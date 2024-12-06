Microsoft прекратила производство уникального Surface Studio 2 Plus

Устройство было нацелено на креативных пользователей в тот момент, когда Microsoft только выпустила Windows 10 и стремилась вернуть интерес к настольным ПК. И несмотря на высокую стоимость и нишевый характер, Surface Studio не имел аналогов на рынке, хотя многие потенциальные покупатели были бы не против получить новинку в более современном исполнении. Но теперь Microsoft постепенно сокращает участие в различных направлениях бизнеса Surface — наследники для Surface Duo и Surface Earbuds также не планируются. Всё дело в том, что в этом году Microsoft сосредоточила внимание на своей линейке устройств Copilot Plus — Surface Pro 11 и Surface Laptop 7. Также были выпущены бизнес-версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с процессорами Intel.