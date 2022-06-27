Материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon разгоняет память DDR5 до 10223 МГц

Тайваньский оверклокер Hicookie установил новый мировой рекорд скорости памяти DDR5. Он смог разогнать память до частоты 10223 МГц, что на 113 МГц выше предыдущего своего же рекорда. Тайминги при этом были следующие: 46-57-46-103.

В качестве тестового стенда использовалась материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon в паре с процессором Intel Core i9-12900K с 2 P-ядрами, работающими на тактовой частоте 2,1 ГГц. Разгонялись модули памяти Intel DDR5 с конденсаторами на передней части печатной платы, а не на задней, это позволило более эффективно использовать охлаждение (LN2). Охлаждающее решение было использовано от компании Bitspower. Это алюминиевый радиатор с выгравированным на нем логотипом Hicookie. Он обеспечивает полное покрытие платы памяти с обеих сторон.

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D разогнан до 4,9 ГГц…
Материнская плата MSI X570 GODLIKE обеспечила разгон процессора AMD Ryzen 7 5800X3D почти до 4,9 ГГц. …
Gigabyte ставит новый рекорд разгона памяти DDR5 с частотой …
Компания Gigabyte последовала за своими коллегами из MSI, установив новый рекорд скорости памяти DDR5 на …
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN разогнана до 292…
Южнокорейский оверклокер Бисо Бисо из команды EVGA побил мировые рекорды графических процессоров с помощь…
Intel Core i9-12900KS разогнан до 7,45 ГГц на MSI MEG Z690 U…
Выпущенный ранее процессор Intel Core i9-12900KS побил уже несколько мировых рекордов по разгону. Intel C…
Материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon разгоняет памя…
Тайваньский оверклокер Hicookie установил новый мировой рекорд скорости памяти DDR5. Он смог разогнать па…
MSI достигает рекордной скорости DDR5-10004 МГц на материнск…
Достигнут новый рекорд скорости для оперативной памяти DDR5. …
AMD Ryzen 7 5800X3D разогнали до частоты 5,1 ГГц…
Многие были удивлены, когда AMD объявила, что Ryzen 7 5800X3D не будет разгоняться. Однако пользователи м…
MSI MEG Z690 Unify-X разогнала процессор Intel Core i9-12900…
MSI побила свой собственный мировой рекорд частоты на процессоре Intel Core i9-12900KS, который она устан…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor