Microsoft оптимизирует Windows 11... спустя четыре года после релиза

С момента выхода Windows 11 в октябре 2021 года пользователи регулярно жалуются на её производительность на разных типах оборудования. Некоторые отмечали, что система кажется медленнее по сравнению с Windows 10, особенно на новых гибридных процессорах, где прироста производительности в играх вообще не наблюдалось. Microsoft пыталась исправить ситуацию с помощью обновлений, а теперь решила напрямую собрать обратную связь о проблемах с производительностью. В новой тестовой сборке Windows 11, вышедшей в пятницу, появилась функция автоматического сбора логов, которые помогут выявлять причины замедлений. «Мы призываем участников программы Windows Insider оставлять отзывы при возникновении проблем с медленной работой системы. Feedback Hub теперь может автоматически прикреплять логи производительности, что поможет нам быстрее находить и устранять причины сбоев», — заявили в компании.

Эта система логирования — часть более масштабной инициативы по повышению производительности Windows и, вероятно, приведёт к ещё большему количеству улучшений в обновлении 25H2, которое ожидается в конце 2025 года. Ранее, в 2023 году, Microsoft уже внесла ряд изменений — ускорила работу панели задач, центра уведомлений и быстрых настроек. Также был снижен ресурсный «вес» автозагрузочных приложений, а обновление 24H2 дало ощутимый прирост производительности на более старых ПК. Кроме того, Microsoft планирует улучшить надёжность драйверов в ближайшем будущем.