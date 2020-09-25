Microsoft выпустит новую бессрочную версию Office в 2021 году

Компания Microsoft сообщила , что выпустит новую бессрочную версию Office во второй половине 2021 года.

Название этой бессрочной версии - что означает, что вы просто платите за программное обеспечение один раз и приобретаете его, а не ежемесячно или ежегодно в случае подписки на Microsoft 365. Текущая бессрочная версия Office - Office 2019, появилась в сентябре 2018 года. Стоимость Office для дома и учебы 2019 составляет 167 долларов, а Office для дома и бизнеса 2019 - 276 долларов. Любая лицензия дает вам настольные версии Word, Excel и PowerPoint для Windows или Mac, но только их можно установить только на один компьютер. Однако разовая покупка не включает многие функции Microsoft 365, такие как облачное хранилище OneDrive и минуты Skype. Основная поддержка Office 2019 должна закончиться в октябре 2023 года.
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Microsoft выпустит новую бессрочную версию Office в 2021 году

Компания Microsoft сообщила , что выпустит новую бессрочную версию Office во второй половине 2021 года. ...
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