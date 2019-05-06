Meizu теперь финансирует государство: что будет с компанией

Еще несколько месяцев назад представители Meizu, которая сейчас переживает далеко не лучшие времена, заявили о том, что компания частично станет государственной. Так и получилось: инвестором стал муниципальный фонд города Чжухай.

Точную сумму финансирования Meizu не называет, но, по предварительной информации, это 100 млн юаней ($14,5 млн). Конечно, для того, чтобы компания уверенно поднялась на ноги, этой суммы точно не хватит, но некоторое время продержаться на плаву можно. Кроме того, в ближайшие три года Чжухай намерен инвестировать еще более $10 миллионов в развитие 5G, технологий искусственного интеллекта и информационной безопасности. К слову, неспроста деньги Meizu выделил именно муниципалитет Чжухая — компания была основана в том городе.