Черная Вдова - американский фильм издательства Marvel Studios. 24-ый по счету в киновселенной. В фильме снимались Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Хёрт и другие. Режиссер фильма Кейт Шортланд.

Премьера в мире состоится 29 апреля 2020 года, в России дата премьеры намечена на 30 апреля. Фильм рассказывает историю Черной Вдовы Наташи Романофф. Шпионке предстоит столкнуться со своим прошлым, задолго до присоединения к Мстителям. На помощь к ней придут старые знакомые, сестра Елена, Алексей - Красный страж и Мелина.