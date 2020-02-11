Microsoft скоро прекратит поддержку Office 2010

В просторах интернета, появилась информация, что в ближайшее время компания Microsoft не будет официально поддерживать Microsoft Office 2010.

Всем пользователям которые обладают Microsoft Office 2010 могут воспользоваться специальным предложением компании Microsoft , а именно бесплатно перейти на последнюю версию Office 2019.

Официальное окончание поддержки Microsoft Office 2010 состоится 13 октября 2020 года. Сейчас компания Microsoft активно призывает клиентов опробовать модель подписки Office 365 ProPlus.