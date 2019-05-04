Марсело Coldzera Давид в одиночку вытащил MIBR в полуфинал IEM Sydney

Старый добрый Марсело Coldzera Давид возвращается. В матче с Mousesports он набил 66 фрагов – очень круто для двух карт. Причем его убийства в основном были очень важными и решали исход всей игры.

На первой карте Mirage он остался в ситуации 1 в 3 на точке В и занял свою любимую позицию – на ней он уже не раз вытаскивал важные раунды.

На Overpass бразилец сыграл еще сильнее. Кульминацией карты стал его эйс, который он закончил в ситуации 1 в 2. перед этим он бесстрашно ворвался в дым, чего никак не ожидал chrisJ.