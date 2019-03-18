Межкомнатные двери – как выбрать?

Вы закончили строительство своего загородного дома? Вы купили квартиру в новостройке? Кажется, пора в серьез задуматься о начале ремонтных работ. Однако всегда, перед началом, появляется огромное количество вопросов, ответы на которые, порой, найти довольно тяжело. Давайте вместе постараемся найти ответ на все эти вопрос.

Какие обои выбрать?

Какое напольное покрытие использовать?

Как выбрать межкомнатную дверь?

Какие вопросы чаще всего задаются на начальной стадии ремонта? Давайте рассмотрим несколько из них:Да, и это лишь малая часть того, что вас ждет. Однако, с чего необходимо начать? Как нам кажется, начать необходимо с того, что завершит ваш ремонт. Речь идет о межкомнатных дверях, которые устанавливаются в самый последний момент. Если вы не знаете где найти недорогие, и в то же время качественные межкомнатные двери, то обязательно посетите интернет-магазин market-dveri.ua/ru/papa-karlo-m107/ , где каждый пользователь сети сумеет найти для себя отличные модели.

Почему двери необходимо выбрать на начальной стадии ремонта? Ответ, как нам кажется, весьма очевиден. Ведь именно дверь и плинтуса, будут разделять ваше напольное покрытие и стены, а первые два, по правилам, должны совпадать по цвету друг с другом. Данное решение позволит вам определиться с цветами остальных элементов интерьера. А что касается выбора самой двери, следует, для начала, подсчитать свой бюджет, и решить, сколько денег вы готовы потратить на это. Если возможностей потратить большую сумму денег на межкомнатные двери не столь велики, то советуем вам выбрать из бюджетных материалов, таких, как МДФ, без использования дерева. В данном случае за одну межкомнатную дверь вам понадобится не больше 2000-3000 рублей.

Однако следует помнить, что такие двери прослужат не так долго, как хотелось бы. В связи с чем мы можем посоветовать вам двери из сосны и МДФ с пленочным покрытием. Подобные двери прослужат вам довольно длительный срок времени и придадут вашему жилищу особый характер. Что касается цены, то подобные двери обойдутся вам, приблизительно, за 10-12 тысяч рублей за одну дверь. В эту же стоимость войдет и установка. Следует отметить, что средняя цена за установку двери равна от 1800 до 2000 рублей. Если вам кто-то предлагает установить одну межкомнатную дверь за 500 или даже 1000 рублей, то лучше отказаться, ибо от установки зависит дальнейшее существование и срок службы вашей покупки. Профессиональные мастера вряд ли согласятся работать за такую сумму денег.