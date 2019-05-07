Microsoft добавит в Word искусственный интеллект

На конференции разработчиков Build 2019 корпорация Microsoft сообщила о внедрении в Word искусственного интеллекта, который сможет править не только грамматические, но и стилистические ошибки.

Новая функция называется «Идеи» и пока разрабатывается только для онлайн-версии текстовика. Помимо выявления грамматических ошибок, она может предложить переписать фразу, подобрать синоним или альтернативное выражение. Также нейросеть умеет объяснить аббревиатуры и выделять ключевые моменты текста для максимального комфорта читателя. Все рекомендации будут постепенно улучшаться в ходе обучения искусственного интеллекта. Тестирование «Идей» начнётся в июне для подписчиков Office 365. Полноценный релиз запланирован на осень 2019 года. О поддержке других языков, кроме английского, пока не сообщается.