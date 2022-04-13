Micron GDDR6X увеличивает пропускную способность и емкость

Компания Micron Technology, сегодня объявила о массовом производстве своей новой памяти GDDR6X емкостью 16 Гбит/с, которая теперь поставляется в составе графической карты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Новейшая память GDDR6X, доступная только от Micron, имеет удвоенную емкость и до 15% более высокую производительность по сравнению с предыдущей версией 8 Гбит. Благодаря дорожной карте производительности до 24 Гбит/с GDDR6X готова к приложениям будущего, требующим больших объемов данных.

По мере того, как игры и методы рендеринга графики становятся все более изощренными, графическим процессорам требуются огромные объемы данных для перемещения с невероятной скоростью, что может стать проблемой для системной графической памяти. Игры виртуальной реальности, мониторы 4K и 8K с частотой обновления 240 Гц и интенсивные приложения 3D CAD расширяют границы графических систем. Непревзойденная пропускная способность памяти GDDR6X обеспечивает работу с высоким разрешением, сверхвысокой частотой кадров и почти мгновенным рендерингом, предоставляя пользователям реалистичные эффекты. Возможности GDDR6X, интегрированные с графической картой GeForce RTX 3090 Ti, улучшают трассировку лучей в реальном времени и обработку нейронной графики, обеспечивая кинематографические эффекты с эффектом присутствия, которые требуются виртуальным мирам. GeForce RTX 3090 Ti оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X, обеспечивающей производительность графического процессора 40 терафлопс. Революционная пропускная способность GDDR6X стала возможной благодаря новаторской работе Micron с технологией передачи сигналов PAM4. Технология передачи сигналов PAM4 от Micron означает, что GDDR6X увеличивает пропускную способность памяти и повышает пропускную способность системы до 1 ТБ/с, что делает ее оптимальным выбором для графических приложений, которым требуется исключительно быстрая память с низким энергопотреблением. Ни один другой поставщик памяти не предлагает такой возможности.