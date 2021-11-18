Маленький 3D-сканер Revopoint POP 2 создает цифровые активы из реальной жизни

Это портативное сканирующее устройство может использоваться с устройствами Windows, Mac OS, iOS и Android и совместимо с широким спектром программного обеспечения, включая fusion 360, blender, Unity, Maya, 3D Max и др. Он весит всего 195 грамм и для питания сканера требуется один USB-кабель, позволяющий напрямую подключать его к ноутбуку или телефону для упрощения сканирования. 3D-сканер также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА, позволяющим сканировать с помощью телефона в течение длительного времени.