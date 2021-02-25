Microsoft Office 2021 и Office 2021 LTSC запланированы на 2021 год

Microsoft объявила о том, что программное обеспечение Office 2021 и Office 2021 LTSC выйдут в этом году. Версия Long Term Servicing Channel (LTSC) предназначена для коммерческого использования. Office 2021 LTSC будет предлагать темный режим для некоторых приложений и улучшения производительности в приложения Word, Excel, Outlook и PowerPoint. В Microsoft Excel будет добавлен динамический массив и функция XLOOKUP.

Программное обеспечение Office 2021 и Office 2021 LTSC будет доступна как для пользователей Windows, так и для Mac, а также поставляться с приложением OneNote и поддерживать как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии.
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