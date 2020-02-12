Marvel представила тизер-трейлер фильма "Черная Вдова"

2020-02-12, Автор - Ramil; Продукт - Черная Вдова; [84]
Черная Вдова - американский фильм издательства Marvel Studios. 24-ый по счету в киновселенной. В фильме снимались Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Хёрт и другие. Режиссер фильма Кейт Шортланд.

Премьера в мире состоится 29 апреля 2020 года, в России дата премьеры намечена на 30 апреля. Фильм рассказывает историю Черной Вдовы Наташи Романофф. Шпионке предстоит столкнуться со своим прошлым, задолго до присоединения к Мстителям. На помощь к ней придут старые знакомые, сестра Елена, Алексей - Красный страж и Мелина.


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