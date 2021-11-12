Memblaze представляет серию твердотельных накопителей PBlaze6 6530 PCIe 4.0 Enterprise

Сегодня Memblaze официально объявила о выпуске корпоративных твердотельных накопителей PCIe 4.0 серии PBlaze6 6530, ориентированных на массовый рынок, после выпуска в апреле первой серии твердотельных накопителей PCIe 4.0 PBlaze6 6920 ultimate. Основанная на собственной платформе Unified Framework Platform (MUFP) Memblaze, серия PBlaze6 6530 поддерживает спецификации NVMe 1.4 и использует новейшую 176-слойную флеш-память 3D eTLC NAND корпоративного уровня. По сравнению со своим предшественником серия PBlaze6 6530 отличается более высокой выносливостью, значительно улучшенной производительностью, а скорость произвольного чтения достигает 1100 тысяч операций ввода-вывода в секунду. Серия PBlaze6 6530 поддерживает больше корпоративных функций и функций безопасности, отвечая строгим требованиям гипермасштабируемых пользователей в Интернете, облачных вычислениях, финансах и телекоммуникациях.

Корпоративные твердотельные накопители серии PBlaze6 6530 поддерживают интерфейсы PCIe 4.0 x4 и обладают превосходной пропускной способностью чтения. Благодаря новейшей 176-слойной корпоративной флэш-памяти 3D eTLC NAND и технологии MemSpeed ​​4.0 он может обеспечить производительность произвольного чтения 4K со скоростью до 1100k IOPS, производительность произвольной записи 4K, превышающую 425K IOPS, и пропускную способность последовательного чтения, достигающую 6,8 ГБ/с и 4,8 ГБ/с соответственно. Следовательно, он может обеспечить лучшую производительность для корпоративных пользователей, поддерживая значительное ускорение работы бизнес-приложений.