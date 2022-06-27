Материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon разгоняет память DDR5 до 10223 МГц

В качестве тестового стенда использовалась материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon в паре с процессором Intel Core i9-12900K с 2 P-ядрами, работающими на тактовой частоте 2,1 ГГц. Разгонялись модули памяти Intel DDR5 с конденсаторами на передней части печатной платы, а не на задней, это позволило более эффективно использовать охлаждение (LN2). Охлаждающее решение было использовано от компании Bitspower. Это алюминиевый радиатор с выгравированным на нем логотипом Hicookie. Он обеспечивает полное покрытие платы памяти с обеих сторон.