать своих владельцев и реагировать на их настроение.

Maicat — отличная платформа для того, чтобы заинтересовать студентов темами STEM. С помощью приложения и Maicat SDK студенты могут изучать искусственный интеллект, программирование, робототехнику, распознавание лиц.