Материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon разгоняет память DDR5 до 10223 МГц

Тайваньский оверклокер Hicookie установил новый мировой рекорд скорости памяти DDR5. Он смог разогнать память до частоты 10223 МГц, что на 113 МГц выше предыдущего своего же рекорда. Тайминги при этом были следующие: 46-57-46-103.

В качестве тестового стенда использовалась материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon в паре с процессором Intel Core i9-12900K с 2 P-ядрами, работающими на тактовой частоте 2,1 ГГц. Разгонялись модули памяти Intel DDR5 с конденсаторами на передней части печатной платы, а не на задней, это позволило более эффективно использовать охлаждение (LN2). Охлаждающее решение было использовано от компании Bitspower. Это алюминиевый радиатор с выгравированным на нем логотипом Hicookie. Он обеспечивает полное покрытие платы памяти с обеих сторон.